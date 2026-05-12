Nhận định Celta Vigo vs Levante - Vòng 36 La Liga: Căng thẳng cuộc đua top 6 Celta Vigo nỗ lực bảo vệ suất dự cúp châu Âu trước Levante tại vòng 36 La Liga. Trận đấu diễn ra lúc 00h00 ngày 13/05 tại sân Estadio Abanca-Balaídos.

Vào lúc 00h00 ngày 13/05/2026, Celta Vigo sẽ tiếp đón Levante trên sân nhà Estadio Abanca-Balaídos trong khuôn khổ vòng 36 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga). Đây là cuộc đối đầu mang tính quyết định cho tham vọng dự cúp châu Âu của đội chủ nhà và nỗ lực trụ hạng mong manh của đội khách.

Vị trí bảng xếp hạng và bối cảnh trận đấu

Hiện tại, Celta Vigo đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 50 điểm sau 35 vòng đấu. Vị trí này cho phép họ giành một suất tham dự đấu trường châu lục mùa tới. Tuy nhiên, khoảng cách với các đội bám đuổi là rất sát sao, buộc thầy trò đội chủ nhà phải chắt chiu từng điểm số trong những vòng đấu cuối.

Ngược lại, Levante đang ở trong tình thế báo động khi xếp thứ 19 với 36 điểm. Dù nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, phong độ gần đây của Levante đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc đáng kể khi họ nỗ lực thoát khỏi khu vực xuống hạng.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Celta Vigo 6 50 Thắng 2, Thua 3 Levante 19 36 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1

Phân tích phong độ và thống kê

Celta Vigo: Điểm tựa sân nhà

Mặc dù phong độ 5 trận gần nhất không thực sự ổn định với 2 chiến thắng và 3 thất bại, Celta Vigo vẫn là một đối thủ đáng gờm. Tính từ đầu mùa, họ đã giành được 13 chiến thắng, trong đó có 5 trận thắng trên sân nhà. Hiệu suất ghi bàn của đội bóng đạt trung bình 1,4 bàn/trận, trong khi hàng thủ để lọt lưới 1,3 bàn/trận.

Levante: Sự hồi sinh muộn màng

Levante đang thể hiện bộ mặt tích cực trong giai đoạn nước rút với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, thành tích sân khách của họ vẫn là một điểm yếu lớn khi đã để thua 10 trong 17 lần hành quân xa nhà mùa này. Hàng thủ của Levante cũng là vấn đề nghiêm trọng khi đã nhận tới 57 bàn thua từ đầu mùa (trung bình 1,6 bàn/trận).

Lịch sử đối đầu và lực lượng

Lịch sử đang ủng hộ đội chủ nhà khi Celta Vigo bất bại trong 5 lần chạm trán gần nhất với Levante, bao gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Trận lượt đi vào tháng 11/2025, Celta Vigo cũng đã giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Levante.

Tình hình chấn thương

Celta Vigo: M. Roman (chấn thương bàn chân), C. Starfelt (chấn thương lưng), M. Vecino (chấn thương cơ).

C. Alvarez (chấn thương), U. Elgezabal (chấn thương đầu gối), A. Primo (chấn thương vai), U. Vencedor (không thi đấu).

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Dựa trên các thông số chuyên môn, Celta Vigo được đánh giá cao hơn với 45% khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên, khả năng một trận hòa cũng được đặt ở mức 45% do Levante đang có phong độ hồi sinh và tâm thế không còn gì để mất. Với việc cả hai đội đều có những vấn đề nhất định ở hàng thủ, trận đấu có thể diễn ra với thế trận cởi mở nhưng khó có quá nhiều bàn thắng vượt trội.

Dự đoán: Celta Vigo thắng hoặc hòa.