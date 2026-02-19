Nhận định Brann vs Bologna - UEFA Europa League: Ưu thế cho đại diện Serie A Bologna hướng tới chiến thắng nhằm củng cố vị thế trong top 10 Europa League khi đối đầu với Brann, đội bóng đang gặp khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng.

Bologna bước vào chuyến làm khách tới sân của Brann với mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì vị thế trong top 10 UEFA Europa League. Trong bối cảnh đội chủ nhà đang gặp khủng hoảng nhân sự trầm trọng với 6 ca chấn thương, đại diện từ Serie A đang nắm giữ mọi lợi thế để ra về với một chiến thắng.

00h45 ngày 20/02 - Vòng bảng UEFA Europa League

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Bologna 10 15 Thắng 3, Hòa 2 Brann 24 9 Hòa 2, Thua 3

Bên cạnh sự chênh lệch về vị trí, phong độ thực tế của hai đội cũng cho thấy những tín hiệu đối lập. Bologna hiện đang đứng thứ 10 với 15 điểm sau chuỗi trận ấn tượng, trong khi Brann đang chật vật ở vị trí thứ 24 với vỏn vẹn 9 điểm và đang phải đối mặt với nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Phân tích phong độ: Sự ổn định của khách, nỗi lo của chủ

Bologna đang thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc, đặc biệt là khi thi đấu xa nhà. Trong 8 trận đã chơi mùa này, họ đã giành được 4 chiến thắng, trong đó có tới 3 trận thắng trên sân khách. Với hiệu suất ghi bàn 1.8 bàn/trận và hàng thủ chỉ để lọt lưới trung bình 0.9 bàn, đại diện Italy đang cho thấy sự cân bằng tuyệt vời giữa các tuyến.

Ngược lại, Brann đang trải qua giai đoạn khó khăn với chuỗi trận không thắng kéo dài. Dù đã thi đấu 12 trận, nhưng đội chủ nhà mới chỉ có được 5 chiến thắng. Hàng thủ của Brann đang bộc lộ nhiều sơ hở khi để thủng lưới trung bình 1.1 bàn mỗi trận, trong khi hàng công chưa thực sự sắc bén để bù đắp cho những sai sót nơi tuyến dưới.

Tình hình lực lượng: Khủng hoảng nhân sự tại Brann Stadion

Điểm đáng chú ý nhất trước thềm trận đấu này chính là danh sách chấn thương dài dằng dặc của đội chủ nhà. Brann sẽ thiếu vắng hàng loạt cái tên quan trọng bao gồm E. Gudmundsson, S. Magnusson (chấn thương đầu gối), S. Opsahl (chấn thương chân) và J. Torsvik. Việc mất đi quá nhiều trụ cột khiến khả năng xoay tua và duy trì cường độ thi đấu của Brann bị đặt dấu hỏi lớn.

Bên phía Bologna, HLV cũng không có được sự phục vụ của L. De Silvestri do căng cơ bụng và C. Lykogiannis vì chấn thương gân kheo. Tuy nhiên, so với đối thủ, lực lượng của đội khách vẫn được đánh giá là dày và có chiều sâu hơn hẳn.

Lịch sử đối đầu và nhận định

Trong lần đối đầu gần nhất vào tháng 11 năm 2025, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, tình thế hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Với tỷ lệ dự đoán chiến thắng lên tới 45% nghiêng về phía khách và chỉ 10% cho chủ nhà, Bologna đang nắm quyền tự quyết trong tay.

Đặc biệt, khả năng ghi bàn của đội khách được đánh giá rất cao. Với việc Brann đang mất đi nhiều trụ cột phòng ngự, các chuyên gia nhận định đây sẽ là một trận đấu mà Bologna có thể khai thác tối đa những khoảng trống để mang về 3 điểm trọn vẹn.