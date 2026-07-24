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Nhận định Campuchia vs Singapore: đội hình dự kiến

Văn Thể24/07/2026 14:00

Singapore được đánh giá cao hơn khi đứng hạng 1 và toàn thắng 4 lần đối đầu gần nhất, trong khi Campuchia xếp hạng 4; cả hai cùng có 0 điểm.

Thông tin trận đấu

Campuchia sẽ đối đầu Singapore tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 19h00 ngày 24/07/2026. Đây là cuộc so tài giữa hai đội đang đứng ở hai vị trí khác nhau trên bảng xếp hạng, dù cùng chưa có điểm.

Singapore chiếm ưu thế trong đối đầu

Singapore đang có lợi thế rõ rệt về lịch sử đối đầu khi thắng cả 4 lần gần nhất gặp Campuchia. Đáng chú ý, Campuchia chưa giành chiến thắng và cũng chưa có trận hòa nào trong chuỗi đối đầu này.

Xu hướng đó tạo ra nền tảng tâm lý thuận lợi cho Singapore trước lần chạm trán tiếp theo. Ngược lại, Campuchia cần tìm cách phá vỡ thế áp đảo kéo dài của đối thủ nếu muốn tạo ra khác biệt trong trận đấu.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Singapore hiện đứng hạng 1, còn Campuchia xếp hạng 4. Tuy nhiên, cả hai đội đều đang có 0 điểm, vì vậy vị trí hiện tại là yếu tố đáng chú ý nhưng chưa thể phản ánh đầy đủ khoảng cách về màn trình diễn giữa hai bên.

Trong bối cảnh đó, trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát tâm lý và tận dụng những thời điểm quan trọng. Singapore bước vào trận với lợi thế từ vị trí cùng thành tích đối đầu, trong khi Campuchia có động lực để cải thiện hình ảnh trước đối thủ quen thuộc.

Điểm then chốt chiến thuật

Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, chưa có cơ sở để xác định cách bố trí nhân sự hoặc những vị trí cụ thể có thể tạo ảnh hưởng lớn.

Ở góc độ tổng quan, Singapore nhiều khả năng sẽ muốn duy trì sự chủ động dựa trên ưu thế đối đầu. Campuchia cần đặc biệt chú trọng khả năng tổ chức lối chơi và hạn chế những sai sót có thể giúp đối thủ tiếp tục nối dài chuỗi kết quả thuận lợi.

Nhận định trước trận

Singapore có nhiều điểm tựa hơn trước giờ bóng lăn: đội đứng hạng 1, trong khi Campuchia đứng hạng 4, và Singapore đã thắng cả 4 lần đối đầu gần nhất. Dẫu vậy, việc hai đội cùng có 0 điểm khiến cục diện vẫn cần được đánh giá thận trọng.

Campuchia sẽ phải thể hiện sự chắc chắn và hiệu quả hơn nếu muốn đảo ngược xu hướng đối đầu. Trong khi đó, Singapore có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn tự tin, nhưng lợi thế trên giấy tờ chỉ được chuyển hóa thành kết quả nếu đội duy trì được sự tập trung trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Campuchia · 0 thắng0 hòaSingapore · 4 thắng
11/12/2024
Singapore
2 - 1
Campuchia
SIN
13/10/2015
Singapore
2 - 1
Campuchia
SIN
11/06/2015
Campuchia
0 - 4
Singapore
SIN
05/12/2008
Singapore
5 - 0
Campuchia
SIN
Campuchia
5 trận gần nhất
TT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi bàn
0
Thủng lưới
Singapore
5 trận gần nhất
BTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi bàn
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Singapore000000
2Indonesia000000
3Việt Nam000000
4Campuchia000000
5Đông Timor000000
5TBC000000
Tình hình lực lượng
Campuchia
Sor Rotana (Calf Injury)
Sokyuth Kim (Ankle Injury)
Kakada Sin (Ankle Sprain)
Singapore
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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