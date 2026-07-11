Nhận định Cagliari vs Frosinone: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Frosinone đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6, 20 điểm. Họ làm khách của Cagliari lúc 21h00 ngày 07/11/2026 trên sân Unipol Domus.

Frosinone đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 6 với 20 điểm. Đội khách đến sân Unipol Domus lúc 21h00 ngày 07/11/2026 trong tâm thế của một tập thể đang đi lên, còn Cagliari phải tìm cách chặn đà sa sút.

Frosinone mang phong độ áp đảo đến Unipol Domus

Trong 5 trận gần nhất, Frosinone thắng 3, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, hai trận mới nhất của họ đều là chiến thắng, cho thấy đội khách đang giữ được nhịp độ tốt đúng lúc cần bám đuổi nhóm đầu.

Vị trí thứ 6 với 20 điểm đưa Frosinone vào nhóm bám sát cuộc đua tốp đầu. Mỗi trận đấu lúc này đều có trọng lượng lớn với đội khách nếu họ muốn duy trì khoảng cách với các đối thủ phía trên.

Cagliari tìm lại mạch thắng

Ở chiều ngược lại, Cagliari đang trải qua giai đoạn khó khăn. Chủ nhà chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 4 trận thua và 1 trận hòa. Cả 4 trận thua đều nằm trong những lần ra sân mới nhất của họ.

Hiện Cagliari đứng thứ 12 với 13 điểm, kém Frosinone 7 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này khiến trận đấu trên sân nhà trở thành cơ hội để chủ nhà phản ứng sau chuỗi kết quả không như ý.

Thế đối đầu khá cân bằng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Cagliari thắng 2, hòa 2 và Frosinone thắng 1. Như vậy, chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về thành tích đối đầu, dù số trận hòa cho thấy hai bên thường khó tạo ra khoảng cách.

Lịch sử này là điểm tựa tinh thần cho Cagliari, nhưng phong độ hiện tại lại nghiêng về phía Frosinone. Sự đối lập giữa quá khứ và hiện tại khiến cuộc gặp này càng thêm thú vị.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội khách, bài toán là giữ sự tự tin sau hai chiến thắng liên tiếp và hạn chế sai sót trên sân đối phương. Chuỗi trận ổn định giúp Frosinone có lợi thế về tâm lý khi bước vào trận này.

Với Cagliari, ưu tiên hàng đầu là chấm dứt chuỗi trận không thắng ngay trước khán giả nhà. Một khởi đầu cẩn trọng, tránh để thua sớm, có thể là chìa khóa để họ khai thác thế đối đầu từng nghiêng về mình.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Frosinone được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thành tích đối đầu khá cân bằng và lợi thế sân nhà vẫn giúp Cagliari có cơ sở để tạo khó khăn cho đối thủ. Trận đấu vì thế hứa hẹn là một thử thách thực sự với đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Cagliari · 2 thắng 2 hòa Frosinone · 1 thắng Cagliari 4 - 1 Frosinone CAG Frosinone 3 - 1 Cagliari FRO Cagliari 4 - 3 Frosinone CAG Cagliari 0 - 0 Frosinone Hòa Frosinone 2 - 2 Cagliari Hòa

Cagliari 5 trận gần nhất B B B B H 10 Trận 4-1-5 T-H-B 9 Ghi (TB 0.9) 15 Thủng lưới Frosinone 5 trận gần nhất T T H T B 10 Trận 6-2-2 T-H-B 24 Ghi (TB 2.4) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 10 9 1 0 +16 28 T T T T T 2 Inter 10 8 1 1 +13 25 B T T T T 3 AS Roma 10 7 3 0 +18 24 T T H T H … 5 AC Milan 10 6 3 1 +9 21 T B T T H 6 Frosinone 10 6 2 2 +10 20 T T H T B 7 Juventus 10 5 2 3 +3 17 T B T B H … 11 Genoa 10 4 1 5 -4 13 T T T B T 12 Cagliari 10 4 1 5 -6 13 B B B B H 13 Atalanta 10 3 2 5 -4 11 B H H B T …

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