Nhận định Borussia Mönchengladbach vs 1. FC Heidenheim - Bundesliga Borussia Mönchengladbach đứng trước cơ hội lớn để tích lũy điểm số khi tiếp đón đội cuối bảng 1. FC Heidenheim trong khuôn khổ vòng 28 Bundesliga tại BORUSSIA-PARK.

Vào lúc 20:30 ngày 04/04/2026, Borussia Mönchengladbach sẽ có cuộc tiếp đón 1. FC Heidenheim tại sân vận động BORUSSIA-PARK. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội trong nỗ lực cải thiện vị trí ở nửa dưới bảng xếp hạng, đặc biệt là với đội khách đang chìm sâu trong khủng hoảng.

Bối cảnh và phong độ hiện tại

Borussia Mönchengladbach hiện đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng với 29 điểm sau 27 vòng đấu. Phong độ trong 5 trận gần nhất của họ ở mức trung bình với 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Tại sân nhà, Gladbach duy trì sự ổn định tương đối với 4 chiến thắng và 4 trận hòa sau 13 lần đón khách.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận) Borussia Mönchengladbach 13 29 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2 1. FC Heidenheim 18 15 Hòa 2, Thua 3

Ngược lại, 1. FC Heidenheim đang trải qua một mùa giải vô cùng khắc nghiệt khi đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 15 điểm. Đội khách chỉ mới giành được 3 chiến thắng kể từ đầu mùa, trong đó có tới 18 thất bại. Khả năng phòng ngự đang là bài toán nan giải của Heidenheim khi họ đã để thủng lưới tới 61 bàn, trung bình 2.3 bàn mỗi trận.

Lịch sử đối đầu vượt trội

Số liệu thống kê đang ủng hộ hoàn toàn đội chủ nhà BORUSSIA-PARK. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Borussia Mönchengladbach đã giành được 4 trận thắng và chỉ để hòa 1 trận. Đáng chú ý, trong hai cuộc đụng độ gần nhất vào năm 2025, Gladbach đều giành chiến thắng thuyết phục với cùng tỷ số 3-0.

22/11/2025: 1. FC Heidenheim 0 - 3 Borussia Mönchengladbach

01/03/2025: 1. FC Heidenheim 0 - 3 Borussia Mönchengladbach

19/10/2024: Borussia Mönchengladbach 3 - 2 1. FC Heidenheim

16/03/2024: FC Heidenheim 1 - 1 Borussia Monchengladbach

01/11/2023: Borussia Monchengladbach 3 - 1 FC Heidenheim

Tình hình lực lượng và chiến thuật

Cả hai đội đều đối mặt với những tổn thất về nhân sự do chấn thương. Đội chủ nhà sẽ thiếu vắng tiền đạo chủ lực T. Kleindienst do chấn thương đầu gối và thủ môn T. Sippel do chấn thương cơ. Đây là những mất mát đáng kể trong hệ thống vận hành của huấn luyện viên Gladbach.

Phía bên kia chiến tuyến, tình hình của 1. FC Heidenheim còn bi đát hơn. Danh sách vắng mặt bao gồm S. Conteh, L. Paqarada và B. Zivzivadze đều do chấn thương đầu gối. Ngoài ra, J. Schoppner sẽ phải ngồi ngoài do đã nhận đủ số thẻ vàng. Với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, việc tìm kiếm điểm số trên sân khách sẽ là một thử thách cực đại cho đội bóng này.

Nhận định trận đấu

Dựa trên các thông số chuyên môn, Borussia Mönchengladbach được đánh giá cao hơn hẳn với tỷ lệ giành chiến thắng khoảng 45%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa cũng được đặt ở mức 45%, trong khi cơ hội gây bất ngờ của đội khách Heidenheim chỉ chiếm 10%.

Với hàng thủ yếu kém của Heidenheim và sự ổn định của Gladbach trên sân nhà, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận một chiều. Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn của cả hai đội mùa này đều không quá cao (Gladbach 1.2 bàn/trận, Heidenheim 1.0 bàn/trận), dự báo đây có thể không phải là một trận đấu bùng nổ về mặt tỷ số.

Cập nhật đội hình lúc 20:01 04/04/2026

Đội hình chính thức

Borussia Mönchengladbach

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Eugen Polanski

Đội hình xuất phát:

33. Moritz Nicolas (G)

16. Philipp Sander (D)

30. Nico Elvedi (D)

4. Kevin Diks (D)

29. Joseph Scally (M)

27. Rocco Reitz (M)

6. Yannik Engelhardt (M)

17. Jens Castrop (M)

9. Franck Honorat (F)

36. Wael Mohya (F)

18. Shuto Machino (F)

Dự bị:

13. Giovanni Reyna

26. Lukas Ullrich

38. Hugo Bolin

5. Marvin Friedrich

2. Fabio Chiarodia

23. Jan Olschowsky

10. Florian Neuhaus

7. Kevin Stöger

15. Haris Tabaković

1. FC Heidenheim

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Frank Schmidt

Đội hình xuất phát:

41. Diant Ramaj (G)

2. Marnon Busch (D)

6. Patrick Mainka (D)

19. Jonas Föhrenbach (D)

26. Hennes Behrens (D)

8. Eren Dinkçi (M)

16. Julian Niehues (M)

30. Niklas Dorsch (M)

17. Mathias Honsak (M)

18. Marvin Pieringer (F)

11. Budu Zivzivadze (F)

Dự bị: