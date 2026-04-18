Nhận định Brentford vs Fulham - Premier League: Derby Tây London tại Brentford Community Stadium Brentford đặt mục tiêu bứt phá vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng khi đón tiếp Fulham trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang nỗ lực cải thiện hiệu suất ghi bàn.

Trận derby Tây London giữa Brentford và Fulham diễn ra vào lúc 18h30 ngày 18/04/2026 tại sân vận động Brentford Community Stadium. Đây là cuộc đối đầu mang tính chất quyết định đến thứ hạng ở nửa trên bảng xếp hạng Premier League khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Brentford hiện đang đứng ở vị trí thứ 7 với 47 điểm sau 32 vòng đấu. Đội bóng của HLV Thomas Frank duy trì phong độ khá ổn định với chuỗi 1 trận thắng và 4 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất. Trong khi đó, Fulham xếp ở vị trí thứ 12 với 44 điểm, sở hữu phong độ thất thường hơn với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong cùng kỳ.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Brentford 7 47 Thắng 1, Hòa 4 Fulham 12 44 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

Brentford: Điểm tựa sân nhà

Đội chủ nhà đã giành được tổng cộng 13 chiến thắng mùa này, trong đó có tới 7 trận thắng diễn ra trên sân nhà. Với tỷ lệ ghi bàn trung bình 1,5 bàn mỗi trận, Brentford cho thấy khả năng tấn công hiệu quả. Tuy nhiên, hàng thủ của họ cũng để lọt lưới trung bình 1,4 bàn mỗi trận, đòi hỏi sự tập trung cao độ hơn trước các đợt phản công của đối thủ.

Fulham: Thách thức trên sân khách

Fulham có thành tích đối đầu khá tốt nhưng lại gặp khó khăn khi thi đấu xa nhà. Trong số 13 chiến thắng mùa này, họ chỉ có 4 lần hưởng niềm vui trên sân khách và phải nhận tới 9 trận thua khi rời xa tổ ấm. Hiệu số bàn thắng bại của Fulham đang là âm 3 (ghi 43 bàn, thủng lưới 46 bàn), cho thấy sự thiếu cân bằng giữa các tuyến.

Lịch sử đối đầu và thống kê nhân sự

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng về phía Fulham với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Ở trận lượt đi vào tháng 9/2025, Fulham đã đánh bại Brentford với tỷ số 3-1. Tuy nhiên, tính chất của một trận derby và lợi thế sân bãi có thể làm thay đổi cục diện trong lần tái đấu này.

Tình hình lực lượng

Cả hai đội đều đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải do chấn thương:

Brentford: Thiếu vắng hàng loạt trụ cột bao gồm F. Carvalho, J. Dasilva và A. Milambo do chấn thương đầu gối; V. Janelt gặp vấn đề ở chân. Khả năng ra sân của R. Henry và A. Hickey vẫn còn bỏ ngỏ do chấn thương cơ và gân kheo.

Fulham: Kevin vắng mặt vì chấn thương chân. H. Reed và K. Tete đang trong quá trình theo dõi sức khỏe và chưa chắc chắn khả năng thi đấu.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Dựa trên các thông số thống kê, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ. Khả năng Brentford giành chiến thắng hoặc một kết quả hòa được đánh giá cao (tổng tỷ lệ lên tới 90%), trong khi cơ hội thắng của đội khách Fulham chỉ chiếm 10%. Với hiệu suất ghi bàn hiện tại, trận đấu có thể không xuất hiện quá nhiều bàn thắng, dự kiến Brentford ghi không quá 2,5 bàn và Fulham dưới 1,5 bàn.