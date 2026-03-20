Nhận định Cagliari vs Napoli - Serie A Napoli hành quân đến sân Unipol Domus với mục tiêu củng cố vị thế trong top 3, đối đầu với một Cagliari đang chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Vào lúc 00h30 ngày 21/3/2026, sân vận động Unipol Domus sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa Cagliari và Napoli. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội ở hai đầu bảng xếp hạng: Napoli đang nỗ lực bám đuổi ngôi đầu, trong khi Cagliari cần điểm để gia tăng khoảng cách với nhóm xuống hạng.

Bối cảnh trận đấu và vị trí bảng xếp hạng

Napoli hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A với 59 điểm sau 29 vòng đấu. Đội khách đang sở hữu phong độ khá ổn định và duy trì khả năng tấn công sắc bén. Ngược lại, Cagliari đứng ở vị trí thứ 15 với 30 điểm, chỉ đang duy trì khoảng cách mong manh với nhóm cầm đèn đỏ.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Napoli 3 59 Thắng 3, Thua 1, Hòa 1 Cagliari 15 30 Thua 3, Hòa 2

Phân tích phong độ gần đây

Cagliari: Nỗi lo từ hàng thủ

Đội chủ nhà Cagliari đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn khi không biết đến mùi chiến thắng trong 5 trận gần nhất (thua 3, hòa 2). Sau 29 trận đã đấu, họ chỉ giành được 7 chiến thắng và để thủng lưới tới 41 bàn. Hiệu suất ghi bàn trung bình 1.1 bàn/trận là không đủ để bù đắp cho những sai lầm nơi hàng phòng ngự (trung bình 1.4 bàn thua/trận).

Napoli: Sức mạnh từ hàng công

Napoli vẫn cho thấy vị thế của một ông lớn tại Serie A mùa này. Với 18 chiến thắng sau 29 vòng đấu, họ đang là một trong những đội có tỷ lệ thắng cao nhất giải. Hàng công của Napoli thi đấu hiệu quả với trung bình 1.6 bàn/trận, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới 1.0 bàn/trận. Đáng chú ý, Napoli có thành tích sân khách khá ấn tượng với 8 chiến thắng kể từ đầu mùa.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Napoli đang chiếm ưu thế tuyệt đối khi chưa để thua trận nào trước Cagliari. Cụ thể, đội bóng vùng Naples đã giành được 2 chiến thắng và có 3 trận hòa. Ở trận lượt đi vào tháng 12/2025, hai đội đã chia điểm với tỷ số hòa 1-1.

04/12/2025: Napoli 1 - 1 Cagliari

31/08/2025: Napoli 1 - 0 Cagliari

24/05/2025: Napoli 2 - 0 Cagliari

15/09/2024: Cagliari 0 - 4 Napoli

25/02/2024: Cagliari 1 - 1 Napoli

Tình hình lực lượng

Cả hai đội đều đối mặt với những tổn thất về nhân sự do chấn thương và thẻ phạt, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sơ đồ chiến thuật của các huấn luyện viên.

Cagliari

A. Belotti: Vắng mặt do chấn thương đầu gối

G. Borrelli: Vắng mặt do chấn thương đùi

M. Felici: Vắng mặt do chấn thương đầu gối

R. Idrissi: Vắng mặt do chấn thương

A. Obert: Vắng mặt do thẻ đỏ

Napoli

David Neres: Vắng mặt do chấn thương mắt cá

G. Di Lorenzo: Vắng mặt do chấn thương đầu gối

A. Rrahmani: Vắng mặt do chấn thương

A. Vergara: Vắng mặt do chấn thương

S. Lobotka: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ vì chấn thương cơ

Dự đoán kết quả

Dựa trên các chỉ số thống kê và phong độ hiện tại, Napoli được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đối đầu này. Các chuyên gia dự đoán khả năng giành chiến thắng của đội khách là 45%, trong khi khả năng hòa cũng ở mức 45%. Cơ hội để Cagliari giữ lại 3 điểm tại sân nhà chỉ vỏn vẹn 10%.

Với hàng thủ thiếu vắng nhiều trụ cột của Cagliari, Napoli nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận. Lựa chọn an toàn cho trận đấu này là phương án đội khách thắng hoặc hòa.