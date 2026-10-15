Về Báo Hà Tĩnh

Nhận định Celje vs Omonia Nicosia: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể15/10/2026 19:46

Celje đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Omonia Nicosia 3 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại Stadion Z’dežele.

Celje đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Omonia Nicosia là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách. Hiện Celje đứng thứ 31 với 0 điểm, còn Omonia Nicosia đứng thứ 16 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Stadion Z’dežele.

Bức tranh bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là 3 điểm, nhưng chênh nhau 15 bậc. Omonia Nicosia ở vị trí 16 với 3 điểm. Celje xếp thứ 31 và chưa có điểm nào.

Với đội chủ nhà, đây là trận đấu mà mỗi điểm số đều có trọng lượng lớn. Một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp Celje rời vạch xuất phát và đến gần hơn nhóm phía trên.

Celje: tín hiệu trái chiều

Trong 5 trận gần nhất, Celje thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận thắng và trận hòa là hai kết quả mới nhất, trước đó đội thua ba trận liên tiếp.

Như vậy, Celje đang có dấu hiệu lấy lại thăng bằng sau chuỗi trận khó khăn. Nếu muốn duy trì đà đi lên, đội chủ nhà cần biến lợi thế sân nhà thành kết quả cụ thể ngay trong trận này.

Omonia Nicosia: phong độ ổn định

Omonia Nicosia mang đến phong độ tốt hơn hẳn. Đội khách thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 trận gần nhất, chưa thua trận nào. Ba trận gần đây nhất đều là chiến thắng.

Chuỗi kết quả này cho thấy Omonia Nicosia có sự vững vàng và tâm lý thoải mái khi bước vào trận đấu. Dù vậy, việc hành quân đến sân của đối thủ đang cần điểm số luôn là một thử thách không nhỏ.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc đối đầu này đặt hai hướng đi trái ngược cạnh nhau: một bên có đà thắng lợi, một bên đang tìm cách thoát khỏi vị trí cuối bảng. Celje cần sự tập trung ngay từ đầu để tận dụng lợi thế sân nhà. Omonia Nicosia nhiều khả năng dựa vào sự tự tin từ chuỗi trận không thua.

Nhận định

Xét về phong độ, Omonia Nicosia đang chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, Celje có động lực lớn để bứt lên trong cuộc đua phía trên, và sân nhà có thể giúp đội cân bằng cục diện. Trận đấu vì thế hứa hẹn nhiều giằng co giữa một đội đang hưng phấn và một đội cần điểm số để đổi vận.

Celje
5 trận gần nhất
THBBB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
2
Thủng lưới
Omonia Nicosia
5 trận gần nhất
TTTHT
5
Trận
3-1-1
T-H-B
7
Ghi (TB 1.4)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus1100+53T
2Crystal Palace1100+43T
3Sparta Praha1100+33T
8Bayer Leverkusen1100+23T
9OFI1100+23T
15Sunderland1100+13T
16Omonia Nicosia1100+13T
17Sturm Graz101001H
24Lillestrom1001-10B
25Celta Vigo1001-10B
30AC Milan1001-20B
31Celje1001-20B
32Marseille1001-30B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Celje
J. Pisek (Knee Injury)
J. Pisek (Knee Injury)
Omonia Nicosia
A. Christou (Inactive)
C. Eiting (Knee Injury)
F. Kitsos (Knee Injury)
L. Brouwers (Inactive)
A. Christou (Inactive)
C. Eiting (Knee Injury)
F. Kitsos (Knee Injury)
L. Brouwers (Inactive)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Nhận định Celje vs Omonia Nicosia: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO