Nhận định Borussia Dortmund vs Atalanta - UEFA Champions League Borussia Dortmund và Atalanta đối đầu tại Signal Iduna Park trong trận cầu then chốt tại UEFA Champions League, khi cả hai đều nỗ lực cải thiện vị thế ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Vào lúc 03:00 ngày 18/02/2026, sân vận động Signal Iduna Park sẽ trở thành tâm điểm với cuộc đối đầu giữa Borussia Dortmund và Atalanta. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội trong nỗ lực bứt phá khỏi khu vực nửa sau của bảng xếp hạng UEFA Champions League hiện tại.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Trên bảng tổng sắp, Atalanta hiện đang xếp thứ 15 với 13 điểm. Trong khi đó, đại diện nước Đức, Borussia Dortmund, đứng ở vị trí thứ 17 với 11 điểm. Khoảng cách 2 điểm khiến trận đối đầu trực tiếp này trở thành cơ hội để Dortmund vượt mặt đối thủ hoặc để Atalanta gia tăng cách biệt.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Atalanta 15 13 Thắng 3, Thua 2 Borussia Dortmund 17 11 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3

Borussia Dortmund: Sức mạnh tấn công đối lập nỗi lo phòng ngự

Borussia Dortmund đang thể hiện một bộ mặt khá thất thường. Điểm sáng của họ nằm ở hiệu suất ghi bàn ấn tượng với trung bình 2,4 bàn mỗi trận (tổng cộng 19 bàn sau 8 trận). Tuy nhiên, hàng phòng ngự lại là tử huyệt khi họ đã để lọt lưới tới 17 bàn, tương đương 2,1 bàn/trận.

Trong 5 trận đấu gần đây, Dortmund chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 và để thua tới 3 trận. Việc được thi đấu trên sân nhà Signal Iduna Park sẽ là điểm tựa lớn, nơi họ đã giành được 2 trong tổng số 3 chiến thắng kể từ đầu mùa giải.

Atalanta: Sự thực dụng và ổn định

Trái ngược với lối chơi bùng nổ của đối thủ, Atalanta chọn cách tiếp cận cân bằng hơn. Họ ghi được 10 bàn và cũng để thủng lưới 10 bàn sau 8 vòng đấu (trung bình 1,3 bàn/trận). Phong độ của đại diện Serie A trong 5 trận gần nhất có phần nhỉnh hơn với 3 chiến thắng và 2 trận thua.

Lịch sử đối đầu và lực lượng quân số

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội cho thấy sự cân bằng. Trong 2 lần chạm trán gần nhất vào năm 2018, Borussia Dortmund thắng 1 trận với tỷ số 3-2 và trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Tình hình chấn thương

Cả hai đội đều đang đối mặt với những tổn thất về nhân sự, đặc biệt là đội chủ nhà:

Borussia Dortmund: Emre Can gặp chấn thương vùng bẹn, N. Schlotterbeck gặp chấn thương cơ. Các cầu thủ F. Mane và N. Sule cũng vắng mặt do chấn thương đùi, trong khi P. Drewes không thể thi đấu.

Atalanta: Đội khách thiếu vắng C. De Ketelaere do chấn thương đầu gối và G. Raspadori do chấn thương đùi.

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Dựa trên các phân tích chuyên sâu, Borussia Dortmund được đánh giá cao hơn đôi chút nhờ lợi thế sân bãi, với tỷ lệ thắng dự đoán là 35%. Tuy nhiên, khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa cũng ở mức 35%, trong khi cơ hội thắng của Atalanta là 30%.

Với hàng công mạnh nhưng hàng thủ thiếu ổn định của Dortmund, trận đấu có thể diễn ra cởi mở nhưng khó có khả năng bùng nổ quá nhiều bàn thắng từ một phía. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho đội chủ nhà là kịch bản khả thi nhất.

Dự đoán: Borussia Dortmund thắng hoặc hòa.

Cập nhật đội hình lúc 02:30 18/02/2026

Đội hình chính thức

Borussia Dortmund

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Niko Kovac

Đội hình xuất phát:

1. Gregor Kobel (G)

49. Luca Reggiani (D)

3. Waldemar Anton (D)

5. Ramy Bensebaini (D)

26. Julian Ryerson (M)

7. Jobe Bellingham (M)

8. Felix Nmecha (M)

24. Daniel Svensson (M)

14. Maximilian Beier (F)

10. Julian Brandt (F)

9. Serhou Guirassy (F)

Dự bị:

31. Silas Ostrzinski

33. Alexander Meyer

2. Yan Couto

42. Almugera Kabar

47. Elias Benkara

45. Danylo Krevsun

6. Salih Özcan

17. Carney Chukwuemeka

20. Marcel Sabitzer

21. Fábio Silva

27. Karim Adeyemi

40. Samuele Inacio

Atalanta

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Raffaele Palladino

Đội hình xuất phát:

29. Marco Carnesecchi (G)

3. Odilon Kossounou (D)

19. Berat Djimsiti (D)

23. Sead Kolašinac (D)

77. Davide Zappacosta (M)

15. Marten de Roon (M)

13. Éderson (M)

47. Lorenzo Bernasconi (M)

8. Mario Pašalić (F)

59. Nicola Zalewski (F)

9. Gianluca Scamacca (F)

Dự bị: