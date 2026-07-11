Nhận định Borussia Dortmund vs SV Elversberg: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Borussia Dortmund còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 2 với 18 điểm. Trận gặp SV Elversberg diễn ra lúc 21h30 ngày 07/11 tại Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 18 điểm. Trận tiếp SV Elversberg trên sân nhà Signal Iduna Park lúc 21h30 ngày 07/11/2026 là dịp để đội chủ nhà giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Dortmund giữ nhịp ổn định ở nhóm đầu

Với 18 điểm, Borussia Dortmund đang xếp hạng 2. Thứ hạng này cho thấy đội đã giữ được sự đều đặn trong phần lớn hành trình vừa qua và vẫn bám sát cuộc đua phía trên.

Phong độ gần đây củng cố nhận định đó. Dortmund thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, chưa nếm mùi thất bại. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, nên đội chủ nhà bước vào cuộc đối đầu với tâm lý hưng phấn.

Elversberg mang theo tinh thần từ chiến thắng gần nhất

SV Elversberg hiện đứng hạng 7 với 13 điểm, kém Dortmund 5 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế giữa hai đội trước giờ bóng lăn.

Phong độ của đội khách có nhiều biến động. Trong 5 trận gần nhất, Elversberg thắng 2 và thua 3. Tuy nhiên, họ vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, và đây là điểm tựa tinh thần cần thiết khi phải làm khách trên sân Signal Iduna Park.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự tương phản về phong độ là yếu tố đáng chú ý nhất. Một bên thắng 4 trong 5 trận gần nhất, bên còn lại có chuỗi kết quả thất thường. Nếu Dortmund duy trì nhịp độ hiện tại, họ có nhiều cơ sở để kiểm soát thế trận trên sân nhà.

Ngược lại, Elversberg cần giữ sự chắc chắn và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi để gây khó cho chủ nhà. Một kết quả tích cực trước đối thủ đang ở nhóm đầu sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về thứ hạng, điểm số và phong độ gần đây, Borussia Dortmund được đánh giá nhỉnh hơn. Việc đang đứng hạng 2 và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất giúp đội chủ nhà có lợi thế rõ ràng về tâm lý.

Dù vậy, chiến thắng ở trận gần nhất của Elversberg cho thấy đội khách không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Trận đấu vì thế hứa hẹn là phép thử cho tham vọng bám đuổi ngôi đầu của Dortmund.

Borussia Dortmund 5 trận gần nhất T H T T T 8 Trận 5-3-0 T-H-B 14 Ghi (TB 1.8) 6 Thủng lưới SV Elversberg 5 trận gần nhất T B B T B 8 Trận 4-1-3 T-H-B 16 Ghi (TB 2.0) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 8 5 3 0 +19 18 H T T H T 2 Borussia Dortmund 8 5 3 0 +8 18 H T H H T 3 SC Freiburg 8 5 1 2 +8 16 T B B T H … 6 Bayer Leverkusen 8 4 1 3 +2 13 B B T T T 7 SV Elversberg 8 4 1 3 0 13 T B T B H 8 Hamburger SV 9 4 0 5 -10 12 T B B T T …