Nhận định Charlotte vs Orlando City SC: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 50 điểm. Trận gặp Orlando City SC diễn ra lúc 00:00 ngày 01/11/2026 tại Bank of America Stadium.

Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 50 điểm và vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Khi tiếp đón Orlando City SC lúc 00:00 ngày 01/11/2026 tại Bank of America Stadium, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vị thế trong nhóm đầu trước một đối thủ đang đứng ngay phía sau.

Cuộc đua tốp đầu và khoảng cách hai đội

Charlotte đang xếp hạng 5 với 50 điểm. Orlando City SC đứng thứ 7 với 43 điểm, kém đối thủ 7 điểm và cách hai bậc trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách này khiến trận đấu mang sức nặng đáng kể với cả hai bên. Charlotte muốn giữ nhịp để không bị đội bám đuổi rút ngắn cách biệt, còn Orlando City SC cần điểm số để áp sát nhóm phía trên.

Phong độ gần đây: Charlotte thiếu ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Charlotte thắng 2, hòa 1 và thua 2. Chuỗi kết quả của họ đan xen liên tục giữa thắng và thua, cho thấy đội bóng chưa tìm được sự ổn định tuyệt đối.

Tuy nhiên, Charlotte vừa kết thúc chuỗi trận gần nhất bằng một chiến thắng. Đây là tín hiệu tích cực trước thềm cuộc tiếp đón Orlando City SC trên sân nhà.

Orlando City SC: bất bại nhưng hòa nhiều

Orlando City SC có phong độ khó chịu hơn so với những gì thứ hạng thể hiện. Họ không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 2 trận thắng và 3 trận hòa.

Đáng chú ý, hai trận gần nhất của đội khách đều kết thúc với tỷ số hòa. Điều này cho thấy Orlando City SC khá chắc chắn trong việc không để thua, nhưng chưa biến được nhiều thế trận thành chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng về Orlando City SC

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Charlotte chưa thắng trận nào, hòa 3 và thua 2. Orlando City SC giành 2 chiến thắng và là bên có lợi thế về mặt thành tích đối đầu.

Ba trận hòa trong năm lần chạm trán cũng cho thấy các cuộc gặp gần đây thường rất cân bằng. Charlotte vì thế sẽ muốn phá vỡ chuỗi không thắng này, nhất là khi thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Charlotte, bài toán lớn nhất là duy trì sự đều đặn để giữ vững vị trí thứ 5. Lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn là điểm tựa, nhưng chuỗi kết quả thất thường nhắc họ không thể chủ quan.

Với Orlando City SC, khả năng giữ vững hàng thủ và hạn chế thất bại là nền tảng sẵn có. Nếu biến được những trận hòa thành điểm số trọn vẹn, đội khách sẽ có cơ hội rút ngắn khoảng cách 7 điểm với đối thủ.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội ở nhóm đầu bảng với những thế mạnh khác nhau. Charlotte có thứ hạng và điểm số cao hơn, trong khi Orlando City SC sở hữu phong độ bất bại và thành tích đối đầu tốt hơn.

Những yếu tố này cho thấy một trận đấu giằng co, nơi sự kiên nhẫn và tính kỷ luật có thể quyết định kết quả.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Charlotte · 0 thắng 3 hòa Orlando City SC · 2 thắng Orlando City SC 4 - 1 Charlotte OCS Charlotte 2 - 2 Orlando City SC Hòa Orlando City SC 3 - 1 Charlotte OCS Orlando City SC 1 - 1 Charlotte Hòa Charlotte 0 - 0 Orlando City SC Hòa

Charlotte 5 trận gần nhất T B H B T 32 Trận 14-8-10 T-H-B 59 Ghi (TB 1.8) 48 Thủng lưới Orlando City SC 5 trận gần nhất H H T H T 32 Trận 12-7-13 T-H-B 62 Ghi (TB 1.9) 74 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 32 21 8 3 +43 71 H T H T T 2 New England Revolution 32 18 4 10 +10 58 T T T T B 3 Inter Miami 32 15 11 6 +20 56 H B T T T 4 Chicago Fire 32 15 7 10 +9 52 H T B B T 5 Charlotte 32 14 8 10 +11 50 T B H B T 6 Philadelphia Union 32 13 8 11 +12 47 H B H T T 7 Orlando City SC 32 12 7 13 -12 43 H H T H T 8 FC Cincinnati 32 11 10 11 -7 43 H T T B B …

Tình hình lực lượng Charlotte ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. Goodwin (Foot Injury) ✚ A. John (Shoulder Injury) ✚ B. Bronico (Groin Injury) ✚ W. Cleary (Illness) ✚ T. Ream (Achilles Tendon Injury) ✚ A. Saint-Maximin (Leg Injury) ✚ N. Berchimas (Foot Injury) Orlando City SC ✚ D. Brekalo (Yellow Cards) ✚ R. Jansson (Foot Injury) ✚ T. Spicer (Foot Injury) ✚ G. Dorsey (Back Injury) ✚ D. Brekalo (Yellow Cards) ✚ R. Jansson (Foot Injury) ✚ T. Spicer (Foot Injury) ✚ G. Dorsey (Back Injury)