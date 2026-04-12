Nhận định Celta Vigo vs Oviedo - La Liga: Cơ hội bứt phá cho đội chủ nhà Celta Vigo đặt mục tiêu giành 3 điểm trước đội cuối bảng Oviedo tại sân Abanca-Balaídos lúc 23h30 ngày 12/04/2026 để củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu La Liga.

Cuộc đối đầu giữa Celta Vigo và Oviedo tại vòng đấu tới của La Liga mang ý nghĩa trái ngược cho cả hai câu lạc bộ. Trong khi đội chủ sân Estadio Abanca-Balaídos đang nỗ lực bảo vệ vị trí trong top 6, Oviedo lại đang chật vật ở đáy bảng xếp hạng với hy vọng mong manh về một cuộc trụ hạng thần kỳ.

Bối cảnh và phong độ hiện tại

Celta Vigo hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 44 điểm sau 30 trận đấu. Đội bóng này thể hiện lối chơi tấn công khá hiệu quả với hiệu suất ghi bàn trung bình 1,5 bàn/trận. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà có phong độ ổn định với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận.

Ngược lại, Oviedo đang đối mặt với cơn khủng hoảng trầm trọng khi xếp vị trí thứ 20, chỉ có 24 điểm. Đội khách sở hữu hàng công yếu nhất giải đấu khi mới chỉ ghi được 21 bàn thắng kể từ đầu mùa (trung bình 0,7 bàn/trận), đồng thời để thủng lưới tới 48 lần. Phong độ 5 trận gần đây của họ tương tự đội chủ nhà với 2 thắng, 1 hòa và 2 thua, nhưng thành tích trên sân khách của Oviedo rất kém cỏi khi chỉ thắng được 1 trong 15 chuyến hành quân xa nhà.

Bảng xếp hạng tạm thời

Đội Vị trí Điểm Thành tích Celta Vigo 6 44 11 thắng - 11 hòa - 8 thua Oviedo 20 24 5 thắng - 9 hòa - 16 thua

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy Oviedo không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt dù có vị trí thấp hơn. Trong 2 lần chạm trán gần nhất, hai đội đều cầm chân nhau với các kết quả hòa (0-0 vào tháng 12/2025 và 2-2 vào tháng 8/2020). Điều này cho thấy đội khách thường có xu hướng chơi lùi sâu và gây khó khăn cho các pha triển khai bóng của Celta Vigo.

Tuy nhiên, sân nhà Abanca-Balaídos vẫn là điểm tựa vững chắc cho Celta Vigo. Tại đây, họ đã giành được 4 chiến thắng và 5 trận hòa trong mùa giải này. Khả năng kiểm soát trận đấu và tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương sẽ là chìa khóa để thầy trò đội chủ nhà phá vỡ thế bế tắc.

Tình hình lực lượng: Tổn thất nghiêm trọng

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách bệnh binh kéo dài, ảnh hưởng đáng kể đến chiều sâu đội hình.

Danh sách vắng mặt của Celta Vigo

H. Alvarez: Vắng mặt do chấn thương.

M. Ristic: Chấn thương chưa rõ ngày trở lại.

J. Rodriguez: Treo giò do nhận đủ thẻ vàng.

M. Roman: Chấn thương bàn chân.

C. Starfelt: Chấn thương trong buổi tập.

Danh sách vắng mặt của Oviedo

L. Dendoncker: Chấn thương.

A. Fores: Đang trong quá trình hồi phục.

L. Ilic: Chấn thương gân Achilles nghiêm trọng.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Với ưu thế sân nhà và thứ hạng vượt trội, Celta Vigo được dự báo sẽ chủ động dâng cao đội hình ngay từ đầu. Tuy nhiên, việc thiếu vắng các trụ cột ở hàng thủ như Starfelt hay sự sáng tạo từ tuyến giữa có thể khiến họ gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự số đông của Oviedo. Các chuyên gia dự đoán tỷ lệ giành chiến thắng của đội chủ nhà là 45%, trong khi khả năng một trận hòa tiếp theo cũng ở mức 45%.

Dù Oviedo chỉ có 10% cơ hội thắng, nhưng sự quyết tâm của đội bóng đang ở bước đường cùng có thể tạo nên bất ngờ. Tuy vậy, kịch bản khả thi nhất vẫn là Celta Vigo có điểm để duy trì cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.