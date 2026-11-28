Nhận định Cambuur vs Sparta Rotterdam: Điểm tựa từ phong độ cao Cambuur duy trì phong độ cao với 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất, trước cuộc gặp Sparta Rotterdam lúc 03:00 ngày 29/11/2026 tại Kooi Stadion.

Cambuur đang duy trì phong độ cao: đội thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đây là điểm tựa lớn nhất của họ trước cuộc gặp Sparta Rotterdam, đội đang thua nhiều hơn thắng trong giai đoạn gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 29/11/2026 tại Kooi Stadion.

Cambuur giữ mạch kết quả tích cực

Trận gần nhất của Cambuur kết thúc bằng chiến thắng. Trong 5 lần ra sân gần đây, đội chỉ nếm một thất bại, ở trận thứ hai tính ngược từ hiện tại. Sau đó, Cambuur đã thắng liền ba trận trước đó nữa.

Chuỗi kết quả này giúp Cambuur đứng hạng 8 với 18 điểm. Một đội vừa thắng gần như liên tục thường có tâm lý thoải mái và sự tự tin trong cách triển khai bóng. Đó là lợi thế đáng kể khi bước vào một trận đấu cần sự ổn định.

Sparta Rotterdam chưa tìm lại nhịp thắng

Hình ảnh của Sparta Rotterdam trái ngược hoàn toàn. Đội thua 3 trận, hòa 1 trận và thắng 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, hai trận gần đây nhất đều kết thúc bằng thất bại.

Chiến thắng duy nhất của Sparta Rotterdam trong chuỗi này nằm ở giữa, trước một trận hòa và một trận thua ở những vòng đấu xa hơn. Hiện đội đứng hạng 14 với 12 điểm, kém Cambuur 6 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu cân bằng

Dù phong độ chênh lệch, lịch sử đối đầu giữa hai đội không nghiêng hẳn về bên nào. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Cambuur thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn Sparta Rotterdam thắng 2 trận.

Hai trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán gần đây thường rất sát sao. Vì vậy, lợi thế phong độ chưa chắc đã chuyển thành kết quả dễ dàng cho Cambuur.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Cambuur, điều quan trọng là giữ sự ổn định đã giúp họ thắng 4 trong 5 trận. Nếu duy trì được tinh thần và nhịp độ thi đấu hiện tại, họ có cơ sở để kiểm soát diễn biến trận đấu.

Với Sparta Rotterdam, yêu cầu trước mắt là chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp. Thành tích đối đầu khá cân bằng là điểm sáng để đội khách có thêm niềm tin. Tuy vậy, họ cần cải thiện đáng kể so với phong độ gần đây nếu muốn gây khó cho đối thủ đang thăng hoa.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Cambuur là bên được đánh giá nhỉnh hơn trước trận đấu này. Đội đang thắng nhiều, xếp trên đối thủ 6 bậc và chơi tại Kooi Stadion. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu sát sao với hai trận hòa là lời nhắc rằng Sparta Rotterdam vẫn đủ khả năng làm khó chủ nhà nếu thi đấu kỷ luật.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Cambuur · 1 thắng 2 hòa Sparta Rotterdam · 2 thắng Sparta Rotterdam 4 - 1 Cambuur SR Cambuur 0 - 3 Sparta Rotterdam SR Cambuur 1 - 1 Sparta Rotterdam Hòa Sparta Rotterdam 0 - 4 Cambuur CAM Cambuur 3 - 3 Sparta Rotterdam Hòa

Cambuur 5 trận gần nhất T B T T T 13 Trận 5-3-5 T-H-B 28 Ghi (TB 2.2) 29 Thủng lưới Sparta Rotterdam 5 trận gần nhất B B T H B 13 Trận 3-3-7 T-H-B 22 Ghi (TB 1.7) 34 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 13 9 2 2 +28 29 T T T H B 2 Ajax 13 8 4 1 +20 28 T H T T T 3 Twente 13 8 3 2 +19 27 T H T T B … 7 Fortuna Sittard 13 6 5 2 +1 23 T H H T H 8 Cambuur 13 5 3 5 -1 18 T B T T H 9 GO Ahead Eagles 13 4 5 4 -4 17 B T B T B … 13 Excelsior 13 4 2 7 -12 14 T B B B B 14 Sparta Rotterdam 13 3 3 7 -12 12 B B T B T 15 Utrecht 13 3 3 7 -14 12 B B B H T …

Tình hình lực lượng Cambuur ✚ J. Amofa (Knee Injury - ACL) ✚ S. Vink (Injury) ✚ J. Berkhout (Inactive) Sparta Rotterdam ✚ M. Brouwer (Injury) ✚ B. Martins Indi (Red Card) ✚ T. Quintero (Thigh Injury)