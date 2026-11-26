Nhận định Brighton vs Universitatea Craiova: Màn so tài của hai đội vào phom Brighton và Universitatea Craiova cùng bước vào trận đấu với phong độ cao: chủ nhà thắng 3 trong 5 trận gần nhất, đội khách bất bại cả 5 trận. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân American Express Stadium.

Brighton và Universitatea Craiova gặp nhau khi cả hai đều đang có phong độ cao. Brighton thắng 3 trong 5 trận gần nhất, còn Universitatea Craiova chưa thua trận nào trong cùng khoảng thời gian. Hai đội cũng có cùng 7 điểm trên bảng xếp hạng, nên trận đấu lúc 00:45 ngày 27/11/2026 tại American Express Stadium hứa hẹn cân bằng.

Phong độ của hai đội

Brighton có 5 trận gần nhất gồm 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Đội bóng này thắng 3 trận liên tiếp, sau đó thua trận mới nhất. Dù vậy, chuỗi thắng trước đó cho thấy lối chơi của họ vẫn ổn định và hiệu quả.

Universitatea Craiova có phong độ ổn định hơn về mặt kết quả. Họ thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa nếm mùi thất bại trong 5 trận gần nhất. Trận gần đây nhất của đội khách là một chiến thắng, cho thấy tinh thần đang rất cao.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Brighton đang đứng thứ 5 với 7 điểm, còn Universitatea Craiova đứng thứ 8 với cùng 7 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ nằm ở thứ hạng, không có chênh lệch về điểm số. Vì vậy, kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Brighton, vấn đề là giữ được nhịp thi đấu của chuỗi 3 trận thắng liên tiếp và phản ứng sau trận thua gần nhất. Họ có lợi thế thi đấu trên sân American Express Stadium và cần tận dụng điều đó để lấy lại mạch thắng.

Universitatea Craiova thì muốn duy trì chuỗi bất bại. Việc đã hòa 2 trận trong 5 lần ra sân cho thấy họ biết cách giữ vững thế trận, nhưng cũng cho thấy đội bóng chưa luôn kết thúc được các trận đấu bằng chiến thắng.

Nhận định

Hai đội có số điểm bằng nhau, phong độ đều tốt và thứ hạng sát nhau, nên đây là một cuộc đối đầu cân bằng. Brighton có nhiều điểm cộng nhờ lợi thế sân nhà. Universitatea Craiova lại sở hữu chuỗi 5 trận bất bại và sẽ tự tin bước vào trận đấu. Một trận đấu giằng co, nhiều toan tính, là kịch bản được nhiều người kỳ vọng.

Brighton 5 trận gần nhất B T T T H 5 Trận 3-2-0 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 0 Thủng lưới Universitatea Craiova 5 trận gần nhất T H T T H 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T 4 Monaco 3 3 0 0 +6 9 T T T 5 Brighton 3 2 1 0 +5 7 T H T 6 Brann 3 2 1 0 +4 7 H T T 7 FC Copenhagen 3 2 1 0 +4 7 T H T 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại