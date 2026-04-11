Nhận định Brentford vs Everton - Premier League: Cuộc chiến cân bằng tại London Với cùng 46 điểm trên bảng xếp hạng, màn đối đầu giữa Brentford và Everton tại vòng 32 Premier League mang ý nghĩa quyết định trong cuộc đua vào nhóm dự cúp châu Âu.

Trận đấu giữa Brentford và Everton diễn ra vào lúc 21h00 ngày 11/04/2026 trên sân vận động Brentford Community Stadium. Đây là cuộc chạm trán giữa hai đối thủ đang trực tiếp cạnh tranh vị trí trong top 10, hứa hẹn một thế trận chặt chẽ và đầy toan tính chiến thuật.

Cạnh tranh khốc liệt ở nhóm đầu bảng xếp hạng

Hiện tại, Brentford và Everton đang chia sẻ hai vị trí sát nút trên bảng xếp hạng Premier League. Cả hai đội đều tích lũy được 46 điểm sau 31 vòng đấu, với Brentford tạm xếp thứ 7 nhờ hơn về chỉ số phụ, trong khi Everton bám đuổi ngay sau ở vị trí thứ 8. Khoảng cách về điểm số cân bằng cho thấy trình độ tương đồng giữa hai câu lạc bộ ở mùa giải năm nay.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Brentford 7 46 3 trận hòa, 1 trận thắng, 1 trận thua Everton 8 46 2 trận thắng, 3 trận thua

Phân tích phong độ và thống kê chuyên môn

Brentford: Điểm tựa sân nhà

Đội chủ sân Brentford Community Stadium đang cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc khi thi đấu tại tổ ấm của mình. Trong tổng số 13 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 7 trận họ giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Hiệu suất ghi bàn của Brentford đạt mức trung bình 1,5 bàn/trận, cho thấy hàng công vẫn đang vận hành hiệu quả.

Tuy nhiên, phong độ trong 5 trận gần nhất của họ có dấu hiệu chững lại với 3 trận hòa liên tiếp trước khi nhận thất bại ở vòng đấu gần nhất. Hàng thủ của Brentford đã để thủng lưới 42 bàn, trung bình 1,4 bàn/trận, đây là điểm yếu mà họ cần khắc phục nếu muốn giữ lại điểm số.

Everton: Bản lĩnh sân khách

Trái ngược với nhiều đội bóng thường chơi kém khi xa nhà, Everton lại sở hữu thành tích sân khách rất ấn tượng. Họ đã giành được 7 chiến thắng khi thi đấu trên sân của đối phương mùa này. Dù hàng công chỉ ghi được trung bình 1,2 bàn/trận, nhưng hàng phòng ngự của "The Toffees" lại thi đấu vô cùng chắc chắn với chỉ 35 bàn thua sau 31 trận (trung bình 1,1 bàn/trận).

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng nhẹ về phía Everton với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Tuy nhiên, ở trận lượt đi diễn ra vào đầu năm 2026, Brentford đã xuất sắc đánh bại Everton với tỷ số 4-2 ngay tại Goodison Park.

Về mặt nhân sự, Brentford đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhẹ khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột như F. Carvalho, J. Dasilva, A. Hickey và A. Milambo do chấn thương đầu gối và gân kheo. Trong khi đó, Everton cũng chịu tổn thất lớn khi ngôi sao J. Grealish vắng mặt vì chấn thương bàn chân, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng sáng tạo nơi tuyến giữa.

Nhận định trận đấu

Dựa trên các số liệu thống kê và tình hình thực tế, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra vô cùng cân bằng. Các chuyên gia đánh giá khả năng chiến thắng của Everton và một kết quả hòa là tương đương nhau với tỷ lệ 45% cho mỗi trường hợp. Với lối chơi thực dụng của cả hai đội, kịch bản trận đấu có ít hơn 2,5 bàn thắng được ghi là rất dễ xảy ra.

Dự đoán: Hòa hoặc Everton thắng.