Nhận định Celta Vigo vs Alaves - La Liga: Điểm tựa sân nhà Balaídos Celta Vigo hướng tới mục tiêu củng cố vị trí dự cúp châu Âu khi tiếp đón một Alaves đang khủng hoảng phong độ và đứng ngay sát nhóm xuống hạng tại vòng 29 La Liga.

Celta Vigo sẽ đối đầu với Alaves vào lúc 22:15 ngày 22/03/2026 tại sân vận động Estadio Abanca-Balaídos trong khuôn khổ vòng đấu thứ 29 La Liga. Với lợi thế sân nhà và vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, Celta Vigo được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ đang đứng thứ 17 và đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và bối cảnh trận đấu

Hiện tại, Celta Vigo đang trải qua một mùa giải ấn tượng khi đứng ở vị trí thứ 6 với 41 điểm. Trong khi đó, Alaves đang ở tình thế báo động khi chỉ xếp thứ 17 với 28 điểm, ngay sát nhóm cầm đèn đỏ.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Celta Vigo 6 41 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 Alaves 17 28 Thắng 0, Hòa 3, Thua 2

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

Celta Vigo: Duy trì ổn định để mơ về châu Âu

Đội chủ nhà đã thi đấu 28 trận mùa này với thành tích 10 thắng, 11 hòa và 7 thua. Trên sân nhà Estadio Abanca-Balaídos, họ duy trì sự khó chịu với 4 chiến thắng và 5 trận hòa. Hiệu suất ghi bàn của Celta Vigo đạt mức trung bình 1,4 bàn/trận, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới 1,1 bàn/trận.

Dù phong độ 5 trận gần nhất có phần chững lại với chỉ 2 chiến thắng, nhưng tính ổn định xuyên suốt mùa giải vẫn giúp họ giữ vững vị thế ở nhóm đầu. Điểm tựa từ sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ là chìa khóa để họ xuyên phá hàng thủ đối phương.

Alaves: Nỗi lo từ những chuyến hành quân xa nhà

Trái ngược hoàn toàn, Alaves đang thể hiện bộ mặt bạc nhược, đặc biệt là khi phải thi đấu trên sân khách. Họ đã thua tới 10 trận trong tổng số 14 lần đi du đấu mùa này, chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng. Hiệu suất ghi bàn của Alaves cũng rất thấp, chỉ đạt 0,9 bàn/trận, trong khi hàng thủ nhận trung bình 1,4 bàn thua mỗi trận.

Phong độ 5 trận gần nhất của họ khá thất vọng khi không giành được chiến thắng nào (hòa 3, thua 2). Áp lực trụ hạng đang đè nặng lên vai các cầu thủ Alaves khi khoảng cách với nhóm xuống hạng ngày càng bị thu hẹp.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Celta Vigo chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, hòa 2 và chỉ để thua 1 trận. Ở trận lượt đi hồi tháng 11/2025, Celta Vigo đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân của Alaves.

Tình hình lực lượng

Celta Vigo: Đội chủ nhà gặp tổn thất không nhỏ khi M. Alonso và C. Starfelt vắng mặt để nghỉ ngơi. I. Moriba bị treo giò do nhận đủ thẻ vàng. Danh sách chấn thương còn có M. Roman (bàn chân) và M. Vecino (cơ).

Alaves: Đội khách cũng thiếu vắng các nhân tố quan trọng. F. Garces bị đình chỉ thi đấu, Yusi vắng mặt vì án treo giò thẻ vàng, trong khi C. Protesoni dính chấn thương.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Xét về thực lực và phong độ hiện tại, Celta Vigo sở hữu cơ hội giành chiến thắng lên tới 45%. Khả năng trận đấu kết thúc với kết quả hòa cũng là 45%, phản ánh sự thận trọng có thể xảy ra từ cả hai phía. Ngược lại, cơ hội thắng của đội khách Alaves chỉ được đánh giá ở mức 10%.

Với một hàng công đang vận hành ổn định, Celta Vigo dự kiến sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Alaves nhiều khả năng sẽ lùi sâu đội hình để tìm kiếm một điểm, nhưng trước sức ép tại Balaídos, nhiệm vụ này sẽ vô cùng khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên đội khách.

Dự đoán kết quả: Celta Vigo thắng hoặc hòa.