Nhận định Chile vs Colombia - Giao hữu ĐTQG (Friendlies) Chile tiếp Colombia trong trận giao hữu đội tuyển quốc gia, với đội khách mang theo phong độ tốt hơn và lợi thế trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 06:00 ngày 18/11/2026.

Chile và Colombia gặp nhau trong khuôn khổ giao hữu đội tuyển quốc gia lúc 06:00 ngày 18/11/2026. Hai đội bước vào trận với hai trạng thái khác nhau: Colombia đang thắng liên tiếp, còn Chile vừa thua ở trận gần nhất.

Phong độ: Colombia ổn định hơn

Chile thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả của họ lên xuống thất thường, và trận mới đây nhất kết thúc bằng thất bại.

Trong khi đó, Colombia thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Họ đang có hai chiến thắng liên tiếp ở các trận gần nhất, trước khi đó có một trận thua và hai trận hòa.

Thế đối đầu nghiêng về Colombia

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Chile chưa thắng trận nào, hòa 2 trận và thua 3 trận. Colombia thắng 3 trong 5 lần chạm trán đó.

Hai trận hòa cho thấy Chile từng giữ được cách biệt tối thiểu trước đối thủ này. Tuy vậy, họ chưa biến điều đó thành chiến thắng nào trong chuỗi đối đầu gần đây.

Điểm cần chú ý

Với một trận giao hữu, kết quả khó phản ánh đầy đủ sức mạnh thật của mỗi đội. Dù vậy, Chile có động lực rõ ràng để chấm dứt chuỗi đối đầu không thắng và cải thiện phong độ sau trận thua gần nhất. Colombia mang theo đà thắng liên tiếp cùng lịch sử đối đầu thuận lợi, nên nhỉnh hơn về mặt tâm lý trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Chile · 0 thắng 2 hòa Colombia · 3 thắng Colombia 1 - 0 Chile COL Colombia 4 - 0 Chile COL Chile 0 - 0 Colombia Hòa Colombia 3 - 1 Chile COL Chile 2 - 2 Colombia Hòa

Chile 5 trận gần nhất B T B B T 6 Trận 2-0-4 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 9 Thủng lưới Colombia 5 trận gần nhất T T B H H 8 Trận 4-1-3 T-H-B 11 Ghi (TB 1.4) 8 Thủng lưới