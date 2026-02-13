Nhận định Borussia Dortmund vs FSV Mainz 05 - Bundesliga Borussia Dortmund đặt mục tiêu kéo dài mạch toàn thắng tại pháo đài SIGNAL IDUNA PARK trước một Mainz đang tổn thọ vì bão chấn thương.

Vào lúc 02h30 ngày 14/02/2026, Borussia Dortmund sẽ tiếp đón FSV Mainz 05 trong khuôn khổ Bundesliga. Đây là trận đấu mà đội bóng vùng Ruhr đứng trước cơ hội cực lớn để gây áp lực lên ngôi đầu bảng, khi họ đang sở hữu phong độ hủy diệt và lợi thế sân nhà tuyệt đối.

02h30 ngày 14/2 - Bundesliga

Trận đấu diễn ra tại SIGNAL IDUNA PARK, nơi mà Dortmund chưa biết đến mùi thất bại kể từ đầu mùa giải. Với sự cổ vũ của hơn 8 vạn khán giả, thầy trò huấn luyện viên Dortmund đang cho thấy một sức mạnh tấn công đáng nể cùng sự ổn định ở hàng phòng ngự.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Borussia Dortmund đang đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 48 điểm sau 21 vòng đấu. Họ chỉ kém ngôi đầu một khoảng cách sít sao và đang duy trì chuỗi 5 trận thắng liên tiếp tại giải đấu. Hiệu suất ghi bàn của đội chủ nhà đạt mức 2.0 bàn/trận, trong khi chỉ để lọt lưới trung bình 1.0 bàn mỗi trận.

Ngược lại, FSV Mainz 05 đang đứng ở vị trí thứ 14 với 21 điểm. Mặc dù phong độ 5 trận gần nhất khá ấn tượng với 4 chiến thắng và chỉ 1 thất bại, nhưng đội khách vẫn đang trong cuộc chiến trụ hạng đầy cam go. Khoảng cách giữa họ và nhóm nguy hiểm là không quá lớn, khiến mỗi điểm số vào lúc này đều quý như vàng.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận Borussia Dortmund 2 48 Thắng 5 trận FSV Mainz 05 14 21 Thắng 4, Thua 1

Phân tích lực lượng: Khủng hoảng tại Mainz

Tình hình lực lượng đang là bài toán đau đầu nhất đối với đội khách. FSV Mainz 05 hành quân đến Dortmund với danh sách vắng mặt dài dặc. Cụ thể, 8 cầu thủ chắc chắn vắng mặt bao gồm: A. Caci (chấn thương đùi), M. Dal (chấn thương đầu gối), R. Zentner (chấn thương vùng bẹn), cùng với các trường hợp của B. Hollerbach, S. Kawasaki, M. Leitsch và L. Maloney.

Về phía đội chủ nhà, Dortmund cũng thiếu vắng một vài mắt xích quan trọng. Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của trung vệ N. Schlotterbeck do nhận đủ thẻ vàng và đội trưởng E. Can vì chấn thương vùng bẹn. Ngoài ra, khả năng ra sân của K. Adeyemi, M. Sabitzer và Y. Couto vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, kết quả đang ở mức cân bằng khi mỗi đội thắng 2 trận và hòa nhau 1 trận. Đáng chú ý, Mainz từng là khắc tinh của Dortmund khi giành chiến thắng liên tiếp vào năm 2024. Tuy nhiên, ở trận lượt đi mùa này vào tháng 9/2025, Dortmund đã đòi lại món nợ bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách.

Thông số sân nhà của Dortmund mùa này là vô cùng đáng gờm với 8 chiến thắng và 2 trận hòa sau 10 trận. Ngược lại, Mainz chỉ mới giành được 2 chiến thắng trong 10 chuyến hành quân xa nhà, để thua tới 5 trận.

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Dortmund dự kiến sẽ áp đặt lối chơi tấn công ngay từ đầu để tận dụng sự thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ của Mainz. Với tỷ lệ dự đoán chiến thắng lên tới 45% (ngang bằng với tỷ lệ hòa), các chuyên gia đánh giá cao khả năng có điểm của đội chủ nhà. Mainz chắc chắn sẽ chơi phòng ngự lùi sâu và chờ đợi cơ hội phản công, nhưng việc thiếu vắng thủ môn số một R. Zentner sẽ là lỗ hổng cực lớn.

Dựa trên sức mạnh hỏa lực hiện tại, Dortmund được dự đoán sẽ ghi không quá 3 bàn thắng, trong khi Mainz khó có thể xuyên thủng mành lưới đối phương quá 2 lần. Lời khuyên cho trận đấu này là ưu tiên phương án Dortmund thắng hoặc hòa (Double chance).

Dự đoán: Borussia Dortmund thắng.