Nhận định Brighton vs Nottingham Forest - Vòng 28 Premier League: Điểm tựa Amex Brighton tiếp đón Nottingham Forest tại Amex Stadium với mục tiêu củng cố vị trí giữa bảng, trong khi đội khách nỗ lực tích lũy điểm số để thoát khỏi nhóm trụ hạng.

Trận đấu giữa Brighton và Nottingham Forest trong khuôn khổ vòng 28 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 1/3/2026 trên sân vận động Amex Stadium. Đây là cuộc đối đầu quan trọng với cả hai đội khi mùa giải đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầy quyết liệt.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Brighton đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng với 34 điểm. Trong 5 trận đấu gần đây nhất, đội bóng này có phong độ không thực sự ổn định khi chỉ giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận 3 thất bại. Tuy nhiên, sân nhà Amex vẫn là điểm tựa vững chắc khi 5 trong tổng số 8 chiến thắng của họ từ đầu mùa diễn ra tại đây.

Ngược lại, Nottingham Forest đang xếp ở vị trí thứ 17 với 27 điểm, chỉ ngay sát nhóm cầm đèn đỏ. Phong độ của đội khách cũng tương tự khi chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, hàng công của Nottingham Forest đang gặp khó khăn trong việc ghi bàn với hiệu suất chỉ đạt 0.9 bàn/trận.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Brighton 14 34 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3 Nottingham Forest 17 27 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2

Lịch sử đối đầu và thống kê quan trọng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất tại Premier League, Brighton đang chiếm ưu thế nhẹ với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Đáng nhớ nhất là trận thua đậm 0-7 của Brighton trên sân khách vào tháng 2/2025, nhưng họ đã nhanh chóng trả món nợ này bằng chiến thắng 2-0 ở lần gặp nhau gần nhất vào tháng 11/2025.

Về hiệu số bàn thắng bại, Brighton có sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự khi ghi được 36 bàn và để thủng lưới 34 bàn sau 27 vòng đấu. Trong khi đó, Nottingham Forest đang sở hữu hàng thủ khá lỏng lẻo khi đã để lọt lưới 39 bàn.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Cả hai đội đều đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự vì chấn thương. Cụ thể:

Brighton: S. Tzimas và A. Webster chắc chắn vắng mặt do chấn thương đầu gối. Khả năng ra sân của Y. Ayari (chấn thương vai) và S. March (chấn thương đầu gối) vẫn còn bỏ ngỏ.

Nottingham Forest: Đội khách tổn thất nghiêm trọng khi W. Boly, John Victor, C. Wood (chấn thương đầu gối) và thủ môn M. Sels (chấn thương háng) đều không thể thi đấu. N. Savona cũng đang trong tình trạng nghi ngờ khả năng ra sân.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Dựa trên lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu gần đây, Brighton được đánh giá cao hơn với 45% khả năng giành chiến thắng. Nottingham Forest với hàng loạt trụ cột vắng mặt sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi và có thể sẽ ưu tiên thế trận phòng ngự phản công để tìm kiếm một kết quả hòa.

Nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu không có quá nhiều bàn thắng. Các chuyên gia dự báo kịch bản Brighton thắng hoặc hòa với tổng số bàn thắng dưới 3.5 là rất khả thi.

Dự đoán kết quả: Brighton thắng hoặc hòa.

Cập nhật đội hình lúc 20:31 01/03/2026

Đội hình chính thức

Brighton

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Fabian Hurzeler

Đội hình xuất phát:

1. Bart Verbruggen (G)

27. Mats Wieffer (D)

6. Jan Paul van Hecke (D)

5. Lewis Dunk (D)

24. Ferdi Kadıoğlu (D)

13. Jack Hinshelwood (M)

20. James Milner (M)

30. Pascal Groß (M)

25. Diego Gómez (F)

18. Danny Welbeck (F)

22. Kaoru Mitoma (F)

Dự bị:

23. Jason Steele

21. Olivier Boscagli

29. Maxim De Cuyper

34. Joël Veltman

7. Solly March

10. Georginio Rutter

11. Yankuba Minteh

17. Carlos Baleba

19. Charalampos Kostoulas

Nottingham Forest

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Vitor Pereira

Đội hình xuất phát:

26. Matz Sels (G)

34. Ola Aina (D)

31. Nikola Milenković (D)

5. Murillo (D)

3. Neco Williams (D)

6. Ibrahim Sangaré (M)

8. Elliot Anderson (M)

21. Omari Hutchinson (M)

10. Morgan Gibbs-White (M)

7. Callum Hudson-Odoi (M)

19. Igor Jesus (F)

Dự bị: