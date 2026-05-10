Nhận định Burnley vs Aston Villa - Premier League: Cơ hội bứt phá cho đội khách Aston Villa hành quân đến Turf Moor với mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí trong top 5, đối đầu với một Burnley đang lún sâu dưới đáy bảng xếp hạng sau chuỗi trận thất vọng.

20h00 ngày 10/05 - Vòng đấu quyết định tại Premier League

Trận đối đầu giữa Burnley và Aston Villa tại Turf Moor diễn ra trong bối cảnh hai đội đang ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược của bảng xếp hạng. Trong khi đội khách Aston Villa đang nỗ lực tối đa để bảo vệ vị trí thứ 5 và mơ về tấm vé dự Champions League, thì Burnley lại đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng rõ rệt hơn bao giờ hết.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Dưới đây là vị trí hiện tại của hai đội trước thềm vòng đấu 36:

Đội Vị trí Trận đã chơi Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Aston Villa 5 35 58 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2 Burnley 19 35 20 Thua 5

Aston Villa hiện đang đứng thứ 5 với 58 điểm. Dù phong độ gần đây có phần trồi sụt với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 vòng đấu gần nhất, đội bóng của thành phố Birmingham vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Ngược lại, Burnley đang trải qua giai đoạn đen tối nhất mùa giải với chuỗi 5 trận thua liên tiếp, chỉ giành được vỏn vẹn 20 điểm sau 35 trận đã đấu.

Phân tích phong độ Burnley: Khủng hoảng trầm trọng

Đội chủ sân Turf Moor đang cho thấy sự hụt hơi trong cuộc đua trụ hạng. Với 23 trận thua kể từ đầu mùa, hàng thủ của Burnley là một trong những điểm yếu lớn nhất khi để thủng lưới trung bình 2,0 bàn mỗi trận (tổng cộng 71 bàn). Khả năng tận dụng lợi thế sân nhà của họ cũng rất hạn chế khi chỉ giành được 2 chiến thắng tại đây. Hiệu suất tấn công khiêm tốn với 1,0 bàn thắng mỗi trận khiến Burnley khó lòng gây bất ngờ trước các đối thủ nằm trong nhóm dẫn đầu.

Phân tích phong độ Aston Villa: Mục tiêu Top 4

Aston Villa đang sở hữu một mùa giải đầy hứa hẹn. Với 17 trận thắng, họ cho thấy khả năng duy trì sức mạnh đáng nể. Hàng công của Villa ghi được 48 bàn (trung bình 1,4 bàn/trận), trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới 1,3 bàn mỗi trận. Dù phải thi đấu trên sân khách, nơi họ đã thắng 6 và hòa 5 trận mùa này, đoàn quân áo màu bã trầu vẫn nắm giữ thế chủ động nhờ lối chơi kiểm soát và biến hóa.

Lịch sử đối đầu áp đảo của Aston Villa

Thống kê từ 5 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội cho thấy sự áp đảo nghiêng hẳn về phía đội khách. Cụ thể, Aston Villa đã thắng 4 trận và chỉ để hòa 1 trận trước Burnley.

05/10/2025: Aston Villa 2 - 1 Burnley

30/12/2023: Aston Villa 3 - 2 Burnley

27/08/2023: Burnley 1 - 3 Aston Villa

20/05/2022: Aston Villa 1 - 1 Burnley

07/05/2022: Burnley 1 - 3 Aston Villa

Xu hướng ghi bàn trong các trận đấu này thường khá cao, cho thấy lối chơi của Villa thường xuyên khai thác được những sơ hở trong hệ thống phòng ngự của Burnley.

Tình hình lực lượng

Cả hai đội đều đang gặp những tổn thất đáng kể về nhân sự, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành chiến thuật.

Burnley vắng mặt các trụ cột phòng ngự

J. Beyer: Vắng mặt vì chấn thương gân kheo.

Vắng mặt vì chấn thương gân kheo. J. Cullen: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

Vắng mặt do chấn thương đầu gối. C. Roberts: Không thể thi đấu vì chấn thương cơ.

Aston Villa và bài toán nhân sự tuyến giữa

Alysson: Vắng mặt vì chấn thương cơ.

Vắng mặt vì chấn thương cơ. B. Kamara: Nghỉ thi đấu do chấn thương đầu gối.

Nghỉ thi đấu do chấn thương đầu gối. A. Onana: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ vì chấn thương bắp chân.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Xét về thực lực và tâm lý thi đấu, Aston Villa vượt trội hoàn toàn. Với việc Burnley buộc phải dâng cao tìm kiếm điểm số để trụ hạng, đây sẽ là cơ hội để các tiền đạo tốc độ của Villa thực hiện những pha phản công sắc lẹm. Ngược lại, Burnley cần phải cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự nếu không muốn nhận thêm một kết quả tồi tệ ngay tại Turf Moor.

Dựa trên các số liệu thống kê, tỷ lệ chiến thắng được chia đều 50% cho khả năng đội khách thắng và 50% cho một kết quả hòa. Tuy nhiên, với khát khao giành vé Champions League, Aston Villa được dự đoán sẽ giành ít nhất 1 điểm trong chuyến hành quân này.