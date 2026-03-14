Nhận định Borussia Dortmund vs FC Augsburg - Bundesliga Borussia Dortmund nỗ lực bám đuổi ngôi đầu trong cuộc tiếp đón FC Augsburg tại SIGNAL IDUNA PARK dù cả hai đội đang đối mặt với khủng hoảng nhân sự trầm trọng.

Borussia Dortmund sẽ đối đầu với FC Augsburg tại vòng 26 Bundesliga vào lúc 21h30 ngày 14/03/2026. Với lợi thế sân nhà SIGNAL IDUNA PARK, đội bóng vùng Ruhr đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì vị thế trong cuộc đua vô địch, trong khi đội khách Augsburg đang tìm kiếm cơ hội bứt phá khỏi vị trí giữa bảng xếp hạng.

21h30 ngày 14/3 - Vòng 26 Bundesliga

Phong độ và Vị trí trên Bảng xếp hạng

Sau 25 vòng đấu, Borussia Dortmund đang giữ vững vị trí thứ 2 với 55 điểm. Đội bóng của HLV trưởng Dortmund thể hiện sức mạnh tấn công vượt trội khi ghi được 53 bàn thắng (trung bình 2,1 bàn/trận) và chỉ để lọt lưới 26 bàn. Trong 5 trận gần nhất, Dortmund giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, khẳng định sự ổn định cần thiết trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Ngược lại, FC Augsburg hiện đứng thứ 9 với 31 điểm. Phong độ của đội khách có phần trồi sụt khi thắng 3 và thua 2 trong 5 lần ra sân gần nhất. Đặc biệt, hàng thủ của Augsburg đang là nỗi lo lớn khi đã để thủng lưới tới 43 bàn kể từ đầu mùa, tương đương tỷ lệ 1,7 bàn mỗi trận.

Đội bóng Vị trí Điểm số Phong độ (5 trận gần nhất) Borussia Dortmund 2 55 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 FC Augsburg 9 31 Thắng 3, Thua 2

Lịch sử đối đầu và Tình hình lực lượng

Số liệu thống kê từ 5 lần chạm trán gần nhất cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc khi mỗi đội đều sở hữu 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở trận lượt đi vào tháng 11/2025, Dortmund đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, Augsburg cũng từng gây bất ngờ lớn khi đánh bại Dortmund 1-0 ngay tại SIGNAL IDUNA PARK vào tháng 3/2025.

Danh sách vắng mặt của Borussia Dortmund

R. Bensebaini: Vắng mặt do nhận đủ thẻ vàng

E. Can: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối

C. Chukwuemeka: Vắng mặt vì chấn thương cơ

F. Mane: Vắng mặt vì chấn thương đùi

J. Brandt: Bỏ ngỏ khả năng ra sân vì lý do sức khỏe

Danh sách vắng mặt của FC Augsburg

J. Gouweleeuw: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối

Y. Keitel: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối

C. Matsima: Vắng mặt vì chấn thương cơ

U. Ogundu: Vắng mặt vì chấn thương mắt cá chân

Nhận định chuyên sâu và Dự đoán

Dựa trên các chỉ số thống kê, Borussia Dortmund sở hữu 45% cơ hội giành chiến thắng, tương đương với tỷ lệ một trận hòa. Trong khi đó, khả năng tạo nên bất ngờ của đội khách Augsburg chỉ dừng lại ở mức 10%. Với 9 chiến thắng trên sân nhà từ đầu mùa, Dortmund vẫn là cái tên chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt tâm lý.

Trận đấu dự kiến sẽ không có quá nhiều bàn thắng do sự vắng mặt của nhiều trụ cột ở cả hai phía. Dortmund được dự đoán sẽ ghi không quá 3 bàn, trong khi Augsburg khó có thể xuyên thủng lưới đối phương quá 2 lần. Lựa chọn an toàn cho giới mộ điệu là kịch bản Dortmund từ hòa đến thắng trong cuộc đối đầu này.