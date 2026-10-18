Nhận định Celta Vigo vs Alaves: Cả hai cùng khát thắng Celta Vigo và Alaves cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý khi gặp nhau trên sân Municipal de Balaídos lúc 21h15 ngày 18/10/2026.

Celta Vigo và Alaves cùng bước vào trận đấu này với nhu cầu giống nhau: cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Cả hai đều thua trong trận gần nhất, nên trận đấu trên sân Municipal de Balaídos lúc 21h15 ngày 18/10/2026 là cơ hội để lấy lại nhịp độ.

Hai đội cùng mang tâm lý cần giải tỏa

Trong 5 trận gần nhất, Celta Vigo thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà thua ở trận vừa qua, trước đó hòa một trận, thắng một trận rồi lại thua, và chuỗi này khép lại bằng một trận hòa. Phong độ của họ vì thế thiếu sự ổn định.

Alaves cũng không khá hơn. Đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ thua ở trận gần nhất, hòa ngay trước đó, sau đó thua thêm hai trận liên tiếp. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Khoảng cách nhỏ trên bảng xếp hạng

Dù phong độ gần đây khá giống nhau, vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng lại có chút chênh lệch. Alaves đang đứng hạng 7 với 11 điểm, còn Celta Vigo ở hạng 11 với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 3 điểm, tương đương một chiến thắng.

Điều đó cho thấy một kết quả tốt có thể thay đổi bức tranh của cả hai. Với Celta Vigo, chiến thắng sẽ xóa khoảng cách điểm số với đối thủ. Với Alaves, một kết quả tích cực sẽ giúp họ giữ vị trí hiện tại và cắt đứt mạch phong độ đi xuống.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Celta Vigo thắng 2 trận, hòa 1 trận và Alaves cũng thắng 2 trận. Lịch sử đối đầu gần đây không nghiêng hẳn về bên nào, và điều này phù hợp với bức tranh phong độ của cả hai đội ở thời điểm hiện tại.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai đều cần một kết quả để lấy lại niềm tin, yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng. Celta Vigo có lợi thế sân nhà, nhưng thứ hạng thấp hơn khiến họ chịu áp lực phải giành điểm trước khán giả của mình. Alaves ở vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng, song ba trận thua trong 5 trận gần nhất cho thấy họ cũng thiếu sự vững vàng.

Vì vậy, đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai lầm ở những tình huống đầu tiên của trận đấu sẽ có cơ hội định đoạt thế trận. Một bàn thắng mở tỷ số sớm có thể làm thay đổi cục diện, bởi cả hai đội đều đang cần sự tự tin.

Nhận định

Đây là trận đấu có nhiều yếu tố cân bằng: phong độ gần đây tương đồng, lịch sử đối đầu chia đều và khoảng cách điểm số chỉ là 3 điểm. Celta Vigo có sân nhà làm điểm tựa, trong khi Alaves có lợi thế về thứ hạng. Cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi đội nào đủ bản lĩnh để vượt qua cảm giác khát thắng của chính mình.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Celta Vigo · 2 thắng 1 hòa Alaves · 2 thắng Celta Vigo 3 - 4 Alaves ALA Alaves 0 - 1 Celta Vigo CV Alaves 1 - 1 Celta Vigo Hòa Celta Vigo 2 - 1 Alaves CV Alaves 3 - 0 Celta Vigo ALA

Celta Vigo 5 trận gần nhất B H T B H 8 Trận 1-5-2 T-H-B 8 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới Alaves 5 trận gần nhất B H B B T 8 Trận 3-2-3 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 9 9 0 0 +30 27 T T T T T 2 Atletico Madrid 9 7 1 1 +11 22 T T T T T 3 Real Betis 9 6 1 2 +2 19 B T H T T … 6 Real Sociedad 8 4 1 3 -3 13 T T B T H 7 Alaves 8 3 2 3 +4 11 B H B B T 8 Deportivo La Coruna 9 2 5 2 +1 11 H B H B H … 10 Villarreal 9 2 3 4 0 9 H B T T B 11 Celta Vigo 8 1 5 2 +2 8 H T H H H 12 Espanyol 9 2 2 5 -1 8 B H B B T …

Tình hình lực lượng Celta Vigo ✚ P. Duran (Calf Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury) ✚ B. Iglesias (Calf Injury) ✚ M. Roman (Knee Injury) ✚ C. Starfelt (Muscle Injury) ✚ P. Duran (Calf Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury) ✚ B. Iglesias (Calf Injury) Alaves ✚ F. Garces (Suspended) ✚ A. Perez (Red Card) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury) ✚ F. Garces (Suspended) ✚ A. Perez (Red Card) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury)