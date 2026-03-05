Nhận định Celta Vigo vs Elche - Vòng đấu kịch tính tại La Liga lúc 19h00 ngày 03/05 Trận đấu tại Estadio Abanca-Balaídos chứng kiến sự trái ngược về phong độ khi chủ nhà Celta Vigo đang sa sút, đối đầu với một Elche đang thăng hoa mạnh mẽ.

Vào lúc 19h00 ngày 03/05/2026, Celta Vigo sẽ tiếp đón Elche trên sân vận động Estadio Abanca-Balaídos trong khuôn khổ vòng đấu mới nhất của La Liga. Trận đấu này được đánh giá là cơ hội để đội khách tiếp tục đà hồi sinh, trong khi chủ nhà đang chật vật tìm lại niềm vui chiến thắng sau chuỗi trận đáng thất vọng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Dù đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 44 điểm, Celta Vigo lại đang trải qua giai đoạn khủng hoảng phong độ. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này chỉ giành được 1 chiến thắng và phải nhận tới 4 thất bại. Ngược lại, Elche dù xếp ở vị trí thứ 14 với 38 điểm nhưng đang có sự bứt phá ngoạn mục với 4 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần đây.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Celta Vigo 6 44 Thua 4, Thắng 1 Elche 14 38 Thắng 4, Thua 1

Phân tích hiệu số và khả năng ghi bàn

Mùa giải này, Celta Vigo đã chơi 33 trận với thành tích 11 thắng, 11 hòa và 11 thua. Hiệu suất ghi bàn của họ đạt mức trung bình 1.4 bàn/trận nhưng hàng thủ cũng để lọt lưới tới 1.3 bàn/trận. Đáng chú ý, phong độ sân nhà của Celta Vigo không quá ấn tượng khi chỉ giành được 4 chiến thắng trong 16 trận tại thánh địa của mình.

Phía bên kia chiến tuyến, Elche cho thấy sự nỗ lực đáng ghi nhận với 44 bàn thắng sau 33 trận (trung bình 1.3 bàn/trận). Tuy nhiên, điểm yếu của đội khách nằm ở hàng phòng ngự khi đã để thủng lưới 50 bàn và thành tích trên sân khách khá khiêm tốn với chỉ duy nhất 1 chiến thắng kể từ đầu mùa.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Celta Vigo đang nhỉnh hơn với 3 chiến thắng, trong khi Elche có 2 lần ca khúc khải hoàn. Ở trận lượt đi vào tháng 9/2025, Elche đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ.

Danh sách cầu thủ vắng mặt

Cả hai đội đều đang đối mặt với những tổn thất về lực lượng do chấn thương và án treo giò:

Celta Vigo: M. Alonso vắng mặt do đã nhận đủ thẻ vàng; M. Roman gặp chấn thương bàn chân; C. Starfelt chấn thương lưng và M. Vecino gặp vấn đề về cơ bắp.

M. Alonso vắng mặt do đã nhận đủ thẻ vàng; M. Roman gặp chấn thương bàn chân; C. Starfelt chấn thương lưng và M. Vecino gặp vấn đề về cơ bắp. Elche: A. Boayar vắng mặt do chấn thương cơ; Y. Santiago chấn thương đầu gối và G. Valera bị treo giò sau khi nhận thẻ đỏ.

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Dựa trên các phân tích thống kê và phong độ thực tế, các chuyên gia đánh giá Elche đang có lợi thế tâm lý lớn hơn. Khả năng đội khách ra về với điểm số là rất cao. Cụ thể, tỷ lệ dự đoán cho thấy có tới 45% khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa và 45% cơ hội thắng cho Elche, trong khi khả năng thắng của Celta Vigo chỉ chiếm 10%.

Trận đấu được dự báo sẽ không có quá nhiều bàn thắng, với xu hướng cả hai đội đều sẽ ghi dưới 2.5 bàn. Lựa chọn an toàn cho người hâm mộ trong cuộc đối đầu này là kết quả hòa hoặc chiến thắng nghiêng về phía đội khách Elche.