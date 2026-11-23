Nhận định Brentford vs Everton: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Everton đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi thắng 3 trận gần nhất, và sẽ làm khách của Brentford lúc 03:00 ngày 24/11/2026 tại Gtech Community Stadium.

Everton đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng này đứng thứ 7 với 16 điểm, hơn Brentford ở vị trí thứ 10 đúng 2 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 24/11/2026 trên sân Gtech Community Stadium, trong một trận đấu có thể làm thay đổi bức tranh nửa trên bảng xếp hạng.

Everton mang theo đà thăng hoa

Everton bước vào trận với phong độ khá tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 và thua 2. Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng đều đến ở những trận mới đây nhất, còn 2 trận thua nằm ở quãng cũ hơn. Chuỗi thắng liên tiếp giúp đội giữ vững vị trí thứ 7.

Chuỗi kết quả này cho thấy Everton đã vượt qua giai đoạn chao đảo trước đó. Khi đội đang có tâm lý thoải mái, việc làm khách trước một đối thủ cùng nhóm giữa bảng là phép thử rõ nét cho tham vọng của họ.

Brentford cần tìm lại nhịp điệu

Phong độ của Brentford thiếu ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1, hòa 1 và thua 3, trong đó họ thua ngay trận mới đây nhất. Đội chủ nhà hiện đứng thứ 10 với 14 điểm.

Dù vậy, khoảng cách với đối thủ chỉ là 2 điểm. Một kết quả tích cực trên sân nhà có thể giúp Brentford rút ngắn khoảng cách với nhóm trên. Ngược lại, thêm một trận không thắng sẽ khiến họ khó bám theo nhóm đầu bảng.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy hai đội rất khó đánh bại nhau. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Brentford thắng 1, Everton thắng 1 và có tới 3 trận hòa. Xu hướng này cho thấy các trận đấu giữa hai đội thường chặt chẽ và ít khoảng trống.

Điểm then chốt của trận đấu

Với chênh lệch chỉ 2 điểm, kết quả trận này có thể đổi vị trí của cả hai đội. Everton sẽ muốn tận dụng đà thắng để củng cố chỗ đứng gần nhóm dự cúp châu lục. Brentford cần một chiến thắng trên sân nhà để chấm dứt chuỗi kết quả kém thuyết phục.

Xét về phong độ, Everton đang có lợi thế tâm lý. Tuy nhiên, thế đối đầu nhiều trận hòa cho thấy lợi thế đó chưa chắc đủ để định đoạt cuộc chơi. Một trận đấu giằng co, quyết định bởi những chi tiết nhỏ, là kịch bản đáng chú ý.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang lên và một đội cần phản ứng. Kết quả có thể ảnh hưởng đến cuộc đua ở nửa trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Brentford · 1 thắng 3 hòa Everton · 1 thắng Brentford 2 - 2 Everton Hòa Everton 2 - 4 Brentford BRE Brentford 1 - 1 Everton Hòa Everton 0 - 0 Brentford Hòa Everton 1 - 0 Brentford EVE

Brentford 5 trận gần nhất B T B H B 10 Trận 3-5-2 T-H-B 16 Ghi (TB 1.6) 11 Thủng lưới Everton 5 trận gần nhất T T T B B 10 Trận 4-4-2 T-H-B 12 Ghi (TB 1.2) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 11 9 1 1 +10 28 H T T T T 2 Brighton 11 7 1 3 +17 22 B T T B T 3 Manchester City 11 7 1 3 +8 22 H B B B T … 6 Leeds 11 4 5 2 +5 17 T T B H H 7 Everton 10 4 4 2 +2 16 T T B B H 8 Chelsea 11 5 1 5 0 16 B B T B T 9 Tottenham 11 4 3 4 +1 15 T B T T T 10 Brentford 10 3 5 2 +5 14 B T H B H 11 Hull City 11 3 5 3 +2 14 T B H H B …

Tình hình lực lượng Brentford ✚ N. Collins (Knee Injury) ✚ J. Dasilva (Muscle Injury) ✚ K. Furo (Surgery) ✚ R. Henry (Hip Injury) ✚ A. Hickey (Hamstring Injury) ✚ I. Thiago (Red Card) ✚ F. Carvalho (Muscle Injury) Everton Không có thông tin