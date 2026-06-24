Thể thao Nhận định CH Séc vs Mexico: Số liệu nghiêng về chủ nhà, Schick đối mặt hàng thủ chắc nhất bảng A CH Séc vs Mexico diễn ra lúc 8h00 ngày 25/6 tại SVĐ Azteca, Mexico City. Đây là trận đấu có tính chất khác biệt với hai đội: CH Séc cần thắng để nuôi hy vọng, còn Mexico đã chắc ngôi đầu bảng A World Cup 2026.

Cục diện bảng A trước lượt cuối

CH Séc mới có 1 điểm sau 2 trận. Họ thua Hàn Quốc 1-2 ở lượt mở màn, rồi hòa Nam Phi 1-1. Kết quả này khiến đại diện châu Âu rơi vào thế bị động trước vòng cuối.

Mexico đang ở trạng thái trái ngược. Đội chủ nhà thắng Nam Phi 2-0, tiếp tục đánh bại Hàn Quốc 1-0 và có 6 điểm tuyệt đối. Vé đi tiếp cùng ngôi đầu bảng A đã nằm trong tay El Tri.

Chính sự đối lập này khiến trận đấu tại Azteca trở nên khó đoán. CH Séc cần mạo hiểm, còn Mexico có thể chơi theo cách thực dụng hơn để bảo toàn thể lực cho vòng 32 đội.

CH Séc mạnh ở bóng bổng nhưng thiếu ổn định

Trong 12 trận gần nhất, CH Séc ghi 23 bàn, trung bình 1,92 bàn/trận. Họ ghi bàn ở 11/12 trận, tỷ lệ 92%. Đây là con số đủ tốt để tin rằng đại diện châu Âu có thể tạo ra sức ép trước Mexico.

Patrik Schick là trung tâm trong các pha tấn công. Tiền đạo này phù hợp với cách chơi bóng bổng, nhận đường chuyền từ hai biên và dứt điểm trong vòng cấm. Tomas Soucek cũng là nhân tố quan trọng nhờ khả năng tranh chấp và tham gia các pha cố định.

Điểm trừ lớn nằm ở hàng thủ. CH Séc thủng lưới 14 bàn trong 12 trận, trung bình 1,17 bàn/trận. Tại World Cup 2026, họ đã nhận bàn thua ở cả 2 lượt trận đầu tiên.

Mexico chắc chắn hơn ở cả thế trận lẫn phòng ngự

Mexico ghi 17 bàn sau 10 trận gần nhất, trung bình 1,7 bàn/trận. Hiệu suất này không quá vượt trội so với CH Séc, nhưng sự khác biệt nằm ở khả năng phòng ngự.

El Tri mới thủng lưới 4 bàn trong 10 trận, trung bình 0,4 bàn/trận. Họ cũng đang có chuỗi 11 trận bất bại và không thua trong hiệp một suốt 15 trận liên tiếp. Đây là tín hiệu cho thấy Mexico thường nhập cuộc chắc chắn, ít để đối thủ kéo trận đấu ra khỏi quỹ đạo.

Ở mặt trận tấn công, Raul Jimenez, Roberto Alvarado và Julian Quiñones là các điểm nổ đáng chú ý. Nếu CH Séc phải dâng cao, Mexico sẽ có thêm không gian để phản công.

Lực lượng CH Séc vs Mexico

CH Séc không có David Jurasek vì chấn thương. Đây là mất mát đáng kể trong bối cảnh đội bóng châu Âu cần nhiều phương án hỗ trợ biên.

Mexico có đội hình mạnh nhất. HLV Javier Aguirre có thể xoay tua một số vị trí, nhưng bộ khung phòng ngự và các nhân tố tấn công chủ chốt vẫn đủ giúp El Tri duy trì chất lượng thi đấu.

Phong độ gần đây

CH Séc thắng 1, hòa 3 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Tính rộng hơn, họ chỉ thắng 1 trong 7 trận gần đây trên mọi đấu trường.

Mexico toàn thắng cả 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà cũng không thua 90/106 trận gần đây, đạt tỷ lệ 85%, đồng thời đang bất bại 11 trận liên tiếp.

Lịch sử đối đầu

CH Séc và Mexico mới gặp nhau 1 lần trước đây. Trận đấu đó khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho CH Séc vào năm 2000.

Dữ liệu đối đầu không đủ nhiều để tạo ra ưu thế rõ ràng, nhưng phong độ hiện tại đang nghiêng hẳn về Mexico.

Đội hình dự kiến

CH Séc: M. Kovář; L. Krejčí, T. Holeš, R. Hranáč, V. Coufal; A. Sojka, M. Sadílek, L. Červ, V. Darida; P. Schick, A. Hložek.

Mexico: R. Rangel; J. Sánchez, E. Álvarez, J. Vásquez, J. Gallardo; B. Gutiérrez, E. Lira, L. Romo; R. Alvarado, R. Jiménez, J. Quiñones.

Dự đoán CH Séc vs Mexico

CH Séc có khả năng ghi bàn, đặc biệt từ bóng bổng và các pha cố định. Tuy nhiên, hàng thủ của họ chưa đủ chắc để tạo cảm giác an toàn trước Mexico.

El Tri đang có lợi thế sân nhà, phong độ cao và hàng thủ tốt hơn. Nếu tận dụng được khoảng trống sau lưng hàng thủ CH Séc, đội chủ nhà đủ khả năng giành chiến thắng thứ ba liên tiếp ở bảng A.

Dự đoán tỷ số: CH Séc 1-2 Mexico.