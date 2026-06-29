Thể thao Nhận định Brazil vs Nhật Bản: Selecao kiểm tra bản lĩnh knock-out trước đối thủ khó chịu Brazil gặp Nhật Bản lúc 0h00 ngày 30/6/2026 tại sân Houston, trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026. Đây là trận đấu mà Selecao được đánh giá cao hơn, nhưng Nhật Bản không phải cái tên dễ bị áp đảo.

Brazil vào vòng knock-out với bộ mặt thuyết phục

Brazil kết thúc vòng bảng bằng thành tích bất bại. Đội bóng Nam Mỹ thắng 2, hòa 1, ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Thành tích này giúp thầy trò HLV Carlo Ancelotti giữ ngôi nhất bảng C.

Điểm tích cực của Brazil nằm ở cách vận hành đội hình. Selecao không quá phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất. Vinicius Junior tạo đột biến ở biên, Neymar tăng chất sáng tạo, Paqueta kết nối tuyến giữa với hàng công, còn Matheus Cunha mang đến sự cơ động trong vòng cấm.

Trong 5 trận gần nhất, Brazil có 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Tổng cộng 15 bàn thắng ở chuỗi trận này cho thấy hàng công áo vàng-xanh đang đạt cảm giác tốt trước vòng loại trực tiếp.

Nhật Bản có quyền tin vào lối chơi của mình

Nhật Bản bước vào vòng 32 đội sau vòng bảng giàu cảm xúc. Samurai Xanh hòa Hà Lan 2-2, thắng Tunisia 4-0 và hòa Thụy Điển. Đại diện châu Á không chỉ phòng ngự kiên trì, mà còn cho thấy khả năng ghi bàn khá ổn với 7 pha lập công.

Lối chơi của Nhật Bản dựa trên tính kỷ luật, tốc độ và khả năng phối hợp nhóm. Họ không cần kiểm soát bóng vượt trội để tạo ra nguy hiểm. Chỉ vài nhịp thoát pressing thành công cũng đủ mở ra cơ hội cho Ueda, Doan hoặc Keito Nakamura.

Vấn đề lớn của Nhật Bản là chiều sâu đội hình. Takefusa Kubo chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất, còn trước một Brazil giàu sức ép, việc duy trì cường độ cao trong 90 phút là bài toán không hề dễ.

Chìa khóa chiến thuật Brazil vs Nhật Bản

Brazil có thể dồn bóng nhiều sang cánh trái, nơi Vinicius Junior thường xuyên tạo ra các pha một đối một. Nếu Nhật Bản phải kéo thêm người hỗ trợ phòng ngự ở khu vực này, khoảng trống trung lộ sẽ mở ra cho Neymar hoặc Paqueta.

Nhật Bản cần tránh để Brazil đá với nhịp quá thoải mái. Samurai Xanh phải giữ cự ly hẹp, hạn chế khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên, đồng thời tận dụng mọi pha mất bóng của đối thủ để phản công nhanh.

Khi trận đấu bước vào hiệp hai, chiều sâu lực lượng có thể tạo khác biệt. Brazil có nhiều lựa chọn tấn công hơn trên ghế dự bị, còn Nhật Bản sẽ phải tính toán kỹ nếu muốn giữ thể lực cho giai đoạn cuối trận.

Lịch thi đấu và kênh trực tiếp Brazil vs Nhật Bản

Nội dung Chi tiết Trận đấu Brazil vs Nhật Bản Thời gian 0h00 ngày 30/6/2026 Địa điểm Sân Houston, Mỹ Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Vòng 32 đội Trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

Tình hình lực lượng Brazil vs Nhật Bản

Brazil có Neymar trở lại, giúp HLV Carlo Ancelotti thêm lựa chọn trong khâu tổ chức tấn công. Raphinha chưa chắc ra sân.

Nhật Bản chờ tin cuối cùng từ Takefusa Kubo. Nếu Kubo vắng mặt hoặc không đủ thể lực đá chính, khả năng tạo đột biến ở tuyến trên của Samurai Xanh sẽ bị ảnh hưởng.

Đội hình dự kiến Brazil vs Nhật Bản

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Vinicius Junior, Paqueta, Neymar; Matheus Cunha.

Nhật Bản: Zion Suzuki; Tomiyasu, Itakura, Ito; Junya Ito, Tanaka, Kamada, Doan; Nakamura, Ueda, Keito Nakamura.

Dự đoán các chỉ số chính Brazil vs Nhật Bản

Brazil có xu hướng tạo nhiều phạt góc nhờ tấn công biên. Trung bình gần 7 quả phạt góc/trận trong 5 trận gần nhất là con số đáng chú ý.

Nhật Bản không phải đội chơi thô bạo. Brazil cũng duy trì số thẻ không quá cao. Dù vậy, vòng knock-out có thể khiến nhịp tranh chấp tăng mạnh.

Số bàn thắng: Trên 2,5 bàn

Trên 2,5 bàn Phạt góc: 9-12 quả

9-12 quả Thẻ vàng: 3-5 thẻ

3-5 thẻ Tỷ số dự đoán: Brazil 2-1 Nhật Bản

Nhận định chung trận Brazil vs Nhật Bản

Brazil có lợi thế lớn về đẳng cấp cá nhân, khả năng kiểm soát bóng và kinh nghiệm thi đấu ở các trận loại trực tiếp. Nhật Bản đủ hay để tạo ra thời điểm khó chịu, nhưng Selecao vẫn nhỉnh hơn ở chất lượng xử lý cuối cùng.