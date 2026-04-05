Nhận định Chelsea vs Nottingham Forest - Premier League: Khủng hoảng bủa vây Stamford Bridge Chelsea đang chìm sâu trong khủng hoảng với chuỗi 5 trận thua liên tiếp, tạo cơ hội vàng để Nottingham Forest tích lũy điểm số trong cuộc đua trụ hạng tại vòng đấu này.

Vòng đấu tới tại Premier League chứng kiến màn so tài đầy kịch tính tại Stamford Bridge giữa Chelsea và Nottingham Forest. Trong bối cảnh đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn đen tối nhất mùa giải, Nottingham Forest lại đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh mạnh mẽ để thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Bối cảnh trái ngược tại Stamford Bridge

Chelsea bước vào trận đấu này với tâm thế nặng nề sau khi để thua cả 5 trận gần nhất. Hiện tại, đoàn quân áo xanh đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 48 điểm. Hiệu suất ghi bàn của họ đạt trung bình 1.6 bàn/trận, nhưng hàng phòng ngự đang là nỗi lo lớn khi để thủng lưới trung bình 1.3 bàn mỗi trận.

Ngược lại, Nottingham Forest đang thể hiện bộ mặt tích cực với chuỗi phong độ thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận gần đây. Mặc dù đứng vị trí thứ 16 với 39 điểm, thầy trò HLV của Forest đang có tinh thần rất cao. Họ sở hữu hàng thủ có thông số tương đương Chelsea (thủng lưới 1.3 bàn/trận) nhưng lại đang có điểm rơi phong độ tốt hơn hẳn.

Bảng xếp hạng hiện tại

Đội Vị trí Điểm Phong độ Chelsea 9 48 Thua 5 trận liên tiếp Nottingham Forest 16 39 Thắng 3, Hòa 2

Lịch sử đối đầu và xu hướng ghi bàn

Xét về lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất, Chelsea vẫn là đội chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Ở trận lượt đi hồi tháng 10 năm ngoái, Chelsea từng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, tình thế hiện tại đã thay đổi rất nhiều.

18/10/2025: Nottingham Forest 0 - 3 Chelsea

25/05/2025: Nottingham Forest 0 - 1 Chelsea

06/10/2024: Chelsea 1 - 1 Nottingham Forest

11/05/2024: Nottingham Forest 2 - 3 Chelsea

02/09/2023: Chelsea 0 - 1 Nottingham Forest

Đáng chú ý, trận đấu gần nhất tại Stamford Bridge vào năm 2023, Nottingham Forest từng tạo nên bất ngờ khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Với phong độ tệ hại của đội chủ nhà hiện nay, kịch bản này hoàn toàn có thể lặp lại.

Tình hình lực lượng và biến động nhân sự

Cả hai đội đều đang đối mặt với những tổn thất nghiêm trọng về mặt nhân sự, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tác chiến của các huấn luyện viên.

Đội chủ nhà Chelsea

Tổn thất lớn nhất của Chelsea là sự vắng mặt của Mykhailo Mudryk do án treo giò. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của hàng loạt trụ cột như Levi Colwill, Reece James và Jamie Gittens vẫn còn bỏ ngỏ do vấn đề thể lực và chấn thương gân kheo. Sự thiếu hụt các lựa chọn chất lượng ở hành lang cánh và hàng phòng ngự sẽ là bài toán đau đầu đối với đội bóng London.

Đội khách Nottingham Forest

Nottingham Forest cũng không có được đội hình mạnh nhất khi Willy Boly, John Victor và Nicolas Savona chắc chắn vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Đặc biệt, sự thiếu vắng Callum Hudson-Odoi sẽ làm giảm đáng kể sức mạnh tấn công biên của đội khách. Tuy nhiên, hy vọng vẫn đặt vào khả năng kịp bình phục của Cunha và Murillo.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Dựa trên các chỉ số thống kê và biến động phong độ, trận đấu được dự báo sẽ không có quá nhiều bàn thắng. Cả Chelsea và Nottingham Forest đều có xu hướng kết thúc trận đấu với tổng số bàn thắng dưới mức 2.5.

Dù có lợi thế sân nhà, nhưng với tỷ lệ dự đoán chiến thắng chỉ đạt 10%, Chelsea bị đánh giá thấp hơn so với cơ hội giành điểm của đội khách. Các chuyên gia nhận định khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa hoặc một chiến thắng nghiêng về phía Nottingham Forest là rất cao (chiếm tổng cộng 90% khả năng).

Dự đoán: Nottingham Forest có điểm (thắng hoặc hòa).