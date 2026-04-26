Nhận định Borussia Dortmund vs SC Freiburg - Bundesliga Borussia Dortmund đặt mục tiêu bảo vệ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Bundesliga khi tiếp đón SC Freiburg trong bối cảnh đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng.

Vào lúc 22:30 ngày 26/04/2026, tâm điểm của Bundesliga sẽ đổ dồn về SIGNAL IDUNA PARK, nơi Borussia Dortmund sẽ đối đầu với SC Freiburg. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành suất dự Champions League và củng cố vị thế của đội bóng vùng Ruhr trước áp lực từ nhóm bám đuổi.

Cuộc đối đầu chênh lệch trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Borussia Dortmund đang đứng thứ 2 với 64 điểm sau 30 trận đã đấu. Đội chủ nhà đang sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng nể với trung bình 2,0 bàn mỗi trận. Trong khi đó, SC Freiburg xếp ở vị trí thứ 8 với 43 điểm, đang nỗ lực cải thiện vị trí để có cơ hội tham dự đấu trường châu Âu mùa tới.

Đội bóng Vị trí Điểm số Phong độ 5 trận gần nhất Borussia Dortmund 2 64 Thắng 3, Thua 2 SC Freiburg 8 43 Thắng 3, Thua 2

Phân tích phong độ và sức mạnh tấn công

Borussia Dortmund đang biến SIGNAL IDUNA PARK thành một pháo đài thực sự với 11 chiến thắng trên sân nhà mùa này. Lối chơi tấn công rực lửa giúp họ ghi tới 61 bàn thắng, tuy nhiên hàng thủ vẫn để lọt lưới 31 lần, cho thấy những lỗ hổng nhất định mà đối phương có thể khai thác.

Ngược lại, SC Freiburg lại bộc lộ sự yếu kém khi phải thi đấu xa nhà. Trong 11 trận thua từ đầu mùa, có tới 8 trận họ thất bại trên sân khách. Với hiệu số bàn thắng bại âm (-4), thầy trò HLV Freiburg sẽ phải đối mặt với thử thách cực lớn trước sức ép từ vạn khán giả tại vùng Ruhr.

Lịch sử đối đầu ủng hộ đội chủ nhà

Thống kê từ 5 lần chạm trán gần nhất đang nghiêng hẳn về phía Dortmund. Đội bóng áo vàng đen đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Đáng chú ý, trong hai lần tiếp đón Freiburg gần nhất tại sân nhà, Dortmund đã ghi tới 7 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

14/12/2025: SC Freiburg 1 - 1 Borussia Dortmund

05/04/2025: SC Freiburg 1 - 4 Borussia Dortmund

23/11/2024: Borussia Dortmund 4 - 0 SC Freiburg

10/02/2024: Borussia Dortmund 3 - 0 SC Freiburg

16/09/2023: SC Freiburg 2 - 4 Borussia Dortmund

Tình hình lực lượng và dự báo chiến thuật

Khó khăn lớn nhất của Dortmund hiện nay là cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng phòng ngự và tuyến giữa. Những cái tên quan trọng như Emre Can, Niklas Sule đều vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Trên hàng công, Karim Adeyemi cũng không thể góp mặt do chấn thương cơ. Điều này buộc ban huấn luyện phải có những điều chỉnh về sơ đồ chiến thuật để duy trì sức mạnh.

Bên phía SC Freiburg, khả năng ra sân của J. Makengo và P. Osterhage vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu hai cầu thủ này không kịp hồi phục, khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân của đội khách sẽ bị suy giảm đáng kể.

Nhận định trận đấu

Dù thiếu vắng nhiều trụ cột, Dortmund vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng cho đội chủ nhà là 45%, tương đương với tỷ lệ hòa. Freiburg chỉ có 10% cơ hội tạo nên bất ngờ tại SIGNAL IDUNA PARK. Nhìn chung, một kết quả từ hòa đến thắng cho Dortmund là kịch bản khả thi nhất trong cuộc đối đầu này.