Nhận định Brighton vs Liverpool - Premier League: Thử thách cho tham vọng Top 4 Liverpool hành quân đến sân Amex với mục tiêu 3 điểm để bám đuổi nhóm dự Champions League, dù đang đối mặt cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi thiếu vắng Mohamed Salah.

Vòng đấu tới của Premier League sẽ chứng kiến màn đọ sức đáng chú ý giữa Brighton và Liverpool tại sân vận động Amex. Trong bối cảnh cuộc đua vào top 4 đang trở nên gắt gao hơn bao giờ hết, đoàn quân của huấn luyện viên Liverpool buộc phải tìm kiếm một kết quả có lợi trên sân khách để duy trì hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Liverpool đang tạm xếp ở vị trí thứ 5 với 49 điểm sau 30 trận đã đấu. Đội bóng vùng Merseyside đang bám sát nhóm bốn đội dẫn đầu và không được phép sảy chân trong giai đoạn nước rút này. Ngược lại, Brighton đang đứng ở vị trí thứ 12 với 40 điểm. Dù cách biệt về thứ hạng là khá lớn, nhưng lối chơi khó chịu của đội chủ sân Amex luôn là bài toán nan giải cho bất kỳ đội bóng lớn nào tại Premier League.

Đội Vị trí Điểm Hiệu số bàn thắng (TB) Liverpool 5 49 1.6 ghi được/trận Brighton 12 40 1.3 ghi được/trận

Phân tích phong độ hiện tại

Brighton: Pháo đài Amex kiên cố

Brighton đang thể hiện một bộ mặt khá ổn định, đặc biệt là khi được thi đấu trên sân nhà. Trong 5 trận gần nhất, họ giành được 3 chiến thắng và để thua 2 trận. Thống kê cả mùa giải cho thấy Brighton mới chỉ để thua 3 trận tại sân Amex trong tổng số 15 trận sân nhà đã qua. Với hiệu suất ghi bàn trung bình 1.3 bàn/trận và chỉ để thủng lưới 1.2 bàn/trận, đội bóng của HLV Brighton cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Liverpool: Nỗ lực vượt qua nghịch cảnh

Phong độ của Liverpool trong 5 trận gần nhất tại giải ngoại hạng là thắng 3, hòa 1 và thua 1. Dù duy trì được khả năng ghi bàn ấn tượng với trung bình 1.6 bàn/trận, nhưng hàng thủ của "Lữ đoàn đỏ" vẫn để lại nhiều nỗi lo khi đã thủng lưới tới 40 bàn sau 30 vòng đấu. Đáng chú ý, thành tích sân khách của Liverpool mùa này không thực sự ấn tượng khi họ đã để thua tới 6 trận trong các chuyến hành quân xa nhà.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng hẳn về phía đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Liverpool đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Brighton. Cụ thể:

15/02/2026: Liverpool 3 - 0 Brighton

13/12/2025: Liverpool 2 - 0 Brighton

20/05/2025: Brighton 3 - 2 Liverpool

02/11/2024: Liverpool 2 - 1 Brighton

31/10/2024: Brighton 2 - 3 Liverpool

Xu hướng ghi bàn trong các cuộc đối đầu này thường khá cao, cho thấy lối đá cởi mở của cả hai đội mỗi khi gặp nhau.

Tình hình lực lượng: Cơn đau đầu của Liverpool

Vấn đề lớn nhất đối với Liverpool ở trận đấu này chính là danh sách bệnh binh đang kéo dài. Họ sẽ thiếu vắng những trụ cột quan trọng như Mohamed Salah (chấn thương cơ), A. Isak (gãy chân), và W. Endo (chấn thương bàn chân). Ngoài ra, khả năng ra sân của J. Gomez vẫn còn bỏ ngỏ. Việc mất đi Salah và Isak sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh hỏa lực của đội khách.

Phía bên kia chiến tuyến, Brighton cũng chịu tổn thất khi S. Tzimas và A. Webster đều vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, so với đối thủ, lực lượng của đội chủ nhà vẫn được đánh giá là ổn định hơn ở các vị trí chủ chốt.

Dự đoán chiến thuật và nhận định

Dù được đánh giá cao hơn về đẳng cấp, nhưng với việc thiếu hụt nhân sự trầm trọng, Liverpool nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng hơn thường lệ. Brighton với lợi thế sân nhà chắc chắn sẽ triển khai lối đá kiểm soát bóng và pressing tầm cao để khai thác những khoảng trống ở hàng thủ đối phương.

Dựa trên các số liệu thống kê, tỷ lệ giành chiến thắng được chia đều cho cửa khách thắng (45%) và kết quả hòa (45%), trong khi cơ hội thắng của Brighton chỉ được đánh giá ở mức 10%. Một kết quả hòa có thể là kịch bản hợp lý nhất trong bối cảnh hiện tại, nhưng Liverpool vẫn có khả năng giành trọn 3 điểm nếu các nhân tố dự bị tỏa sáng đúng lúc.

Dự đoán: Liverpool thắng hoặc Hòa.