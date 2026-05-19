Nhận định Chelsea vs Tottenham - Premier League: Derby London trong cơn khủng hoảng Chelsea tiếp đón Tottenham tại Stamford Bridge vào lúc 02h15 ngày 20/05 trong bối cảnh cả hai đội đều đang trải qua giai đoạn khó khăn về phong độ và tổn thất lực lượng nghiêm trọng.

Trận derby London giữa Chelsea và Tottenham diễn ra vào giai đoạn cuối của mùa giải Premier League mang ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng của cả hai đội. Trong khi Chelsea đang nỗ lực chấm dứt chuỗi trận thất vọng, Tottenham cũng rất cần điểm để bứt phá khỏi khu vực nửa dưới bảng xếp hạng.

02h15 ngày 20/05 - Vòng 37 Premier League

Trận đấu sẽ được diễn ra trên sân vận động Stamford Bridge. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang không có được phong độ ổn định nhất tại giải đấu cao nhất nước Anh mùa này.

Vị trí trên bảng xếp hạng và mục tiêu

Hiện tại, Chelsea đang đứng thứ 10 với 49 điểm sau 36 trận. Thành tích của họ bao gồm 13 chiến thắng, 10 trận hòa và 13 trận thua. Với hiệu số bàn thắng bại dương (ghi 55 bàn, thủng lưới 49 bàn), đội bóng của London vẫn cho thấy khả năng tấn công ổn định nhưng hàng thủ lại thiếu sự chắc chắn cần thiết.

Phía bên kia chiến tuyến, Tottenham đang xếp ở vị trí thứ 17 với 38 điểm. Sau 36 vòng đấu, họ chỉ có được 9 chiến thắng, 11 trận hòa và phải nhận tới 16 thất bại. Với 46 bàn thắng ghi được và 55 bàn thua, Spurs đang đối mặt với áp lực lớn trong việc cải thiện hệ thống phòng ngự nếu muốn có kết quả khả quan trước đối thủ truyền kiếp.

Phong độ đối lập và lịch sử đối đầu

Về phong độ gần đây, Chelsea đang rơi vào khủng hoảng khi để thua 4 trận và chỉ có được 1 trận hòa trong 5 vòng đấu gần nhất. Ngược lại, Tottenham có dấu hiệu khởi sắc hơn đôi chút với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trong cùng giai đoạn.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu lại đang ủng hộ hoàn toàn đội chủ sân Stamford Bridge. Trong 5 lần chạm trán gần nhất tại Premier League, Chelsea đã giành chiến thắng tuyệt đối cả 5 trận, ghi tổng cộng 12 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 4 bàn:

02/11/2025: Tottenham 0 - 1 Chelsea

04/04/2025: Chelsea 1 - 0 Tottenham

08/12/2024: Tottenham 3 - 4 Chelsea

03/05/2024: Chelsea 2 - 0 Tottenham

07/11/2023: Tottenham 1 - 4 Chelsea

Tình hình lực lượng: Cơn đau đầu của hai huấn luyện viên

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách bệnh binh kéo dài. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyên môn của trận derby.

Chelsea: Đội chủ nhà chắc chắn thiếu vắng M. Mudryk do án treo giò. Các cầu thủ J. Derry (chấn động não), J. Gittens (chấn thương cơ) đều vắng mặt. Ngoài ra, khả năng ra sân của L. Colwill (chấn thương đầu gối) và R. Lavia (va chạm mạnh) vẫn còn bỏ ngỏ.

Tottenham: Danh sách vắng mặt của Spurs thậm chí còn nghiêm trọng hơn với B. Davies, M. Kudus, D. Kulusevski, W. Odobert, C. Romero, X. Simons và D. Solanke đều gặp các chấn thương khác nhau từ cơ đến đầu gối. Tiền vệ sáng tạo J. Maddison cũng đang trong tình trạng bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

Nhận định và dự đoán

Dù có lịch sử đối đầu vượt trội, nhưng với phong độ bết bát hiện tại và tổn thất nhân sự, Chelsea được dự báo sẽ có một trận đấu khó khăn. Tottenham với phong độ ổn định hơn trong thời gian ngắn vừa qua có khả năng cao sẽ giành được điểm tại Stamford Bridge.

Các chuyên gia dự đoán khả năng thắng của Tottenham là 45%, tỷ lệ hòa là 45% và chỉ dành 10% cơ hội chiến thắng cho đội chủ nhà Chelsea. Trận đấu được kỳ vọng sẽ không có quá nhiều bàn thắng do sự vắng mặt của các trụ cột trên hàng công của cả hai bên.