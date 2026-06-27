Thể thao Nhận định CHDC Congo vs Uzbekistan: Khối 5 hậu vệ và bài toán sống còn của Cannavaro CHDC Congo vs Uzbekistan lúc 6h30 ngày 28/6/2026 là trận đấu của hai đội đang bị dồn vào thế phải thắng tại bảng K World Cup 2026. CHDC Congo có lợi thế về cấu trúc phòng ngự, còn Uzbekistan cần thay đổi mạnh mẽ nếu muốn tránh rời giải với 3 trận toàn thua.

Trận đấu của áp lực

Bảng K đã gần như định hình sau 2 lượt trận. Colombia có 6 điểm, Bồ Đào Nha có 4 điểm. CHDC Congo mới có 1 điểm nhưng vẫn còn cơ hội, còn Uzbekistan chưa có điểm nào và hiệu số đang rất bất lợi.

Với CHDC Congo, một chiến thắng có thể mở ra hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp. Với Uzbekistan, đây là trận đấu cuối để cứu vãn chiến dịch World Cup đầu tiên nhiều khó khăn.

Thông tin trận CHDC Congo vs Uzbekistan

Nội dung Thông tin Thời gian 6h30 ngày 28/6/2026 Địa điểm Atlanta Stadium, Atlanta, Mỹ Giải đấu World Cup 2026 Bảng đấu Bảng K - Lượt 3 Trực tiếp VTV

CHDC Congo mạnh ở khả năng giữ khối

CHDC Congo không cầm bóng quá nhiều, nhưng họ biết cách kéo trận đấu về nhịp độ phù hợp. Trước Bồ Đào Nha và Colombia, đội bóng châu Phi không bị vỡ trận, dù thường xuyên phải phòng ngự trong thời gian dài.

Sơ đồ 5 hậu vệ là nền tảng quan trọng. Aaron Wan-Bissaka và Arthur Masuaku có thể lùi sâu để bảo vệ hai biên, còn Mbemba, Inonga và Tuanzebe tạo thành lớp chắn trung tâm. Cách chơi này giúp CHDC Congo hạn chế khoảng trống trước vòng cấm.

Khi đoạt bóng, CHDC Congo thường đưa bóng nhanh ra biên hoặc tìm Wissa trong các pha chuyển trạng thái. Bakambu cũng là phương án giàu kinh nghiệm, có thể giữ bóng, kéo hậu vệ và tạo khoảng trống cho đồng đội.

Uzbekistan phải sửa hàng thủ

Uzbekistan nhận 8 bàn thua chỉ sau 2 trận. Trận thua 0-5 trước Bồ Đào Nha phơi bày nhiều vấn đề ở khả năng bọc lót, chống bóng biên và kiểm soát khu vực trước vòng cấm.

HLV Fabio Cannavaro cần giúp Uzbekistan chơi cân bằng hơn. Nếu đội bóng châu Á dâng đội hình quá cao, khoảng trống phía sau hàng thủ sẽ trở thành mục tiêu cho Wissa và Bakambu. Nhưng nếu lùi quá sâu, Shomurodov sẽ bị cô lập.

Fayzullaev và Masharipov là hai mắt xích quan trọng. Họ phải hỗ trợ Shomurodov, đồng thời giúp Uzbekistan giữ bóng lâu hơn để giảm áp lực lên hàng thủ.

Điểm nóng hai biên

Hai biên có thể quyết định trận đấu. CHDC Congo sở hữu Wan-Bissaka và Masuaku, hai cầu thủ đủ khả năng hỗ trợ phòng ngự lẫn phản công. Nếu Uzbekistan mất bóng khi hậu vệ biên đang dâng cao, họ sẽ rơi vào thế nguy hiểm.

Uzbekistan cũng cần khai thác biên để kéo giãn khối 5 hậu vệ của CHDC Congo. Tuy nhiên, những đường tạt hoặc căng ngang phải đủ chính xác, bởi Mbemba và Inonga có lợi thế trong các pha phòng ngự khu vực.

Đội hình dự kiến

CHDC Congo: Lionel Mpasi; Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Henock Inonga; Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku; Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, Charles Pickel; Yoane Wissa, Cedric Bakambu.

Uzbekistan: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Umar Eshmurodov, Rustamjon Ashurmatov; Khojiakbar Alijonov, Otabek Shukurov, Odiljon Khamrobekov, Sherzod Nasrullaev; Abbosbek Fayzullaev, Jaloliddin Masharipov; Eldor Shomurodov.

Nhận định tỷ số CHDC Congo vs Uzbekistan

CHDC Congo có thể không tấn công dồn dập, nhưng họ đang sở hữu cấu trúc thi đấu ổn định hơn. Uzbekistan cần thắng, song chính áp lực phải dâng cao có thể khiến đại diện châu Á để lộ nhiều khoảng trống.

Một bàn thắng từ phản công hoặc tình huống cố định có thể đủ để định đoạt trận đấu.

Dự đoán tỷ số: CHDC Congo 1-0 Uzbekistan.