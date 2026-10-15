Nhận định Bournemouth vs Sturm Graz: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Bournemouth đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 3 điểm. Trận gặp Sturm Graz diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 trên sân Vitality Stadium.

Bournemouth đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp Sturm Graz trên sân nhà là cơ hội để đội bóng này củng cố vị trí. Hiện Bournemouth đứng hạng 10 với 3 điểm, còn Sturm Graz xếp hạng 17 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 tại Vitality Stadium.

Bournemouth bám sát nhóm dự cúp châu lục

Hạng 10 với 3 điểm giúp Bournemouth giữ được vị trí khá cao trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, nên mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi thứ hạng.

Với đội chủ nhà, đây là trận đấu trên sân nhà, nơi họ có lợi thế về sự quen thuộc và sự cổ vũ của khán giả. Một kết quả tích cực sẽ giúp Bournemouth giữ nhịp trong nhóm đầu bảng.

Phong độ: Bournemouth chững lại, Sturm Graz đang lên

Trong 5 trận gần nhất, Bournemouth thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận thua nằm ở những lần ra sân gần đây nhất. Đội chủ nhà cần chặn đà đi xuống này để không bị tuột khỏi nhóm bám đuổi.

Ngược lại, Sturm Graz có phong độ ổn định hơn với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận gần nhất. Đội khách đang thắng liên tiếp 2 trận gần đây nhất, nên sẽ đến Vitality Stadium với tinh thần phấn chấn.

Bảng xếp hạng và khoảng cách điểm số

Sturm Graz đang đứng hạng 17 với 1 điểm. Vị trí này chưa phản ánh hết phong độ gần đây của họ, bởi đội khách đã gặt hái nhiều chiến thắng trong chuỗi 5 trận vừa qua. Một kết quả tốt trước Bournemouth sẽ giúp Sturm Graz cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Bournemouth hơn đối thủ 2 điểm và 7 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này chưa phải là an toàn, nên đội chủ nhà không thể chủ quan.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bài toán lớn nhất của Bournemouth là lấy lại sự ổn định sau hai trận thua gần nhất. Khi chơi trên sân nhà, họ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và gây áp lực ngay từ đầu để sớm tìm bàn mở tỷ số.

Sturm Graz có thể dựa vào sự tự tin từ hai chiến thắng liên tiếp để chơi chắc chắn, chờ cơ hội phản công. Nếu đội khách giữ được sự tập trung trong những phút đầu, trận đấu sẽ trở nên khó lường hơn với đội chủ nhà.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, Bournemouth nhỉnh hơn. Tuy nhiên, phong độ gần đây lại nghiêng về Sturm Graz, đội đang có mạch thắng 2 trận liên tiếp. Đây là trận đấu có nhiều yếu tố cân bằng, và kết quả có thể phụ thuộc vào việc đội nào vào trận tập trung hơn.

Với Bournemouth, chiến thắng sẽ giúp họ tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với Sturm Graz, một kết quả tích cực ở Vitality Stadium sẽ là bước tiến quan trọng để rời khỏi khu vực thấp của bảng xếp hạng.

Bournemouth 5 trận gần nhất B B T H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Sturm Graz 5 trận gần nhất T T B H T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T 10 Bournemouth 1 1 0 0 +1 3 T 11 Lyon 1 1 0 0 +1 3 T … 16 Omonia Nicosia 1 1 0 0 +1 3 T 17 Sturm Graz 1 0 1 0 0 1 H 18 Rennes 1 0 1 0 0 1 H … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Bournemouth ✚ M. Aarons (Off the roster) ✚ J. Araujo (Thigh Injury) ✚ F. Forster (Off the roster) ✚ D. Jebbison (Off the roster) ✚ E. J. Kroupi (Foot Injury) ✚ V. Milosavljevic (Injury) ✚ J. Sanchez (Off the roster) ✚ A. Scott (Thigh Injury) Sturm Graz ✚ N. Geyrhofer (Off the roster) ✚ L. Grgic (Knee Injury) ✚ S. Jatta (Shoulder Injury) ✚ O. Kiteishvili (Calf Injury) ✚ G. Mamageishvili (Injury) ✚ F. Rozga (Muscle Injury) ✚ E. Soglo (Muscle Injury) ✚ N. Weiper (Injury)