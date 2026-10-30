Nhận định Casa Pia vs Sporting CP: Đội khách tiếp tục duy trì ưu thế? Sporting CP thường gây khó cho Casa Pia khi chạm trán, thắng cả 5 lần gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 03h15 ngày 31/10/2026 tại Estadio Municipal de Rio Maior.

Sporting CP thường gây khó cho Casa Pia trong các lần chạm trán: trong 5 lần đối đầu gần nhất, Casa Pia chưa có nổi một trận thắng hay hòa, còn Sporting CP thắng cả 5. Trận đấu diễn ra lúc 03h15 ngày 31/10/2026 trên sân Estadio Municipal de Rio Maior.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Sporting CP

Con số 5 trận thắng trên 5 lần gặp nhau gần nhất cho thấy khoảng cách lớn giữa hai đội trong thời gian qua. Casa Pia không tìm được điểm nào trước đối thủ này, dù là một trận hòa.

Vì vậy, đội chủ nhà bước vào trận lần này với áp lực phải phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi. Ngược lại, Sporting CP mang theo lợi thế tâm lý rõ rệt.

Phong độ: cả hai đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất

Casa Pia thắng 3, thua 2 trong 5 trận gần đây. Đội chủ nhà đang thắng 2 trận gần nhất, sau khi thua một trận và thắng một trận trước đó. Trận thua cũ nhất trong chuỗi này cho thấy phong độ của họ chưa thật sự ổn định.

Sporting CP cũng thắng 3, thua 2 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, diễn biến của họ khác: đội khách thắng trận gần nhất sau khi thua 2 trận liên tiếp, trước đó là 2 chiến thắng. Chiến thắng gần nhất vì thế có ý nghĩa giúp họ cắt đứt mạch thua ngắn.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Sporting CP đang đứng thứ 3 với 18 điểm. Casa Pia xếp thứ 16 với 7 điểm, kém đối thủ 11 điểm.

Chênh lệch này phản ánh sự khác biệt về hiệu quả tích lũy điểm giữa hai đội ở giai đoạn hiện tại. Casa Pia đang ở nhóm cuối bảng, trong khi Sporting CP bám sát nhóm dẫn đầu.

Điểm then chốt của trận đấu

Với chủ nhà, thử thách lớn nhất là xử lý tâm lý từ chuỗi 5 trận không có điểm trước Sporting CP. Nếu duy trì được phong độ của 2 trận thắng gần nhất, Casa Pia có cơ sở để cải thiện kết quả đối đầu.

Với đội khách, điều quan trọng là giữ được sự ổn định sau giai đoạn thua 2 trận liên tiếp mà họ đã vượt qua. Lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu giúp Sporting CP có nền tảng vững hơn.

Nhận định

Xét tổng thể, Sporting CP vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thế đối đầu áp đảo, thứ hạng cao hơn và khoảng cách 11 điểm. Dù vậy, phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng, nên Casa Pia vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu duy trì được mạch thắng. Câu hỏi đặt ra là liệu đội khách có tiếp tục duy trì ưu thế quen thuộc hay không.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Casa Pia · 0 thắng 0 hòa Sporting CP · 5 thắng Sporting CP 3 - 0 Casa Pia SC Casa Pia 0 - 2 Sporting CP SC Casa Pia 1 - 3 Sporting CP SC Sporting CP 2 - 0 Casa Pia SC Sporting CP 8 - 0 Casa Pia SC

Casa Pia 5 trận gần nhất T T B T B 9 Trận 2-1-6 T-H-B 5 Ghi (TB 0.6) 17 Thủng lưới Sporting CP 5 trận gần nhất T B B T T 9 Trận 5-3-1 T-H-B 21 Ghi (TB 2.3) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 9 9 0 0 +17 27 T T T T T 2 Benfica 9 7 1 1 +18 22 T T B T T 3 Sporting CP 9 5 3 1 +10 18 B T H H T 4 Santa Clara 9 5 3 1 +7 18 B T H T T … 15 Nacional 9 2 1 6 -8 7 T B B B B 16 Casa Pia 9 2 1 6 -12 7 T B T B H 17 Rio Ave 9 2 1 6 -13 7 B T B H B …