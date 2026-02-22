Nhận định Celta Vigo vs Mallorca - La Liga Celta Vigo nỗ lực củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu khi tiếp đón Mallorca đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng tại vòng 25 La Liga vào lúc 00h30 ngày 23/02/2026.

Cuộc đối đầu tại Estadio Abanca-Balaídos giữa Celta Vigo và Mallorca là màn so tài của hai đội bóng đang ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau trên bảng xếp hạng. Trong khi đội chủ nhà Celta Vigo đang ổn định ở vị trí thứ 7 và nuôi hy vọng cạnh tranh vé dự cúp châu Âu, Mallorca lại đang chìm sâu trong nhóm cầm đèn đỏ ở vị trí thứ 18 với áp lực trụ hạng đè nặng.

Vị thế tương phản trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Celta Vigo đang có 34 điểm sau 24 vòng đấu, duy trì khoảng cách an toàn với nhóm giữa bảng. Ngược lại, Mallorca mới chỉ giành được 24 điểm, kém đối thủ 10 điểm và đang đứng trước nguy cơ phải xuống chơi tại giải hạng dưới nếu không sớm cải thiện phong độ.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Celta Vigo 7 34 Thắng 1, Thua 2, Hòa 2 Mallorca 18 24 Thắng 2, Thua 3

Phân tích phong độ và sức mạnh đội hình

Celta Vigo: Điểm tựa từ sự ổn định

Đội bóng của huấn luyện viên chủ nhà đã chơi 24 trận mùa này với thành tích 8 thắng, 10 hòa và 6 thua. Đặc biệt, hàng công của Celta Vigo đang vận hành khá hiệu quả khi ghi được 32 bàn thắng (trung bình 1,3 bàn/trận). Dù chỉ thắng 1 trong 5 trận gần đây, nhưng lối chơi kiểm soát và khả năng tận dụng cơ hội trên sân nhà vẫn là vũ khí lợi hại của họ.

Mallorca: Nỗi lo sân khách

Mallorca đang trải qua một mùa giải khó khăn, đặc biệt là mỗi khi phải rời xa sân nhà. Trong số 12 trận thua từ đầu mùa, có tới 9 trận diễn ra trên sân khách. Với hiệu suất ghi bàn chỉ 1,2 bàn/trận và hàng thủ đã để lọt lưới 39 bàn (trung bình 1,6 bàn/trận), Mallorca sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước sức ép từ đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Celta Vigo chiếm ưu thế nhẹ với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Ở trận lượt đi mùa giải năm nay, hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1 trên sân của Mallorca.

Thông tin chấn thương

Celta Vigo: Đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của A. Nunez do chấn thương vùng bẹn. Khả năng ra sân của H. Sotelo vẫn còn bỏ ngỏ sau chấn thương cổ chân.

Đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của A. Nunez do chấn thương vùng bẹn. Khả năng ra sân của H. Sotelo vẫn còn bỏ ngỏ sau chấn thương cổ chân. Mallorca: Đội khách tổn thất nghiêm trọng về lực lượng khi T. Asano, M. Kumbulla (chấn thương cơ) và J. Salas (chấn thương đầu gối) đều vắng mặt.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Dựa trên phong độ và lợi thế sân bãi, Celta Vigo được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đối đầu này. Các chuyên gia dự báo khả năng giành chiến thắng của đội chủ nhà là 45%, ngang bằng với khả năng xảy ra một kết quả hòa, trong khi cơ hội thắng trận của Mallorca chỉ chiếm 10%.

Với việc cả hai đội đều có xu hướng thi đấu thận trọng, trận đấu có thể sẽ không có quá nhiều bàn thắng. Celta Vigo nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận và khai thác những sơ hở trong hệ thống phòng ngự đang gặp khủng hoảng nhân sự của đội khách để giữ lại ít nhất 1 điểm tại Balaídos.

Cập nhật đội hình lúc 00:01 23/02/2026

Đội hình chính thức

Celta Vigo

Sơ đồ: 3-4-3

HLV: Claudio Giraldez

Đội hình xuất phát:

13. Ionuț Radu (G)

32. Javi Rodríguez (D)

4. Joseph Aidoo (D)

20. Marcos Alonso (D)

17. Javier Rueda (M)

15. Matías Vecino (M)

16. Miguel Román (M)

23. Hugo Álvarez (M)

8. Fer López (F)

9. Ferran Jutglà (F)

18. Pablo Durán (F)

Dự bị:

1. Iván Villar

2. Carl Starfelt

24. Carlos Domínguez

21. Mihailo Ristić

12. Manu Fernández

3. Óscar Mingueza

6. Ilaix Moriba

19. Williot Swedberg

5. Sergio Carreira

39. Jones El-Abdellaoui

10. Iago Aspas

7. Borja Iglesias

Mallorca

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Jagoba Arrasate

Đội hình xuất phát:

1. Leo Román (G)

23. Pablo Maffeo (D)

24. Martin Valjent (D)

21. Antonio Raíllo (D)

3. Toni Lato (D)

5. Omar Mascarell (M)

12. Samú Costa (M)

6. Antonio Sánchez (M)

10. Sergi Darder (M)

17. Jan Virgili (M)

7. Vedat Muriqi (F)

Dự bị: