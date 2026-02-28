Nhận định Bournemouth vs Sunderland - Đại chiến giành vị trí tại Premier League Bournemouth đứng trước cơ hội củng cố vị trí thứ 8 khi tiếp đón một Sunderland đang khủng hoảng lực lượng trầm trọng tại sân Vitality vào lúc 19h30 ngày 28/02.

Vòng đấu tới của Premier League sẽ chứng kiến màn đọ sức hấp dẫn giữa Bournemouth và Sunderland tại sân vận động Vitality. Trong khi đội chủ nhà đang duy trì một phong độ tương đối ổn định để áp sát nhóm trên, đội khách Sunderland lại đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi hàng loạt trụ cột vắng mặt vì chấn thương.

19h30 ngày 28/02: Bournemouth vs Sunderland

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh cả hai đội chỉ cách nhau đúng 2 điểm trên bảng xếp hạng. Một chiến thắng sẽ giúp Sunderland vượt qua chính đối thủ, trong khi Bournemouth muốn tận dụng lợi thế sân nhà để bứt phá xa hơn.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Bournemouth 8 38 Thắng 3, Hòa 2 Sunderland 12 36 Thắng 1, Thua 4

Phân tích phong độ đội chủ nhà Bournemouth

Bournemouth đang trải qua một mùa giải đầy nỗ lực với vị trí thứ 8 hiện tại. Thống kê cho thấy đội bóng này cực kỳ khó bị đánh bại tại Vitality Stadium khi mới chỉ để thua 2 trận trên sân nhà kể từ đầu mùa. Với hiệu suất ghi bàn trung bình 1,6 bàn/trận, hàng công của Bournemouth đang vận hành khá trơn tru.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn là nỗi lo của huấn luyện viên khi họ đã để thủng lưới tới 45 bàn sau 27 trận. Việc duy trì sự tập trung ở những phút cuối sẽ là chìa khóa để họ giữ lại 3 điểm trọn vẹn.

Sunderland và bài toán khủng hoảng lực lượng

Ngược lại với sự ổn định của đối thủ, Sunderland đang rơi vào giai đoạn khó khăn với 4 trận thua trong 5 vòng đấu gần nhất. Thành tích sân khách của đội bóng này cũng không mấy khả quan khi đã phải nhận tới 7 thất bại trong các chuyến hành quân xa nhà mùa này.

Đáng lo ngại hơn, danh sách bệnh binh của Sunderland đang kéo dài với những cái tên quan trọng như B. Brobbey, D. Cirkin và R. Mandava. Với một đội hình sứt mẻ, khả năng gây bất ngờ của đội khách bị đặt dấu hỏi lớn.

Lịch sử đối đầu và tình hình nhân sự

Lịch sử đối đầu giữa hai đội trong 5 trận gần nhất đang ở thế cân bằng với mỗi đội có 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở trận lượt đi vào tháng 11/2025, Sunderland đã giành chiến thắng kịch tính 3-2, nhưng tái đấu lần này sẽ là một thử thách hoàn toàn khác.

Thông tin lực lượng:

Bournemouth: J. Kluivert (chấn thương đầu gối) và J. Soler vắng mặt. L. Cook cùng B. Doak gặp vấn đề về gân kheo và bỏ ngỏ khả năng ra sân.

J. Kluivert (chấn thương đầu gối) và J. Soler vắng mặt. L. Cook cùng B. Doak gặp vấn đề về gân kheo và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Sunderland: Danh sách vắng mặt kéo dài gồm B. Brobbey (chấn thương háng), D. Cirkin, R. Mandava (đầu gối), N. Mukiele và R. Mundle (chấn thương cơ). J. T. Bi đang trong quá trình hồi phục và chưa rõ khả năng thi đấu.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Dựa trên các thông số thống kê, Bournemouth được đánh giá cao hơn với 45% cơ hội giành chiến thắng. Lối chơi kiểm soát và tấn công đa dạng của chủ nhà có thể sẽ khai thác tốt những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự chắp vá của Sunderland.

Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra chặt chẽ với ít bàn thắng được ghi từ phía đội khách. Một kết quả thắng lợi sít sao hoặc hòa có lợi cho Bournemouth là kịch bản dễ xảy ra nhất tại Vitality Stadium.