Nhận định Casa Pia vs Benfica - Trận cầu chênh lệch tại Primeira Liga Benfica nỗ lực duy trì chuỗi thành tích bất bại mùa này khi làm khách trên sân của Casa Pia, đội bóng đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Trận đối đầu giữa Casa Pia và Benfica trong khuôn khổ Primeira Liga sẽ diễn ra vào lúc 02:45 ngày 07/04/2026 tại sân vận động Estádio Municipal de Rio Maior. Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng đang ở hai đầu đối nghịch của bảng xếp hạng, nơi mỗi điểm số đều có ý nghĩa sống còn cho những mục tiêu riêng biệt.

Cuộc đối đầu giữa hai thái cực trên bảng xếp hạng

Benfica đang có một mùa giải thăng hoa khi đứng vị trí thứ 3 với 65 điểm sau 27 trận đấu. Đáng chú ý, đoàn quân của thành phố Lisbon vẫn chưa để thua bất kỳ trận nào kể từ đầu mùa, với thành tích 19 chiến thắng và 8 trận hòa. Phong độ 5 trận gần nhất của họ cũng rất ấn tượng với thắng 4 trận và hòa 1 trận.

Ngược lại, Casa Pia đang rơi vào tình cảnh báo động khi xếp vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 24 điểm. Sau 26 vòng đấu, đội chủ nhà chỉ giành được 5 chiến thắng, hòa 9 và để thua tới 12 trận. Trong 5 lần ra sân gần nhất, Casa Pia chỉ có được thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận, cho thấy sự ổn định là điều xa xỉ đối với họ vào lúc này.

Phân tích sức mạnh hàng công và hàng thủ

Benfica: Sức mạnh áp đảo từ đội khách

Đội khách đang sở hữu hàng công hỏa lực mạnh với 58 bàn thắng sau 27 trận, đạt hiệu suất trung bình 2,1 bàn mỗi trận. Sự chắc chắn của hàng thủ cũng là điểm tựa lớn cho Benfica khi họ mới chỉ để thủng lưới 17 bàn (trung bình 0,6 bàn/trận). Đặc biệt, khi thi đấu xa nhà, Benfica cho thấy bản lĩnh đáng gờm với 10 chiến thắng trên sân khách và chưa một lần trắng tay.

Casa Pia: Bài toán khó nơi hàng phòng ngự

Chủ nhà Casa Pia đang đối mặt với lỗ hổng lớn nơi hàng thủ khi đã để lọt lưới 48 bàn sau 26 trận, trung bình nhận 1,8 bàn thua mỗi trận. Khả năng ghi bàn của họ cũng khá hạn chế với chỉ 26 pha lập công. Trên sân nhà Estádio Municipal de Rio Maior, Casa Pia chỉ mới có được 2 chiến thắng sau 12 trận, một con số không mấy lạc quan trước khi đón tiếp đối thủ mạnh như Benfica.

Lịch sử đối đầu và dự đoán chiến thuật

Dù chênh lệch về vị trí, lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất cho thấy Casa Pia không hoàn toàn là đối thủ dễ bị bắt nạt. Benfica thắng 2 trận, hòa 2 trận và Casa Pia thắng 1 trận trong các cuộc chạm trán này. Ở trận lượt đi vào tháng 11/2025, hai đội đã chia điểm trong một trận hòa kịch tính với tỷ số 2-2.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận Benfica 3 65 Thắng 4, Hòa 1 Casa Pia 16 24 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2

Dựa trên các số liệu thống kê, Benfica được đánh giá cao hơn cho khả năng giành chiến thắng với tỷ lệ dự đoán 45%. Tuy nhiên, khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa cũng được đánh giá ở mức 45%, phản ánh sự thận trọng trước một Casa Pia thường chơi quyết tâm khi đối đầu với các đội bóng lớn.

Dự đoán kết quả

Nhiều khả năng Benfica sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng sớm. Với hiệu suất ghi bàn ổn định, đội khách được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch. Dự đoán Benfica có thể ghi được tới 3 bàn thắng trong khi chủ nhà khó có thể tạo nên bất ngờ lớn về mặt tỷ số.