Nhận định Brentford vs Nottingham Forest: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Brentford đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi xếp hạng 6 với 11 điểm. Họ tiếp Nottingham Forest lúc 22:00 ngày 31/10/2026 tại Gtech Community Stadium.

Brentford đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 và 11 điểm. Trận tiếp Nottingham Forest lúc 22:00 ngày 31/10/2026 trên sân Gtech Community Stadium là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế ở nhóm đầu. Với Nottingham Forest, đây là dịp để tìm lại nhịp thắng ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Brentford giữ vị trí cao dù phong độ thiếu ổn định

Brentford đang đứng thứ 6 với 11 điểm, một vị trí đáng chú ý ở giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên, phong độ 5 trận gần nhất của đội chưa thực sự ổn định: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Trận thắng gần đây nhất của Brentford nằm ở cuối chuỗi 5 trận, trong khi các kết quả sau đó đan xen giữa hòa và thua. Đội chủ nhà vì thế cần thêm sự đều đặn nếu muốn duy trì khoảng cách với nhóm phía sau.

Nottingham Forest cần tìm lại cảm giác chiến thắng

Nottingham Forest đang xếp thứ 18 với 6 điểm, kém Brentford 5 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận.

Đáng chú ý, Nottingham Forest đã thua 3 trong 4 trận gần nhất sau khi có một chiến thắng ở trận xa nhất trong chuỗi này. Đội khách đang cần một kết quả tích cực để cải thiện tâm lý.

Thế đối đầu nghiêng về Nottingham Forest

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Nottingham Forest thắng 3 trận, Brentford thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Thế cân bằng này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có kết quả rõ ràng.

Dù vậy, Brentford có lợi thế sân nhà và đang ở vị trí cao hơn nhiều trên bảng xếp hạng. Điều đó khiến cuộc gặp này thêm phần khó đoán.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách 12 bậc trên bảng xếp hạng cho thấy Brentford có thành tích tốt hơn ở đầu mùa. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ chưa phản ánh hết vị thế đó. Nếu giữ được sự chắc chắn trên sân nhà, Brentford có cơ sở để bám sát nhóm đầu.

Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest có lịch sử đối đầu khả quan trong 5 lần gần nhất và chỉ cần một kết quả tốt để thay đổi bầu không khí. Chuỗi phong độ nghèo nàn là thách thức lớn nhất của đội khách khi làm khách tại Gtech Community Stadium.

Nhận định

Brentford nhỉnh hơn về vị trí, số điểm và lợi thế sân nhà. Nottingham Forest lại có thành tích đối đầu tốt hơn trong 5 lần gần nhất. Với phong độ chưa ổn định của cả hai, trận đấu hứa hẹn cạnh tranh, và Brentford vẫn là bên có động lực lớn hơn để giữ chỗ trong cuộc đua tốp đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Brentford · 2 thắng 0 hòa Nottingham Forest · 3 thắng Brentford 0 - 2 Nottingham Forest NF Nottingham Forest 3 - 1 Brentford NF Nottingham Forest 0 - 2 Brentford BRE Brentford 0 - 2 Nottingham Forest NF Brentford 3 - 2 Nottingham Forest BRE

Brentford 5 trận gần nhất B H B H T 8 Trận 2-5-1 T-H-B 14 Ghi (TB 1.8) 9 Thủng lưới Nottingham Forest 5 trận gần nhất H B B B T 8 Trận 1-3-4 T-H-B 6 Ghi (TB 0.8) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 8 7 0 1 +11 21 B T T T T 2 Arsenal 8 7 0 1 +8 21 T T T B T 3 Brighton 8 5 1 2 +16 16 B T T T T … 5 Chelsea 8 4 1 3 +2 13 B T T B H 6 Brentford 8 2 5 1 +5 11 H B H T H 7 Leeds 8 2 5 1 +3 11 H H B H T … 17 Crystal Palace 8 2 1 5 -10 7 B B T H B 18 Nottingham Forest 8 1 3 4 -4 6 H B B B T 19 Coventry 8 2 0 6 -9 6 B B T T B …

Tình hình lực lượng Brentford ✚ F. Carvalho (Injury) ✚ K. Furo (Surgery) ✚ R. Henry (Hip Injury) ✚ Y. Yarmolyuk (Red Card) ✚ J. Dasilva (Muscle Injury) ✚ A. Milambo (Knock) ✚ F. Carvalho (Injury) ✚ K. Furo (Surgery) Nottingham Forest ✚ Igor Jesus (Calf Injury) ✚ D. Ndoye (Muscle Injury) ✚ N. Savona (Knee Injury) ✚ N. Dominguez (Muscle Injury) ✚ Igor Jesus (Calf Injury) ✚ D. Ndoye (Muscle Injury) ✚ N. Savona (Knee Injury) ✚ N. Dominguez (Muscle Injury)