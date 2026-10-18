Nhận định Borussia Mönchengladbach vs 1899 Hoffenheim: Cuộc chiến nhóm cuối Borussia Mönchengladbach và 1899 Hoffenheim cùng ở nhóm cuối bảng, nơi mỗi điểm số đều rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. Hai đội gặp nhau 22h30 ngày 18/10/2026.

Borussia Mönchengladbach và 1899 Hoffenheim cùng ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên mỗi điểm số lúc này đều mang giá trị lớn cho mục tiêu trụ hạng. Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 18/10/2026 trên sân Borussia-Park. Với cả hai đội, đây là cơ hội để tạo ra khoảng cách đầu tiên với nhóm đang chịu áp lực.

Hai đội sát nhau ở nhóm cuối bảng

1899 Hoffenheim đang đứng hạng 17 với 3 điểm. Ngay phía dưới, Borussia Mönchengladbach xếp hạng 18 và chưa có điểm nào. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, tức đúng một chiến thắng.

Vì vậy, trận đấu này mang tính chất của một cuộc cạnh tranh trực tiếp. Nếu đội chủ nhà thắng, họ sẽ có 3 điểm, bằng số điểm hiện tại của Hoffenheim. Ngược lại, nếu đội khách giành chiến thắng, họ sẽ nới khoảng cách với đối thủ trên bảng xếp hạng.

Phong độ: hai đội cùng thiếu ổn định

Borussia Mönchengladbach thua 3, thắng 1 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Trận gần nhất của họ là một thất bại, trước đó là một trận hòa và một chiến thắng, rồi tiếp tục là hai thất bại ở những trận cũ hơn.

Trong khi đó, phong độ của 1899 Hoffenheim còn đáng lo ngại hơn ở giai đoạn gần đây. Đội khách thua cả 4 trận gần nhất, chiến thắng duy nhất trong chuỗi 5 trận nằm ở trận xa nhất. Chuỗi thua liên tiếp này khiến họ cần một kết quả tích cực để lấy lại tinh thần.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Borussia Mönchengladbach thắng 2, hòa 1 và 1899 Hoffenheim thắng 2. Lịch sử gặp nhau cho thấy không bên nào thực sự áp đảo, và các cuộc chạm trán thường có kết quả khó đoán.

Đáng chú ý, thế cân bằng này phù hợp với bối cảnh hiện tại của hai đội. Cả hai đều đang tìm cách thoát khỏi vùng nguy hiểm và đều hiểu rằng một trận thua sẽ làm cuộc đua trụ hạng thêm khó khăn.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, yếu tố quan trọng là chấm dứt tình trạng chưa có điểm và tận dụng lợi thế thi đấu trên sân Borussia-Park. Một khởi đầu cẩn trọng, hạn chế sai sót ở khâu phòng ngự, có thể giúp họ kiểm soát nhịp độ và tránh áp lực tâm lý tăng lên theo thời gian.

Về phía Hoffenheim, nhiệm vụ trước mắt là cắt chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Đội khách cần sự chắc chắn ngay từ những phút đầu và khả năng tận dụng cơ hội hiếm hoi để giành điểm. Với đội đang ở hạng 17, một kết quả tốt trên sân đối thủ sẽ giúp họ duy trì khoảng cách an toàn.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng chịu áp lực và cùng cần điểm số. Thứ hạng sát nhau, phong độ chưa ổn định và lịch sử đối đầu cân bằng khiến trận đấu khó nghiêng hẳn về bên nào.

Bên nào giữ được sự bình tĩnh và hạn chế sai lầm cá nhân trong tình huống then chốt sẽ có lợi thế lớn hơn. Kết quả của trận đấu này có thể tác động trực tiếp đến tâm lý và cuộc đua trụ hạng của cả hai đội trong những vòng tiếp theo.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Borussia Mönchengladbach · 2 thắng 1 hòa 1899 Hoffenheim · 2 thắng Borussia Mönchengladbach 4 - 0 1899 Hoffenheim BM 1899 Hoffenheim 5 - 1 Borussia Mönchengladbach 1H Borussia Mönchengladbach 4 - 4 1899 Hoffenheim Hòa 1899 Hoffenheim 1 - 2 Borussia Mönchengladbach BM 1899 Hoffenheim 4 - 3 Borussia Monchengladbach 1H

Borussia Mönchengladbach 5 trận gần nhất B H T B B 5 Trận 0-0-5 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 18 Thủng lưới 1899 Hoffenheim 5 trận gần nhất B B B B T 5 Trận 1-0-4 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 6 4 2 0 +17 14 T H T T H 2 Borussia Dortmund 6 4 2 0 +7 14 H H T T T 3 SC Freiburg 5 4 1 0 +10 13 T H T T T … 16 Union Berlin 6 1 2 3 -12 5 H T B B B 17 1899 Hoffenheim 5 1 0 4 -4 3 B B T B B 18 Borussia Mönchengladbach 5 0 0 5 -11 0 B B B B B

Tình hình lực lượng Borussia Mönchengladbach ✚ J. Castrop (Shoulder Injury) ✚ F. Fleck (Muscle Injury) ✚ F. Honorat (Muscle Injury) ✚ K. Itakura (Ankle Injury) ✚ T. Kleindienst (Muscle Injury) ✚ E. Leopold (Knee Injury) ✚ J. Leszczynski (Knee Injury) ✚ N. Kuhn (Muscle Injury) 1899 Hoffenheim ✚ Bernardo (Red Card) ✚ A. Hajdari (Foot Injury) ✚ P. Wimmer (Thigh Injury) ✚ Bernardo (Red Card) ✚ A. Hajdari (Foot Injury) ✚ P. Wimmer (Thigh Injury)