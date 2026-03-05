Nhận định Bournemouth vs Crystal Palace - Vòng 35 Premier League Bournemouth tiếp đón Crystal Palace tại Vitality Stadium với mục tiêu duy trì vị thế ở nửa trên bảng xếp hạng trước sự đe dọa từ đội khách vốn thi đấu rất tốt trên sân khách mùa này.

Vào lúc 20h00 ngày 03/05/2026, Bournemouth sẽ đối đầu với Crystal Palace trên sân vận động Vitality Stadium. Đội chủ nhà đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 49 điểm, trong khi đội khách Crystal Palace xếp hạng 14 với 43 điểm. Đây là cuộc đối đầu quan trọng có thể quyết định thứ hạng chung cuộc trong nhóm giữa bảng của cả hai đội.

Phong độ và vị thế trên bảng xếp hạng

Bournemouth đang cho thấy một sự ổn định đáng kinh ngạc trong giai đoạn nước rút. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội chủ nhà đã giành được 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Điểm tựa Vitality Stadium đang là vũ khí lợi hại của họ khi từ đầu mùa tới nay, họ mới chỉ để thua 2 trận trên sân nhà. Trung bình, Bournemouth ghi được 1,5 bàn và cũng để thủng lưới 1,5 bàn mỗi trận, cho thấy một lối chơi cởi mở và tấn công chủ động.

Ngược lại, Crystal Palace dù đứng thấp hơn trên bảng xếp hạng nhưng lại là một trong những đội bóng thi đấu hiệu quả nhất trên sân khách mùa này với 7 chiến thắng. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ có phần chững lại với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua trong 5 vòng đấu gần nhất. Hàng công của đội khách đang thiếu sự bùng nổ khi chỉ đạt hiệu suất trung bình 1,1 bàn mỗi trận.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Bournemouth 8 49 Thắng 2, Hòa 3 Crystal Palace 14 43 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Thành tích đối đầu đang ủng hộ hoàn toàn đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất tại Premier League, Bournemouth chưa từng nếm mùi thất bại trước Crystal Palace, bao gồm 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Trận đấu lượt đi mùa này đã diễn ra đầy kịch tính với tỷ số hòa 3-3, cho thấy hai đội thường xuyên tạo ra những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn khi gặp nhau.

Tình hình lực lượng

Bournemouth

L. Cook: Vắng mặt vì chấn thương gân kheo

J. Kluivert: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối

J. Soler: Vắng mặt vì chấn thương gân kheo

Crystal Palace

C. Doucoure: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối

E. Guessand: Vắng mặt vì chấn thương

E. Nketiah: Vắng mặt vì chấn thương đùi

Nhận định chuyên sâu và dự đoán

Bournemouth đang nắm giữ nhiều lợi thế từ sân bãi cho đến tâm lý đối đầu thuận lợi. Với việc chỉ để thua 2 trận trên sân nhà cả mùa, đội bóng của họ được dự báo sẽ kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, khả năng phản công của Crystal Palace trên sân khách không thể bị xem thường, dù họ đang thiếu vắng chân sút E. Nketiah do chấn thương.

Dựa trên các phân tích chuyên sâu, khả năng giành điểm của đội chủ nhà là rất cao. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng cho Bournemouth và một kết quả hòa lần lượt là 45%, trong khi cơ hội thắng của đội khách chỉ được đánh giá ở mức 10%. Kịch bản trận đấu có thể sẽ không có quá nhiều bàn thắng khi cả hai đều đang gặp những vấn đề nhất định về lực lượng tấn công.

Dự đoán kết quả: Bournemouth thắng hoặc hòa.