Nhận định Burnley vs Brighton - Premier League Brighton đang nắm giữ lợi thế lớn trước Burnley đang đứng áp chót bảng xếp hạng. Trận đấu tại Turf Moor sẽ là thử thách cực đại cho nỗ lực trụ hạng của đội chủ nhà.

Vào lúc 21h00 ngày 11/04/2026, Burnley sẽ tiếp đón Brighton tại sân vận động Turf Moor trong khuôn khổ Premier League. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang ở những thái cực hoàn toàn trái ngược: một bên đang nỗ lực thoát khỏi nhóm xuống hạng và một bên đang ổn định ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Brighton đang duy trì vị thế vững chắc trong top 10 với 43 điểm sau 31 trận đã đấu. Ngược lại, Burnley đang chìm sâu ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 20 điểm, đối mặt với nguy cơ xuống hạng rất lớn khi mùa giải dần trôi về những vòng đấu cuối.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Brighton 10 43 Thắng 4, Thua 1 Burnley 19 20 Hòa 2, Thua 3

Phong độ của hai đội trong thời gian gần đây cho thấy sự chênh lệch rõ rệt. Brighton đã giành chiến thắng 4 trong 5 trận gần nhất, thể hiện lối chơi ổn định và hiệu quả. Trong khi đó, Burnley vẫn đang loay hoay tìm kiếm công thức chiến thắng khi chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận 3 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất.

Thống kê đáng chú ý

Burnley mùa này chỉ mới có được 4 chiến thắng sau 31 trận đấu. Đáng lo ngại hơn, hàng phòng ngự của họ đã để thủng lưới tới 61 bàn, trung bình 2.0 bàn/trận. Hiệu suất ghi bàn của đội chủ nhà cũng khá khiêm tốn với trung bình 1.1 bàn/trận.

Phía bên kia chiến tuyến, Brighton sở hữu hàng công sắc bén hơn với 41 bàn thắng và hàng thủ chơi tương đối chắc chắn khi chỉ để lọt lưới 37 bàn. Trên sân khách mùa này, Brighton đã có được 4 chiến thắng, cho thấy họ không hề e ngại việc phải thi đấu xa nhà.

Lịch sử đối đầu và lực lượng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Brighton đang chiếm ưu thế nhẹ với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Burnley. Ở trận lượt đi diễn ra vào đầu tháng 1 năm 2026, Brighton đã đánh bại Burnley với tỷ số cách biệt 2-0.

Tình hình lực lượng

Đội chủ nhà Burnley đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng về nhân sự khi có tới 7 cầu thủ chủ chốt vắng mặt. Đáng chú ý nhất là J. Laurent phải ngồi ngoài vì thẻ đỏ. Danh sách chấn thương còn có Z. Amdouni, J. Cullen (chấn thương đầu gối), J. Beyer, H. Mejbri (chấn thương gân kheo), C. Roberts (chấn thương cơ) và M. Tresor Ndayishimiye (chấn thương mắt cá).

Brighton cũng không có được đội hình mạnh nhất khi đội trưởng L. Dunk bị treo giò do đã nhận đủ số thẻ vàng. Ngoài ra, S. Tzimas và A. Webster cũng vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Dựa trên phong độ và lực lượng hiện tại, Brighton được đánh giá cao hơn hẳn cho một chiến thắng tại Turf Moor. Với tỷ lệ dự đoán thắng hoặc hòa lên tới 90% (trong đó 45% thắng và 45% hòa), đội khách gần như chắc chắn sẽ có điểm ra về.

Burnley với lợi thế sân nhà có thể sẽ chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu để hy vọng giữ lại ít nhất 1 điểm. Tuy nhiên, với hàng thủ đã để thủng lưới trung bình 2 bàn mỗi trận và danh sách chấn thương kéo dài, rất khó để họ đứng vững trước áp lực từ Brighton.

Dự đoán kết quả: Brighton giành chiến thắng hoặc trận đấu kết thúc với tỷ số hòa.