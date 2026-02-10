Nhận định Chelsea vs Leeds - Premier League: Thử thách tại Stamford Bridge Chelsea đặt mục tiêu bảo vệ vị trí trong top 5 khi tiếp đón đối thủ đang vật lộn trụ hạng Leeds United vào lúc 02h30 ngày 11/02 tại vòng đấu tới của Premier League.

Cuộc đối đầu giữa Chelsea và Leeds tại Stamford Bridge diễn ra trong bối cảnh hai đội đang ở hai đầu đối nghịch của bảng xếp hạng. Chelsea hiện xếp thứ 5 với 43 điểm, đang duy trì hy vọng bám đuổi nhóm dự Champions League. Ngược lại, Leeds đứng thứ 16 với 29 điểm, chỉ cách nhóm nguy hiểm một khoảng cách mong manh.

02h30 ngày 11/02 - Vòng đấu Premier League tại Stamford Bridge

Chelsea bước vào trận đấu này với phong độ khá ổn định khi giành chiến thắng trong 4 trên 5 trận gần nhất. Đội bóng của thành London đã thể hiện sức mạnh tấn công đáng kể với trung bình 1.8 bàn mỗi trận mùa này. Tuy nhiên, trận thua gần đây đã nhắc nhở họ về sự tập trung cần thiết để duy trì vị thế ở nhóm đầu bảng.

Vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Chelsea 5 43 Thắng 4 trận, thua 1 trận Leeds 16 29 Thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 2 trận

Leeds United đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn. Thành tích sân khách của họ là một dấu hỏi lớn khi mới chỉ có duy nhất 1 chiến thắng sau 12 chuyến hành quân xa nhà. Với hàng thủ đã thủng lưới tới 43 bàn (trung bình 1.7 bàn/trận), Leeds sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn từ hàng công Chelsea.

Lịch sử đối đầu và thống kê phong độ

Mặc dù Chelsea được đánh giá cao hơn, nhưng lịch sử đối đầu gần đây cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Leeds đã giành chiến thắng 3 trận, trong khi Chelsea thắng 2 trận. Đáng chú ý, ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 12/2025, Leeds đã gây bất ngờ khi đánh bại Chelsea với tỷ số 3-1.

04/12/2025: Leeds 3 - 1 Chelsea

Leeds 3 - 1 Chelsea 29/02/2024: Chelsea 3 - 2 Leeds

Chelsea 3 - 2 Leeds 04/03/2023: Chelsea 1 - 0 Leeds

Chelsea 1 - 0 Leeds 21/08/2022: Leeds 3 - 0 Chelsea

Leeds 3 - 0 Chelsea 12/05/2022: Leeds 0 - 3 Chelsea

Phong độ ghi bàn của Chelsea mùa này đạt mức 45 bàn thắng sau 25 trận, trong khi con số này bên phía Leeds là 34 bàn. Hiệu số bàn thắng bại của đội chủ nhà là +17, vượt trội hoàn toàn so với -9 của đội khách.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Chelsea đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự nhẹ khi danh sách vắng mặt kéo dài. Đáng chú ý nhất là trường hợp của M. Mudryk phải ngồi ngoài vì án treo giò. Bên cạnh đó, các trụ cột như L. Colwill (chấn thương đầu gối) và R. Lavia (chấn thương đùi) chắc chắn không thể góp mặt.

Danh sách cầu thủ vắng mặt

Chelsea:

L. Colwill: Chấn thương đầu gối

D. Essugo: Chấn thương

J. Gittens: Chấn thương cơ

R. Lavia: Chấn thương đùi

M. Mudryk: Treo giò

T. Adarabioyo: Chấn thương cơ (bỏ ngỏ khả năng ra sân)

Andrey Santos: Chấn thương (bỏ ngỏ khả năng ra sân)

Leeds:

A. Stach: Chấn thương hông

P. Struijk: Chấn thương hông

Nhận định chuyên sâu về trận đấu

Dựa trên các chỉ số thống kê, Chelsea nắm giữ lợi thế lớn với tỷ lệ dự đoán chiến thắng hoặc hòa lên tới 90%. Tuy nhiên, khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa cũng được đánh giá khá cao (45%), ngang bằng với tỷ lệ thắng của đội chủ nhà. Điều này xuất phát từ việc Leeds thường chơi cực kỳ khó chịu khi đối đầu với Chelsea trong quá khứ.

Với sự thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ của cả hai bên, trận đấu được dự đoán sẽ có nhiều tình huống tấn công cởi mở. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây khó có thể là một trận đấu bùng nổ bàn thắng quá mức, với mức trần dự kiến khoảng dưới 3.5 bàn cho Chelsea và dưới 2.5 bàn cho Leeds.