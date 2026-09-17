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Nhận định Celtic vs Ferencvarosi TC: Màn so tài của hai đội vào phom

Văn Thể17/09/2026 21:08

Celtic tiếp đón Ferencvarosi TC trên sân Celtic Park lúc 02:00 ngày 18/09/2026. Cả hai đội đều bước vào trận đấu với quyết tâm lớn cùng phong độ rất tích cực.

Cuộc đối đầu giữa Celtic và Ferencvarosi TC diễn ra vào lúc 02:00 ngày 18/09/2026 trên sân vận động Celtic Park hứa hẹn mang đến diễn biến hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì trạng thái thi đấu tích cực. Điểm tựa sân nhà cùng sự tự tin từ các màn trình diễn gần đây sẽ là yếu tố định hình cách tiếp cận của đôi bên ngay từ những phút đầu trận.

Phong độ ổn định và ưu thế đối đầu

Bên phía đội khách, đại diện Hungary đang thể hiện sự ổn định đáng nể trong thời gian qua. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, Ferencvarosi TC duy trì mạch bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn cho thấy lối chơi chặt chẽ cùng sự tập trung cao độ của tuyến dưới, tạo nền tảng vững chắc mỗi khi họ phải thi đấu xa nhà.

Trong khi đó, Celtic cũng bước vào trận đấu với tâm thế chủ động nhờ thành tích đối đầu trực tiếp nhỉnh hơn. Trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, đội bóng Scotland đã giành 2 chiến thắng, không có kết quả hòa và để Ferencvarosi TC thắng 1 trận. Sự áp đảo trong quá khứ mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho đoàn quân áo sọc trắng xanh khi được chơi trước sự cổ vũ của khán giả nhà tại Celtic Park.

Cục diện bảng xếp hạng và điểm tựa sân bãi

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Celtic đang tạm đứng ở vị trí thứ 14 với 0 điểm, trong khi Ferencvarosi TC xếp thứ 16 với 0 điểm. Cách biệt sít sao này khiến cả hai đều đặt mục tiêu tối đa hóa điểm số nhằm tạo đà bứt phá cho giai đoạn tiếp theo.

Việc thi đấu tại chảo lửa Celtic Park luôn mang lại áp lực đáng kể cho bất kỳ đội khách nào. Tuy nhiên, trước một Ferencvarosi TC đang có phong độ tốt và không dễ bị đánh bại, Celtic cần duy trì sự tỉnh táo trong việc tổ chức phòng ngự phản công. Sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng thời cơ ở các tình huống cố định nhiều khả năng sẽ trở thành chìa khóa định đoạt cục diện của màn so tài này.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Celtic · 2 thắng0 hòaFerencvarosi TC · 1 thắng
05/11/2021
Ferencvarosi TC
2 - 3
Celtic
CEL
19/10/2021
Celtic
2 - 0
Ferencvarosi TC
CEL
27/08/2020
Celtic
1 - 2
Ferencvarosi TC
FT
Celtic
5 trận gần nhất
BTTTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Ferencvarosi TC
5 trận gần nhất
THTTT
8
Trận
6-2-0
T-H-B
16
Ghi (TB 2.0)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Sparta Praha1100+33T
2Benfica1100+23TTTHT
3Bayer Leverkusen1100+23T
8Dinamo Zagreb101001H
9Hapoel Beer Sheva101001H
13Bournemouth000000
14Celtic000000
15Crystal Palace000000
16Ferencvarosi TC000000TTHTH
171899 Hoffenheim000000
24OFI000000TT
25Real Sociedad000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Celtic
L. Emenalo (Injury)
A. Johnston (Leg Injury)
Jota (Knee Injury)
S. Mheuka (Off the roster)
C. Osmand (Inactive)
A. Oxlade-Chamberlain (Red Card)
Yang Hyun-Jun (International duty)
J. van den Berg (Off the roster)
Ferencvarosi TC
B. Nagy (Off the roster)
B. Otvos (Knee Injury)
I. Pappoe (Knee Injury)
G. Szecsi (Off the roster)
E. Botka (Inactive)
B. Nagy (Off the roster)
B. Otvos (Knee Injury)
I. Pappoe (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Celtic vs Ferencvarosi TC: Màn so tài của hai đội vào phom
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