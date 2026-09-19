Nhận định Celta Vigo vs Racing Santander: Chủ nhà tìm lại chiến thắng Celta Vigo bước vào cuộc tiếp đón Racing Santander với mục tiêu ngắt mạch 5 trận không thắng, trong khi đối thủ cũng đối mặt sự thiếu ổn định về phong độ.

Celta Vigo đang trải qua giai đoạn đầy thử thách và rất cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi bước vào cuộc chạm trán Racing Santander vào lúc 23:30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Municipal de Balaídos. Điểm tựa sân nhà sẽ là yếu tố then chốt để đội bóng xứ Galicia nỗ lực tìm kiếm kết quả thuận lợi.

Áp lực ngắt mạch không thắng của Celta Vigo

Tình thế hiện tại đang tạo ra sức ép không nhỏ lên Celta Vigo khi họ đang đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Vấn đề lớn nhất của đội chủ sân Municipal de Balaídos nằm ở hiệu quả thi đấu và khả năng chuyển hóa thế trận thành những điểm số trọn vẹn.

Thống kê cho thấy Celta Vigo chưa được nếm trải cảm giác chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Đội bóng này trải qua 3 trận hòa liên tiếp trước khi nhận thất bại ở cả 2 trận đấu gần đây. Việc hàng thủ thiếu sự chắc chắn và hàng công chưa thể tạo ra đột biến khiến họ liên tục đánh mất những điểm số quan trọng.

Sự thiếu ổn định từ phía Racing Santander

Ở bên kia chiến tuyến, Racing Santander hành quân đến Municipal de Balaídos với vị trí thứ 10 cùng 7 điểm tích lũy được. Dù có thứ hạng tốt hơn đội chủ nhà, màn trình diễn của Racing Santander thời gian qua lại bộc lộ sự thất thường rõ rệt.

Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, Racing Santander giành 2 chiến thắng nhưng cũng phải nhận tới 3 thất bại theo kịch bản thắng thua xen kẽ. Việc không thể duy trì được mạch phong độ ổn định là rào cản lớn đối với đội khách, đặc biệt khi họ phải thi đấu xa nhà.

Tương quan trước giờ bóng lăn

Xét về kết quả chạm trán gần nhất, Celta Vigo từng giành chiến thắng trong lần duy nhất hai đội so tài trước đây. Yếu tố này phần nào mang lại sự tự tin cho đội chủ sân Municipal de Balaídos trước giờ thi đấu.

Cả hai câu lạc bộ đều đang đối diện với những vấn đề riêng về mặt phong độ. Đối với Celta Vigo, sự tập trung và quyết tâm giải tỏa áp lực thi đấu sẽ là chìa khóa để họ nhắm tới mục tiêu chặn đứng chuỗi trận thất vọng vừa qua.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Celta Vigo · 1 thắng 0 hòa Racing Santander · 0 thắng Racing Santander 2 - 3 Celta Vigo CV

Celta Vigo 5 trận gần nhất B H H H B 6 Trận 0-4-2 T-H-B 3 Ghi (TB 0.5) 6 Thủng lưới Racing Santander 5 trận gần nhất B T B T B 6 Trận 2-1-3 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 6 6 0 0 +22 18 T T T T T 2 Real Madrid 6 5 0 1 +11 15 T T B T T 3 Real Betis 6 5 0 1 +2 15 T T T B T … 9 Espanyol 7 2 1 4 0 7 B B T H B 10 Racing Santander 6 2 1 3 -5 7 B T B T B 11 Rayo Vallecano 6 2 1 3 -5 7 T B T B H … 17 Elche 7 1 2 4 -6 5 T B H B B 18 Celta Vigo 6 0 4 2 -3 4 H H H B B 19 Valencia 6 1 1 4 -8 4 T B B B B …

Tình hình lực lượng Celta Vigo ✚ A. Antanon (Ankle Injury) ✚ I. Aspas (Muscle Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury) ✚ A. Antanon (Ankle Injury) ✚ I. Aspas (Muscle Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury) Racing Santander ✚ S. Eriksson (Shoulder Injury) ✚ A. Martin (Knee Injury) ✚ S. Eriksson (Shoulder Injury) ✚ A. Martin (Knee Injury)