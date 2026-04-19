Nhận định Borussia Mönchengladbach vs FSV Mainz 05 - Bundesliga 00:30 ngày 20/04 - Vòng 30 Bundesliga. Trận cầu cân não tại BORUSSIA-PARK khi chủ nhà Mönchengladbach nỗ lực thoát khỏi nhóm cuối bảng trước một Mainz 05 đầy thực dụng.

Vào lúc 00:30 ngày 20/04/2026, Borussia Mönchengladbach sẽ có cuộc tiếp đón FSV Mainz 05 trên sân vận động BORUSSIA-PARK. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội bóng đang nằm ở nửa sau bảng xếp hạng, nơi mỗi điểm số vào lúc này đều có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện vị thế tại Bundesliga.

Vị trí trên bảng xếp hạng và bối cảnh hiện tại

Tính đến trước vòng đấu này, FSV Mainz 05 đang đứng thứ 10 với 33 điểm, trong khi đội chủ nhà Borussia Mönchengladbach xếp vị trí thứ 15 với 30 điểm. Khoảng cách chỉ là một trận thắng, khiến màn so tài này trở nên cực kỳ căng thẳng. Mainz đang có phong độ ổn định hơn với chuỗi kết quả khả quan (thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận gần nhất), trong khi Gladbach vẫn đang loay hoay tìm lại bản sắc.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) FSV Mainz 05 10 33 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Borussia Mönchengladbach 15 30 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2

Phân tích phong độ và lối chơi

Borussia Mönchengladbach: Điểm tựa sân nhà và nỗi lo hàng thủ

Đội chủ sân BORUSSIA-PARK đã thi đấu 29 trận mùa này, đạt được 7 chiến thắng nhưng đã để thua tới 13 trận. Điểm yếu lớn nhất của Gladbach nằm ở hệ thống phòng ngự khi họ đã để lọt lưới trung bình 1,7 bàn mỗi trận (tổng cộng 49 bàn thua). Tuy nhiên, sân nhà vẫn là nơi họ chơi tốt hơn với 4/7 chiến thắng diễn ra tại đây.

FSV Mainz 05: Sự thực dụng nơi xứ người

Mainz 05 cho thấy họ là một đối thủ vô cùng khó chịu khi đá sân khách. Với 8 chiến thắng từ đầu mùa, có tới một nửa số đó (4 trận) diễn ra khi họ phải hành quân xa nhà. Khả năng phòng ngự của Mainz cũng ấn tượng hơn đối thủ khi chỉ thủng lưới 1,5 bàn/trận. Phong độ gần đây của đội bóng này đang đi lên rõ rệt, giúp họ vững vàng ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Dữ liệu từ 5 trận đối đầu gần nhất cho thấy sự cân bằng tuyệt đối giữa hai câu lạc bộ. Cụ thể, mỗi đội đều có 1 chiến thắng và có tới 3 trận kết thúc với tỷ số hòa. Đáng chú ý, trong 3 lần gặp nhau gần đây nhất, có tới 2 trận kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và một trận hòa 2-2, cho thấy cả hai rất hiểu lối chơi của nhau và thường thi đấu thận trọng.

06/12/2025: FSV Mainz 05 0 - 1 Borussia Mönchengladbach

08/03/2025: Borussia Mönchengladbach 1 - 3 FSV Mainz 05

26/10/2024: FSV Mainz 05 1 - 1 Borussia Mönchengladbach

02/03/2024: FSV Mainz 05 1 - 1 Borussia Mönchengladbach

07/10/2023: Borussia Mönchengladbach 2 - 2 FSV Mainz 05

Tình hình lực lượng: Cuộc khủng hoảng của đội khách

Về phía chủ nhà Borussia Mönchengladbach, họ sẽ thiếu vắng chân sút quan trọng T. Kleindienst do chấn thương đầu gối. Đây là tổn thất không nhỏ cho hàng công vốn đã không quá sắc sảo của họ.

Tuy nhiên, tình hình của FSV Mainz 05 còn bi đát hơn nhiều. Đội khách đang đối mặt với một danh sách bệnh binh dài dặc, bao gồm:

M. Dal: Chấn thương đầu gối

B. Hollerbach: Chấn thương gân Achilles

Lee Jae-Sung: Chấn thương ngón chân

M. Leitsch: Chấn thương đùi

Silas: Gãy xương ống chân

Việc mất đi nhiều trụ cột ở cả ba tuyến sẽ là thử thách cực đại cho khả năng xoay tua đội hình của ban huấn luyện Mainz 05 trong chuyến hành quân đến BORUSSIA-PARK.

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Dựa trên các thông số thống kê, FSV Mainz 05 được đánh giá cao hơn về khả năng giành chiến thắng hoặc ít nhất là một kết quả hòa (tổng tỷ lệ lên tới 90%). Trong khi đó, cơ hội thắng cho chủ nhà Gladbach chỉ được nhận định ở mức 10%, phản ánh sự thiếu ổn định của họ trong thời gian qua.

Dự kiến, trận đấu sẽ diễn ra chặt chẽ và không có quá nhiều bàn thắng được ghi. Mainz có thể sẽ ưu tiên lối chơi phòng ngự phản công để tận dụng sơ hở của hàng thủ Gladbach, trong khi đội chủ nhà sẽ nỗ lực kiểm soát thế trận nhưng gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ có tổ chức của đối phương.

Dự đoán: Mainz 05 thắng hoặc Hòa.