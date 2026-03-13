Nhận định Borussia Mönchengladbach vs FC St. Pauli - Bundesliga: Cuộc chiến trụ hạng căng thẳng Borussia Mönchengladbach tiếp đón FC St. Pauli tại BORUSSIA-PARK trong trận cầu mang tính chất 6 điểm. Với phong độ khởi sắc hơn, đội khách hướng tới mục tiêu thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Trận đấu giữa Borussia Mönchengladbach và FC St. Pauli tại vòng 26 Bundesliga mang tính chất sống còn đối với cả hai đội trong cuộc đua trụ hạng. Chỉ cách nhau vỏn vẹn 1 điểm, kết quả tại BORUSSIA-PARK sẽ trực tiếp thay đổi cục diện ở nhóm cuối bảng xếp hạng trong bối cảnh mùa giải đang đi về giai đoạn quyết định.

02h30 ngày 14/03/2026 - Vòng 26 Bundesliga

Cục diện bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Borussia Mönchengladbach hiện đang đứng thứ 12 với 25 điểm sau 25 vòng đấu. Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà rất đáng báo động khi họ chỉ giành được 1 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 lần ra quân gần nhất (thắng 1, hòa 1, thua 3). Hiệu suất ghi bàn của Gladbach cũng không mấy ấn tượng với trung bình 1,1 bàn mỗi trận, trong khi hàng thủ để lọt lưới tới 1,7 bàn/trận.

Ngược lại, FC St. Pauli dù đang đứng thứ 16 với 24 điểm nhưng lại thể hiện bộ mặt tích cực hơn nhiều. Đội khách sở hữu phong độ khá ấn tượng trong 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 1 trận hòa (thắng 3, hòa 1, thua 1). Dù thành tích sân khách mùa này chưa thực sự ổn định với 9 trận thua, nhưng động lực thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ có thể là đòn bẩy tâm lý quan trọng cho đội bóng này.

Thông số thống kê Mönchengladbach FC St. Pauli Vị trí bảng xếp hạng 12 16 Điểm số hiện tại 25 24 Bàn thắng ghi được (TB) 1.1 0.9 Bàn thua (TB) 1.7 1.6

Tình hình lực lượng: Tổn thất nghiêm trọng cho cả hai

Cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận đấu này với danh sách bệnh binh kéo dài, ảnh hưởng đáng kể đến lựa chọn nhân sự của ban huấn luyện. Borussia Mönchengladbach sẽ thiếu vắng R. Hack, N. Ngoumou và K. Takai do các chấn thương cơ và gân Achilles. Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của R. Reitz do án treo giò sau tấm thẻ đỏ. Ngoài ra, khả năng ra sân của chân sút chủ lực T. Kleindienst (chấn thương đầu gối) vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên phía FC St. Pauli, cuộc khủng hoảng nhân sự thậm chí còn trầm trọng hơn. Hàng thủ mất đi trụ cột K. Mets vì chấn thương bắp chân và M. Saliakas. Tuyến giữa cũng chịu tổn thất khi J. Sands vắng mặt vì chấn thương mắt cá chân. Những cái tên như A. Hountondji hay D. Nemeth cũng chưa chắc chắn có thể góp mặt do các vấn đề về cơ và háng.

Lịch sử đối đầu và dự đoán kết quả

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, thành tích giữa hai đội đang ở thế cân bằng khi mỗi đội đều có 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, ở trận đối đầu gần nhất vào tháng 12/2025, FC St. Pauli đã giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Borussia Mönchengladbach.

Dựa trên phong độ khởi sắc của FC St. Pauli và sự bất ổn kéo dài của Gladbach, giới chuyên môn đánh giá cao khả năng có điểm của đội khách. Với tỷ lệ dự đoán hòa hoặc khách thắng lên tới 90%, FC St. Pauli được kỳ vọng sẽ tận dụng tối đa những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự của chủ nhà để giành lấy một kết quả có lợi.