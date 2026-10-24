Nhận định CF Montreal vs Nashville SC: Khách tiếp tục bay cao? Nashville SC đang thi đấu thăng hoa với 4 trận thắng trong 5 trận gần nhất và đứng đầu bảng xếp hạng. Trận gặp CF Montreal diễn ra lúc 00:30 ngày 25/10/2026.

Nashville SC đang thi đấu thăng hoa và sẽ đặt chân đến Saputo Stadium trong tư thế của đội đầu bảng. Đối thủ của họ, CF Montreal, đang loay hoay ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 25/10/2026.

Nashville SC: chuỗi trận bất bại và vị trí số một

Nashville SC chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Trận hòa gần đây nhất chỉ làm gián đoạn chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước đó, và nhịp độ ấy cho thấy một tập thể vận hành ổn định.

Phong độ này phản ánh đúng trên bảng xếp hạng. Nashville SC đang đứng hạng 1 với 67 điểm, vị trí của một ứng viên hàng đầu chứ không phải một đội đang chạy theo thành tích.

CF Montreal: thiếu chiến thắng, khó tìm được nhịp

Ở chiều ngược lại, CF Montreal có 5 trận gần nhất gồm 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Hai kết quả mới nhất đều là hòa, sau hai trận thua liên tiếp. Chiến thắng duy nhất trong chuỗi này đã là chuyện của quá khứ xa hơn.

Trên bảng xếp hạng, CF Montreal đang đứng hạng 15 với 25 điểm. Khoảng cách với Nashville SC là 42 điểm, một con số cho thấy hai đội đang ở hai nấc thang rất khác nhau trong mùa giải này.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Nashville SC thắng 3 trận, hòa 2 trận và CF Montreal chưa thắng trận nào. Như vậy, đội chủ nhà không có kết quả tích cực nào trong loạt đối đầu gần đây, và đây là điểm khiến họ khó có được tâm lý thoải mái trước trận này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang lên, Nashville SC nhiều khả năng giữ nhịp độ và sự chắc chắn đã giúp họ giữ chuỗi bất bại. Sự ổn định ấy cũng là lý do họ đứng đầu bảng xếp hạng.

CF Montreal có lợi thế sân nhà tại Saputo Stadium. Tuy nhiên, hai trận hòa gần nhất cho thấy họ vẫn chưa tìm được cách biến những trận cân bằng thành chiến thắng. Bài toán của đội chủ nhà là cắt đứt mạch kết quả bất lợi trong các lần chạm trán Nashville SC, đồng thời tìm lại cảm giác thắng trận.

Nhận định

Nhìn chung, mọi chỉ dấu từ phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng đến lịch sử đối đầu đều nghiêng về Nashville SC. Đội khách đang có chuỗi bất bại 5 trận, trong khi CF Montreal chưa thắng trong 4 trận gần nhất. Dù vậy, lợi thế sân nhà và áp lực cải thiện kết quả có thể khiến chủ nhà thi đấu quyết liệt hơn, nên Nashville SC vẫn cần duy trì sự tập trung để giữ nhịp thăng hoa.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất CF Montreal · 0 thắng 2 hòa Nashville SC · 3 thắng Nashville SC 1 - 0 CF Montreal NS CF Montreal 1 - 1 Nashville SC Hòa Nashville SC 3 - 0 CF Montreal NS CF Montreal 0 - 0 Nashville SC Hòa Nashville SC 4 - 1 CF Montreal NS

CF Montreal 5 trận gần nhất H H B B T 30 Trận 6-7-17 T-H-B 36 Ghi (TB 1.2) 60 Thủng lưới Nashville SC 5 trận gần nhất H T T T T 30 Trận 20-7-3 T-H-B 64 Ghi (TB 2.1) 23 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 30 20 7 3 +41 67 H T T T T 2 Inter Miami 30 15 10 5 +22 55 T T T B H 3 New England Revolution 30 16 4 10 +8 52 T T B B T … 14 Atlanta United FC 30 8 6 16 -14 30 B T B H T 15 CF Montreal 30 6 7 17 -24 25 H B B T B

Tình hình lực lượng CF Montreal ✚ B. Ceballos (Lower-Body Injury) ✚ T. Gillier (Upper-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury) ✚ D. Sealy (Lower-Body Injury) ✚ B. Ceballos (Lower-Body Injury) ✚ T. Gillier (Upper-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury) ✚ D. Sealy (Lower-Body Injury) Nashville SC ✚ O. Presthus (Lower-Body Injury) ✚ F. Camara (Lower-Body Injury) ✚ O. Presthus (Lower-Body Injury) ✚ F. Camara (Lower-Body Injury)