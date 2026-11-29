Nhận định Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Bayer Leverkusen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi hành quân đến sân của đội đầu bảng Borussia Dortmund lúc 01:30 ngày 30/11/2026 tại Signal Iduna Park.

Bayer Leverkusen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách trên sân của đội đầu bảng Borussia Dortmund là phép thử lớn cho tham vọng đó. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 30/11/2026 tại Signal Iduna Park.

Leverkusen bám đuổi, Dortmund giữ ngôi đầu

Borussia Dortmund đang đứng hạng 1 với 24 điểm. Bayer Leverkusen xếp hạng 5 với 19 điểm, kém đội chủ nhà 5 điểm. Khoảng cách này đủ nhỏ để một kết quả tốt trên sân khách có thể thay đổi bức tranh nửa trên của bảng xếp hạng.

Vì vậy, trận đấu không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội mạnh. Đây còn là điểm nóng của cuộc đua tốp đầu, nơi từng điểm số đều có trọng lượng.

Phong độ: Dortmund bất bại, Leverkusen lấy lại nhịp

Trong 5 trận gần nhất, Borussia Dortmund thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào. Đội chủ nhà hòa ở trận vừa qua, trước đó là chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, cho thấy sự ổn định đáng chú ý của một đội đang dẫn đầu.

Bayer Leverkusen có hành trình ngược lại. Họ thắng 3 trong 5 trận gần nhất và thua 2 trận, nhưng cả hai trận thua đều đến từ giai đoạn xa hơn. Ba trận gần đây nhất đều là chiến thắng. Đội khách vì thế bước vào trận đấu với tinh thần đang lên, sau khi vượt qua giai đoạn chao đảo.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Leverkusen

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Borussia Dortmund thắng 2 trận, Bayer Leverkusen thắng 3 trận và không có trận hòa nào. Các cuộc đối đầu gần đây vì thế thường có người thắng, người thua rõ ràng.

Lợi thế nhỏ này mang lại thêm niềm tin cho đội khách. Tuy nhiên, Dortmund sẽ thi đấu trên sân nhà với vị thế đội đầu bảng và chuỗi trận không thua gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai yếu tố có thể quyết định cục diện là sự ổn định và sự tự tin. Dortmund đã chứng minh khả năng duy trì kết quả tốt qua nhiều trận. Leverkusen mang theo đà hồi phục từ ba chiến thắng gần nhất và thành tích đối đầu khả quan.

Với khoảng cách 5 điểm, Dortmund có thể kéo giãn khoảng cách với nhóm bám đuổi nếu giành chiến thắng. Ngược lại, nếu Leverkusen có điểm, họ sẽ thu hẹp đáng kể khoảng cách với ngôi đầu và củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng.

Nhận định

Đây là trận đấu giữa đội đang dẫn đầu với phong độ ổn định và đội đang lên, có thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Dortmund được lợi thế sân nhà và vị trí trên bảng xếp hạng, còn Leverkusen có đà tăng tốc và động lực bám sát nhóm dự cúp châu lục. Một cuộc đấu cân bằng, giàu tính cạnh tranh là kịch bản đáng chờ đợi tại Signal Iduna Park.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Borussia Dortmund · 2 thắng 0 hòa Bayer Leverkusen · 3 thắng Borussia Dortmund 0 - 1 Bayer Leverkusen BL Borussia Dortmund 0 - 1 Bayer Leverkusen BL Bayer Leverkusen 1 - 2 Borussia Dortmund BD Bayer Leverkusen 2 - 4 Borussia Dortmund BD Borussia Dortmund 2 - 3 Bayer Leverkusen BL

Borussia Dortmund 5 trận gần nhất H T T T H 10 Trận 7-3-0 T-H-B 17 Ghi (TB 1.7) 7 Thủng lưới Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất T T T B B 10 Trận 6-1-3 T-H-B 24 Ghi (TB 2.4) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 10 7 3 0 +10 24 T T H T H 2 Bayern München 11 6 5 0 +20 23 H H T H T 3 SC Freiburg 10 7 1 2 +11 22 T T T B B 4 RB Leipzig 10 7 0 3 +18 21 T T T T B 5 Bayer Leverkusen 10 6 1 3 +7 19 T T B B T 6 Werder Bremen 11 5 4 2 +6 19 H T B T T …

Tình hình lực lượng Borussia Dortmund ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ S. Inacio (Knee Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury) Bayer Leverkusen ✚ K. Eichhorn (Illness) ✚ M. Terrier (Muscle Injury) ✚ L. Vazquez (Injury)