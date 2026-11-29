Nhận định Celta Vigo vs Villarreal: Hứa hẹn màn đôi công Các cuộc đối đầu gần đây giữa Celta Vigo và Villarreal thường có nhiều bàn thắng, mở ra kỳ vọng về một trận đấu cởi mở. Hai đội gặp nhau lúc 00:30 ngày 30/11/2026 trên sân Municipal de Balaídos, khi cả hai đều đang chịu áp lực từ chuỗi phong độ thiếu ổn định.

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Celta Vigo và Villarreal thường có nhiều bàn thắng, và trận đấu lúc 00:30 ngày 30/11/2026 trên sân Municipal de Balaídos được kỳ vọng tiếp nối mạch chuyện đó. Hai đội đang ở những vị trí sát nhau trên bảng xếp hạng, còn phong độ gần đây của cả hai đều chưa thật vững vàng.

Thế đối đầu cân bằng, xu hướng nhiều bàn thắng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Celta Vigo thắng 2 trận, hòa 1 trận và Villarreal cũng thắng 2 trận. Cán cân không nghiêng về bên nào, nên mỗi cuộc chạm trán thường được quyết định bằng những khoảnh khắc ở cả hai khung thành. Đây là cơ sở để kỳ vọng một trận đấu mở, nơi cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn.

Phong độ: Celta Vigo chững lại, Villarreal chập chờn

Celta Vigo đang đi qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận, trong đó thua cả hai trận mới đây nhất. Sân nhà Balaídos vì thế là nơi để họ tìm lại nhịp thi đấu.

Về phía Villarreal, phong độ cũng dao động. Đội khách thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, nhưng trận gần đây nhất là một chiến thắng. Tâm lý hưng phấn sau kết quả đó có thể giúp họ bước vào trận đấu với sự tự tin hơn.

Khoảng cách hẹp trên bảng xếp hạng

Villarreal đang đứng thứ 10 với 15 điểm, còn Celta Vigo xếp thứ 15 với 13 điểm. Hai đội chỉ cách nhau 2 điểm, nên kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi cục diện giữa hai đội trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ chưa ổn định ở cả hai phía và lịch sử đối đầu thường có nhiều bàn thắng, trận đấu nhiều khả năng được định đoạt bởi khả năng giữ nhịp độ và sự tập trung trong những thời điểm then chốt. Celta Vigo cần phản ứng sau chuỗi hai trận thua, trong khi Villarreal muốn duy trì đà tích cực từ trận thắng gần nhất.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có lực lượng tương đồng. Những gì cả hai thể hiện trong các lần gặp nhau gần đây cho thấy khán giả có thể mong đợi một màn đôi công hấp dẫn tại Balaídos.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Celta Vigo · 2 thắng 1 hòa Villarreal · 2 thắng Villarreal 2 - 1 Celta Vigo VIL Celta Vigo 1 - 1 Villarreal Hòa Celta Vigo 3 - 0 Villarreal CV Villarreal 4 - 3 Celta Vigo VIL Celta Vigo 3 - 2 Villarreal CV

Celta Vigo 5 trận gần nhất B B T H B 13 Trận 2-7-4 T-H-B 11 Ghi (TB 0.8) 12 Thủng lưới Villarreal 5 trận gần nhất T B T B B 13 Trận 4-3-6 T-H-B 19 Ghi (TB 1.5) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 13 12 0 1 +36 36 T T T B T 2 Atletico Madrid 14 11 1 2 +17 34 T T B T T 3 Real Madrid 14 11 0 3 +21 33 B T T T T … 9 Sevilla 13 5 4 4 -2 19 H H B T B 10 Villarreal 13 4 3 6 +1 15 B T B T H 11 Espanyol 13 4 3 6 0 15 T H T B B … 14 Osasuna 13 4 3 6 -10 15 T H B B T 15 Celta Vigo 13 2 7 4 -1 13 B H B H T 16 Levante 14 2 6 6 -7 12 B H H B B …

Tình hình lực lượng Celta Vigo ✚ A. Faye (Illness) ✚ H. Gonzalez (Muscle Injury) ✚ Y. Lago (Yellow Cards) ✚ M. Roman (Knee Injury) Villarreal ✚ I. Akhomach (Muscle Injury) ✚ A. Diatta (Muscle Injury) ✚ P. Navarro (Red Card) ✚ N. Saliba (Ankle Injury) ✚ J. Foyth (Muscle Injury)