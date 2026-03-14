Nhận định Burnley vs Bournemouth - Premier League: Bournemouth chiếm ưu thế Bournemouth hành quân đến sân Turf Moor với mục tiêu củng cố vị trí trong top 10, trong khi Burnley đang nỗ lực tìm kiếm điểm số để nuôi hy vọng trụ hạng.

Cuộc đối đầu giữa Burnley và Bournemouth tại vòng đấu tới của Premier League diễn ra trong bối cảnh hai đội đang ở những vị thế trái ngược. Trận đấu được ấn định vào lúc 22:00 ngày 14/03/2026 tại sân vận động Turf Moor, nơi chủ nhà Burnley đang chịu áp lực cực lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Vị thế trên bảng xếp hạng

Bournemouth hiện đang đứng vững ở vị trí thứ 9 với 40 điểm, duy trì phong độ khá ổn định. Ngược lại, Burnley đang ngụp lặn ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 19 điểm, cách nhóm an toàn một khoảng cách đáng kể.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Bournemouth 9 40 Hòa 4 trận, thắng 1 trận Burnley 19 19 Thua 3 trận, thắng 1 trận, hòa 1 trận

Phân tích phong độ và thống kê

Burnley (Chủ nhà): Khủng hoảng hàng thủ

Burnley đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn. Sau 29 trận đã đấu, đội bóng này chỉ giành được 4 chiến thắng nhưng đã để thua tới 18 trận. Hiệu suất phòng ngự của đội chủ sân Turf Moor là vấn đề nan giải khi họ thủng lưới trung bình 2.0 bàn mỗi trận (tổng cộng 58 bàn thua). Trong 5 trận gần nhất, Burnley chỉ có được 1 chiến thắng và 1 trận hòa, còn lại là 3 thất bại.

Bournemouth (Đội khách): Sự ổn định cần thiết

Dù có số trận hòa khá cao (13 trận sau 29 vòng), Bournemouth vẫn cho thấy họ là một đối thủ khó bị đánh bại. Đội khách sở hữu hàng công hiệu quả hơn với trung bình 1.5 bàn thắng mỗi trận. Trong 5 lần ra sân gần đây, Bournemouth duy trì mạch bất bại với 1 chiến thắng và 4 trận hòa, cho thấy sự lỳ lợm trong lối chơi.

Lịch sử đối đầu và lực lượng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Bournemouth đang chiếm ưu thế rõ rệt với 3 chiến thắng, trong khi Burnley chỉ thắng 1 trận và hai đội hòa nhau 1 trận. Ở trận lượt đi mùa này, hai đội đã chia điểm với tỷ số hòa 1-1.

Tình hình chấn thương

Burnley: Danh sách vắng mặt kéo dài đang làm khó huấn luyện viên trưởng. Các cầu thủ Z. Amdouni (đầu gối), J. Beyer (gân kheo), A. Broja, J. Cullen (đầu gối), C. Roberts (vùng bẹn) và A. Tuanzebe (gân Achilles) chắc chắn vắng mặt. Khả năng ra sân của M. Edwards và M. Tresor Ndayishimiye vẫn còn bỏ ngỏ.

Bournemouth: Đội khách cũng thiếu vắng một số trụ cột do chấn thương gân kheo gồm L. Cook, B. Doak và J. Soler. Ngoài ra, J. Kluivert vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Nhận định trận đấu

Với phong độ hiện tại và lịch sử đối đầu ủng hộ, Bournemouth được đánh giá có khả năng giành điểm cao hơn tại Turf Moor. Tuy nhiên, tỉ lệ dự đoán cho thấy một trận hòa là kịch bản rất dễ xảy ra (45%), ngang bằng với khả năng thắng của đội khách (45%). Burnley chỉ có khoảng 10% cơ hội giữ lại trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà.

Dự báo đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ với ít bàn thắng được ghi (dưới 2.5 bàn cho mỗi đội). Lựa chọn an toàn cho trận đấu này là phương án Bournemouth thắng hoặc hòa.