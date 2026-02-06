Nhận định Celta Vigo vs Osasuna - La Liga 03h00 ngày 07/02 - Celta Vigo đặt mục tiêu củng cố vị trí trong top 7 khi tiếp đón Osasuna, đội bóng đang gặp khủng hoảng trong các chuyến hành quân xa nhà mùa này.

Sân vận động Estadio Abanca-Balaídos sẽ là tâm điểm của vòng đấu khi Celta Vigo tiếp đón Osasuna vào lúc 03h00 ngày 07/02/2026. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội bóng đang bám đuổi sát sao trong top 10 bảng xếp hạng La Liga, mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Celta Vigo hiện đang duy trì vị thế vững chắc ở vị trí thứ 7 với 33 điểm sau 22 trận đấu. Phong độ của đội chủ nhà đang có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt khi họ giành được 3 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất. Đáng chú ý, khả năng ghi bàn ổn định với hiệu suất 1.3 bàn/trận là điểm tựa lớn giúp thầy trò huấn luyện viên Celta Vigo tự tin trong cuộc tiếp đón lần này.

Ngược lại, Osasuna đang đứng thứ 9 với 26 điểm. Mặc dù sở hữu vị trí khá an toàn, nhưng đội khách lại bộc lộ điểm yếu tâm lý khi thi đấu xa nhà. Thống kê chỉ ra rằng Osasuna đã phải nhận tới 10 thất bại ở mùa giải năm nay, trong đó có 8 trận thua diễn ra trên sân khách. Phong độ 5 trận gần nhất của họ khá phập phù với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng về phía đội chủ nhà Celta Vigo với 3 chiến thắng so với 2 chiến thắng của Osasuna. Ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, Celta Vigo đã đánh bại đối thủ ngay trên sân khách với tỷ số kịch tính 3-2.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Celta Vigo 7 33 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Osasuna 9 26 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1

Đặc biệt, hàng thủ của Celta Vigo đang thi đấu khá tập trung khi chỉ để lọt lưới trung bình 1.0 bàn mỗi trận. Trong khi đó, Osasuna thường xuyên để lộ khoảng trống nơi hàng phòng ngự với 27 bàn thua từ đầu mùa, tương đương 1.2 bàn/trận.

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Bước vào trận đấu này, cả hai đội đều gặp những tổn thất nhất định về nhân sự. Bên phía Celta Vigo, đội bóng sẽ thiếu vắng sự phục vụ của J. Aidoo và H. Sotelo, cùng với trường hợp chấn thương của A. Nunez. Đây là những mất mát đáng kể ảnh hưởng đến chiều sâu đội hình của đội chủ sân Balaídos.

Về phía đội khách Osasuna, tình hình có phần khó khăn hơn khi tiền vệ quan trọng L. Torro phải ngồi ngoài vì án treo giò sau khi nhận đủ số thẻ vàng. Ngoài ra, I. Benito vắng mặt vì chấn thương đầu gối và J. Moncayola không thể thi đấu do vấn đề sức khỏe. Sự thiếu vắng của các trụ cột ở tuyến giữa có thể khiến Osasuna mất đi khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Dự đoán kết quả

Dựa trên lợi thế sân nhà và phong độ ổn định hơn, Celta Vigo được đánh giá có khả năng giành chiến thắng cao hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý về khả năng xảy ra một kết quả hòa khi Osasuna luôn biết cách gây khó khăn cho các đối thủ xếp trên. Với việc cả hai đội đều sở hữu hàng công ở mức trung bình, trận đấu khó có khả năng bùng nổ quá nhiều bàn thắng.